Újabb Warhammer 40 000 játék a láthatáron

Talán a sci-fi-univerzumok legalulértékeltebbje a brit Games Workshop bámulatos részletességgel kidolgozott, Warhammer 40 000 nevű apokaliptikus világa. Jól jellemzi a széles körben még nem elterjedt univerzum hatását, hogy a játék szlogenje (A távoli jövő nyomasztó sötétjében nincs más, csak háború!) nyomán egy új fogalom is született, ez a grimdark.

Ennek oka talán a kisebb világokhoz képest sokkal sötétebb világnézete és talán az a tény, hogy a több millió évet és az egész Tejútrendszert felölelő mérete miatt még nem készült belőle sikeres film. Egy dolog biztos: a 41. évezred sötét és rettenetesen alaposan kidolgozott világa könnyen beszippantja az embert.

Fotó: youtube.com / Focus Home Interactive Egy erősen implantált bandatag a Necromundáról

Ebben az univerzumban

KÉTSZÁZNÁL IS TÖBB (!) REGÉNY JÁTSZÓDIK,

messze maga mögé utasítva akár a Star Warst, akár bármelyik másik kitalált világot (nem képregények nem számítanak!). De a világ nem elsősorban e páratlanul koherens (ehm, ehm, Disney-féle Star Wars) világáról híres, hanem az asztali figurás játékairól (wargame).

Fotó: Seregi Raymond / Seregi Raymond 28 milliméteres figurák, a Frostwing űrgárdista rend tagjai

Ezek közül az első és talán leghíresebb a világ nevét is viselő Warhammer 40 000, ahol genetikailag módosított szupermenek, az űrgárdisták viszik a lángot az űr különböző szörnyei ellen vívott csatákban. A játék egy módosított szabályrendszerű változata volt az eredetileg 1995-ben megjelent Necromunda, amely a hasonló nevű bolygó bolyvárosainak mélyén dúló küzdelmet mutatta be.

A fenti asztali játékhoz hasonlóan a PC-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series konzolokra megjelenő Necromunda: Hired Gun is a bolyvárosok legalján, az úgynevezett underhive-ban játszódik, ahol különböző szervezetek, bűnbandák, gangek és

ISMERETLEN FURCSA SZEKTÁK VÍVJÁK HARCUKAT

az erőforrásokért, miközben a Judge Dreddre hajazó arbitrátorok Dreddére hasonlító módszerekkel próbálják fenntartani a rendnek legalább a látszatát. A FPS-ben egy fejvadászt és hűséges társát, egy kibermasztiffot tudunk irányítani, akiket a hírek alapján tele lehet majd pakolni kiberimplantokkal is.

Fotó: youtube.com / Focus Home Interactive Hű társunk a kibermasztiff

A pörgős tempójú tréler és annak szövege alapján a fejvadász kedvenc fegyvere a világ ikonikus fegyvere, a rakétahajtású robbanólövedékeket tüzelő bolter. A bejelentés szerint hősünk futhat a falon, képes duplán ugrani, alkarjára rögzített csáklyájával képes szakadékokat átugrani (várjál már, Luke Skywalker, hol is láttunk ilyet?), illetve le tudjuk fegyverezni ellenfeleinket, sőt akár el is tudunk bújni előlük. A tréler végén elhangzó mondat, a The House always wins!, azaz

A HÁZ MINDIG NYER!

lehet egy pókerutalás is, de valószínűbb, hogy a Necromundát uraló különböző szervezetekre utal, akiket Házaknak neveznek, és így vezeti fel az FPS csalások és árulások által bőven átszőtt történetét. Ahogy ez már Necromundán lenni szokott.

A Space Hulk: Deathwinget is elkövető StreumOn Studio egy újabb véres Warhammer 40K-s hentelést ígér. Ahogy a világ, úgy a játék is szigorúan 18 éven felülieknek ajánlott!