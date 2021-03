A tavasz tíz videójátékos pillanata

Tavaszi szél videójátékot áraszt: bár 2021-ben továbbra is javában tombol a koronavírus, a játékkiadók nem állnak le, idén is jönnek a jobbnál jobb címek ezerrel. Tíz olyan játékot szedtünk most össze egy csokorba, ami vadonatúj – tehát nem egy régebbi cím újabb platformon történő kiadása.

Ha gamerszemmel nézem az idei tavaszt, akkor, bár összességében nem kell panaszkodnunk, az igazi nagyágyúkból a nyárig csak egyetlenegy cím érkezik: a Resident Evil Village. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogy elfelejtkezdtek volna rólunk a fejlesztők: dőreség is lenne a részükről, hiszen a harmadik hullám miatt ismét home office-ban vagyunk otthon, és az már közismert, hogy ebben a helyzetben milyen hatalmas sikere van a videójátékoknak. Nagyon sok tavalyról „átkerült” játéknak most jön ki a másik konzolos platformra egy újabb kiadása, illetve pár „ráncfelvarrás” (régi játékok felújítása – például a Mass Effect Trilogy) is érkezik – ezeket most nem soroltuk fel a listában, csak az új címeket. No de vágjunk is bele, milyen játékokra számíthatunk, amíg kint tombol a tavasz, mi pedig otthon ülünk, karanténban – de legalább játszhatunk orrvérzésig.

It Takes Two (március 26.)

A szabadszájúságáról, állandó beszólásairól és laza stílusáról ismert Josef Fares újabb játéka ismét csak ketten lesz játszható, mint a börtönből megszökős Way Out. A játék platformer, ugrálós elemeket is használó akció-kaland, amelyben egy elhidegült párt, Codyt és Maryt irányítjuk, akiket egy mágikus varázslat babákká varázsol át. A játék során hőseinknek egy dr. Hakim nevű karakter segítségével kell helyrehozniuk az elromlott párkapcsolatukat és visszakerülni a valós világba. Nintendo Switchen kívül minden létező platformra megjelenik a játék.

Monster Hunter Rise (március 26.)

A Monster Hunter Rise a jól ismert Monster Hunter akciószerepjáték-sorozat legújabb része, amely kizárólag Nintendo Switchre fog megjelenni. Aki ismeri a sorozatot, annak túl sok újdonságra nem kell számítania: a nem túlzottan történetorientált játékban szörnyekre kell vadászni, új fegyvereket, páncélokat, képességeket szerezni, aztán a szörnyek részeit, trófeáit eladni jó pénzért. Akinek nincs Nitendo Switche, ne keseregjen, mert a PS4/Xbox One konzolokra és PC-re 2018-ban megjelent Monster Hunter World kb. ugyanez.

Evil Genius 2: World Domination (március 30.)

Az Evil Genius 2004-es első része rendkívül mulatságos és szórakoztató stratégiai, szimulációs és menedzserjáték volt, amelyben egy dr. Genya stílusú karakter vezetésével alakíthattuk ki szupergonosz főhadiszállásunkat. A március végén, csak PC-re megjelenő Evil Genius 2 nagyjából ugyanez lesz, csak most a bázisunk egy trópusi szigeten terpeszkedik, itt egy kamukaszinót üzemeltetünk, amely a bázisunkat rejti. Nemcsak egy irányítható „gonosz zseni” lesz a játékban, hanem mindjárt négy.

Outriders (április 1.)

Lengyelek fejlesztik ezt a történetcentrikus, külső nézetes, kooperatív akció-szerepjátékot, amely egy idegen bolygón játszódik, ahova az emberiség azután utazott el, miután a Földet sikeresen hazavágta. Az általunk irányított karakter tulajdonképpen egy mutáns, aki különféle látványos támadó varázslatokat tud végrehajtani, ha pedig éppen varázserő híján van, akkor a géppuskája is megteszi. Már egy ideje van egy jó hosszú és tartalmas demója a játéknak, szóval konzolokon, Stadián és PC-n is mindenki kipróbálhatja.

Oddworld: Soulstorm (április 6.)

Az Oddworld egy ősrégi platformjáték-sorozat, amelynek legelső része még 1998-ban jelent meg az akkori PlayStation 1-re és PC-re egyaránt. Bár „niche” (kisebb rajongótábornak szóló) szériaként tartottuk számon mindig is, de megtartotta fanjait, és a legújabb rész, a Soulstorm most igazi nosztalgiabomba lesz régi motorosoknak, ugyanis egyben a legelső rész, a '98-as Oddworld: Abe's Exoddus újrafeldolgozása is. Lényegében egy ügyességi és logikai elemeket is tartalmazó „2,5 D-s” platformjátékban irányítjuk ismét Abe-et, a „mudokon” fajú, furcsa, vicces külsejű lényt, akinek az a feladata, hogy megmentse fajtársait a rabszolgasorból. Mivel egy ősrégi PlayStation-címről beszélünk, talán nem meglepő, hogy a Soulstorm csak PS4-re, PS5-re és PC-re jelenik meg, más platformokra nem.

