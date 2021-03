Jade Raymond új stúdiót alapított, PlayStation játékot fejleszt

Haven néven alapított stúdiót Montréalban, és új Playstation játékon dolgozik Jade Raymond, az első Assassin’s Creed legendás női rendezője – áll a Sony sajtóközleményében.

Az Ubisoft Toronto és a Motive Studios egyik alapítója, illetve a nagy sikert aratott Assassin's Creed-sorozat egyik kreatív elméje, Jade Raymond maga jelentette be a Haven Entertainment Studios Inc., stúdió megalapítását, amelynek székhelye a kanadai Montrealban lesz. (Ahonnan Jade Raymond is származik.) Raymond a Sony sajtóközleménye szerint „világklasszis, több évtizedes tapasztalattal rendelkező csapatot toborzott”, aminek számos népszerű játékon és szérián dolgoztak együtt. A Haven jelentése angolul

„MENEDÉK”

és névnek megfelelően a cég játékai ekként is szolgálnak majd a játékosok számára.

Esélyes, hogy inkább multis cím lesz

A közlemény azt is hozzátette, hogy

ezek a játékok lehetőséget biztosítanak a közösségépítésre és a közös szórakozásra, az önkifejezésre és a közösségekhez való csatlakozásra.

Ez alapján talán arra lehet következtetni, hogy

INKÁBB TÖBBJÁTÉKOS CÍMEKRŐL LEHET SZÓ,

vagy legalábbis a fókusz ezeknél a játékoknál a multiplayeren és nem a sztori-orientált egyjátékos-módon nyugszik. (Pedig amúgy Jade Raymond leginkább utóbbi kategóriával vált híressé.)

A Sony Interactive Entertainment továbbra is elkötelezett a kreatív tehetségek támogatása és az innováció határainak feszegetése mellett.

- írta még a Sony sajtóközleménye, amihez Herman Hulst, a PlayStation Studios vezetője (és a Horizon: Zero Dawn egykori direktora) hozzátette:

A Sony Interactive Entertainment büszke arra, hogy befektetéssel támogathatja a Havent és annak jövőjét. Tisztában vagyunk azzal, milyen kihívásokkal és eredményekkel jár egy kreatív csapat alapítása a kezdetektől, ahogy Jade is, akinek tapasztalati tőkéje számos játéksorozatot vitt sikerre. Magabiztosak és izgatottak vagyunk a Haven Studios fényes jövőjével és az első, fejlesztés alatt lévő projekttel kapcsolatban.

Ez pedig arra utalhat, hogy valamilyen hasonló konstrukcióról lehet szó, mint a 2019 novemberében megjelent Death Stranding esetében: Hideo Kojima, illetve a Kojima Games játéka, amelynél szintén „befektetőként támogatta” a Sony a játék megjelenését, (illetve ennél a játéknál a Horizon: Zero Dawn motorját is megkapta a legendás fejlesztő), ami pedig nagyjából azt jelentette a Sony számára, hogy a Death Stranding több mint fél évig kizárólag PlayStation játék volt. Persze egyáltalán nem biztos, hogy a Haven játéka, vagy játékai is hasonló feltételekkel kapják meg a támogatást.

Vissza a gyökerekhez

Jade Raymond, a Haven Studios alapító vezérizgatója persze boldog, hogy

„VISSZATÉRHET A GYÖKEREIHEZ”

és egy tehetséges csapattal hozhat létre egy új játékot.

A rendkívül dekoratív volt fejlesztő és designer hölgy egyébként már 25 éve a játékfejlesztés szinte valamennyi területén megfordult és maradandót alkotott: kulcsfontosságú szerepet töltött be például programozási, dizájn, gyártási pozíciókban, valamint a stúdió vezetőjeként.

Legismertebb munkái közé tartozik az Assassin's Creed és Watch Dogs szériák fejlesztése, valamint az Ubisoft torontói stúdiójának megalapítása, amely később olyan sikerjátékokat dobott a piacra, mint a Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist.

Harmadszorra csak összejön

Később Raymond pechjére két eleinte ígéretes, de végül elvetélt projekthez is csatlakozott: az egyik a balsorsú nyílt világú Star Wars játék lett volna, amelyet saját stúdiója, a Motive Studios az Electronic Arts által bezárt Visceral Games-től örökölt meg, és miután Raymondék egy jó ideig dolgoztak rajta egy jó ideig, az Electronic Arts úgy, ahogy volt,

TÖRÖLTE AZ EGÉSZET.

A másik pedig a Google Stadia Games and Entertainment, vagyis a Google Stadia játékfejlesztő részlege volt, amelyet nemrég zárt be teljesen váratlanul a Google, szélnek eresztve mindenkit, aki ott dolgozott. (Beleértve az alelnököt: Jade Raymondot is). Remélhetjük, hogy a tehetséges, veterán játékfejlesztő hölgy lába alól most nem húzzák ki a stúdióját.