A John Wick rendezője filmet készít a Ghost of Tsushimából

Chad Stahelski irányításával készül a középkori, mongolokat hazájából kizavaró japán szabadságharcos és mesterszamuráj kalandjait bemutató videójáték megfilmesítése.

Ghost of Tsushima (Forrás: Sony)

A PlayStation blogon olvashatjuk, hogy nem más, mint a Keanu Reevest főszerepeltető John Wick rendezője készít filmet a tavaly hatalmas sikert aratott, Ghost of Tsushima című nyílt világú akció-kalandjátékból, Jin Sakai, a rettenthetetlen japán szabadságharcos kalandjaiból, aki időnként néhány barátjával, de leginkább egymagában kardozza le az egész mongol hadsereget Cusima szigetén, miközben a legendás Szellemé válik.

A filmet természetesen maga a Sony Pictures adja majd ki, az adaptációban pedig minden bizonnyal legalább olyan brutális és kegyetlen akciójelenetekre számíthatunk, mint a John Wick-filmeknél.

Ha valaki képes filmvásznon érvényesíteni Jin borotvaéles katanáját, akkor az Chad Stahelski

– nyilatkozta Nate Fox, a Sucker Punch igazgatója, aki rendkívül lelkesen saját maga írta meg a hírt a PlayStation blogon.

Egyben azt is büszkén hozzátette, hogy már több mint 6,5 millió példányt adtak el a Ghost of Tsushimából, és hogy ezeknek az embereknek a fele végig is játszotta a játékot. (Ahogy e sorok írója is végignyomta.)

El tudod ezt hinni? Körülbelül 3,25 milliószor söpörték ki a gamerek a digitális mongolokat a digitális Cusimából!

– ujjongott Fox.

Érdekesség, hogy a japánoknak mennyire tetszett a Ghost of Tsushima, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy Nate Foxot az igazi Cusima-sziget „turisztikai nagykövetének” nevezték ki.

Látogasson el, amikor végre biztonságos, és van rá esélye. A sziget gyönyörű, az emberek kedvesek, és a történelem körülötted él. Ha nagyon-nagyon szerencsés vagy, akkor észreveszel egy cusimai macskát is

– mondta még Fox arra a különleges és gyönyörű „leopárdmacskára” utalva, amelyik csakis Cusima szigetén él.

Aztán később, amikor megjelenik a Ghost of Tsushima film, elmondhatja a barátainak, hogy járt a tengerparton, ahol a mongolok partra szálltak

– tette még hozzá Fox.

Sokat még nem tudni a filmről

A filmre visszatérve: egyelőre sajnos egyebet még nem tudni róla, például azt sem, hogy ki lesz a főszereplő. Akiről a főszereplőt modellezték: Tsuji Daisuke, egy japán származású amerikai színész, aki már több filmben is szerepelt, és bár már közel jár a 40-hez, mégsem elképzelhetetlen, hogy ő szakítja majd le a film főszerepét is.

A Ghost of Tsushimát egyébként a tavalyi év legjobb videójátékának választottuk.