Humankind (április 22.)

A Humankindban a Civilizationhoz nagyon hasonló, 4X-es világépítő stratégiai játékra számíthatunk, amelyben itt is több korszakon keresztül kell népünket a nomád korból a civilizáció urává kifejlesztenünk. Ha nagyon rosszmájúak lennénk, akkor azt mondanánk, hogy egy Civilization copy-paste, de nem panaszkodunk, elvégre a Civilization VI 2016 októberében, négy és fél éve jelent meg, újabb részre pedig egyelőre nem számíthatunk, úgyhogy remélhetőleg a Humandkind egy ideig elszórakoztatja a Civ-rajongókat. Windowsra, macOS-ra és Stadiára jelenik meg a játék.

Returnal (Forrás: Sony Interactive Entertainment)

Returnal (április 30.)

A Sony PlayStationnek eddig egyetlenegy tripla A exkluzív címe volt: a Demon's Souls, ami egyébként egy PS3-as játék remake-je. Az április végén érkező Returnal próbálja majd kitölteni a hiányzó űrt – méghozzá a szó mindkét értelmében, ugyanis Selene, a főszereplő hölgy kalandjai a világűrben játszódnak, ahol idegen lényekkel kell élet-halál harcot folytatnia. A „rogue”-elemeket használó shooter egy külső nézetes túlélőhorror, és különlegessége, hogy Selene sosem tud meghalni: minden haláleset után feléled, és ismét meg kell küzdenie a rémséges idegenekkel. A Returnal kizárólag PlayStation 5-re jelenik meg.

Resident Evil Village (május 7.)

A számozott játékok közül nyolcadik Resident Evil egy faluban játszódik majd, és a főszereplője ismét Ethan Winters, a hetedik rész sokat szenvedett főszereplője. Szegény Ethan már nyugodtan éldegélne nehezen visszaszerzett feleségével, amikor megjelenik Chris Redfield, a Resident Evil játékok egyik rendszeres főszereplője, és elrángatja egy rejtélyes kelet-európai faluba. A játék főellensége Alcina Dimitrescu, egy női vámpír, akit többek között a mi Báthory Erzsébetünkről is mintáztak.

A játékmenet a hetedik részhez hasonlóan belső nézetes lesz, és az eddigi (állandóan változó) információk alapján nemcsak a mostani, hanem az előző konzolgenerációkra (PS4 és Xbox One) is megjelenik majd. Ha továbbra is ekkora hiány lesz a PS5-ből, mi csak örülhetünk ennek...

Deathloop (május 21.)

A két Dishonored és a Prey fejlesztője, az Arkane Studios legújabb játéka, a Deathloop egészen különleges akció-kalandnak tűnik, amelyben Coltot, a bérgyilkost alakítjuk, aki egy különös időhurokba szorult, miután Backreef szigetén felébredt. A szigeten különös katonai kísérlet zajlott, amelynek valószínűleg az időhurok köszönhető, és az itt lakók állandóan partiznak. Minden éjjel „visszaáll az idő”, és a parti kezdődik elölről. Senki sem emlékszik rá, hogy mi történt azóta, csak Colt, akinek nyolc célpontot kell kiiktatnia, mielőtt elhagyhatná a szigetet.

A játékmenet sokban hasonlít a Dishonoredra és a Preyre: itt is sokat kell lopakodnunk, különleges képességeket használnunk, és csendben elintéznünk az ellenfeleinket.

Bár a játék az Arkane előző játékaihoz hasonlóan erősen történetorientált, a multiplayer sem hiányzik belőle, ráadásul úgy, hogy abban is van egy csavar: a másik játékos Juliannát, a másik bérgyilkost is irányíthatja, akit azzal bíztak meg, hogy megölje Coltot. A Deathloop konzolon egy évig PlayStation 5 exkluzív lesz (ami valahol mulatságos, lévén az Arkane most már a Bethesdán keresztül a Microsoft cégcsalád tagja.) A PC-s gamereknek nem kell viszont aggódniuk: a játék PC-re is megjelenik május vége felé.

Biomutant (május 25.)

Bár a PlayStation 4 és az Xbox One az új játékok tekintetében lassan fél éve már a múlté, a már nagyon régóta fejlesztett és többször is elhalasztott megjelenésű Biomutant mégis erre a két platformra és Windowsra fog megjelenni, PS5-ön és Series X-en kompatibilitási módban fog csak futni. A svéd játék lényegében egy nyílt világú akció-szerepjáték, amelyben egy mutáns mosómedvét irányítunk. Többfelé ágazó történetet ígérnek a fejlesztők, és a grafika rendkívül ígéretesnek tűnik – annak ellenére, hogy az előző generációra fejlesztették.