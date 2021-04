A rengeteg legendás PlayStation-címet fejlesztő japán csapat, amelyben oly sok híres és kreatív játékfejlesztő elme dolgozott, április elsejével lehúzta a rolót. A veterán Gavin More, a PS5-ös exkluzív nyitócím: a Demon's Souls direktora otthagyja a céget és egyben Japánt is. Nem, ez sajnos nem egy április elseji tréfa.

Ape Escape, Shadow of the Colossus, Gravity Rush, Demon's Souls (2020): csak néhány legendás cím a tömérdek Sony Japan Studios játék közül. A japán fejlesztőrészleg a legelső PlayStation megjelenése, azaz 1994 óta létezik, és most bezárja kapuit.

Persze

hiszen a cég számos kreatív elméje már korábban otthagyta az utóbbi időben a céget, köztük a Silent Hill és a Gravity Rush alkotója, Keiichiro Toyama, a Demon Souls producere, Teruyuki Toriyama és a Bloodborne producere, Masaaki Yamagiwa is.

A Sony hivatalos közleményben erősítette meg a szomorú hírt:

Az Astro Playroom egy – inkább indie címnek nevezhető – ügyességi platformjáték, amely egyben mindig egyfajta techdemó is, amely az éppen aktuális Sony-hardver funkcióit és lehetőségeit mutatja be: PlayStation 4-nél leginkább a DualShock 4 kontrollert és a PSVR virtuálisvalóság-sisakot, PlayStation 5-ön pedig a DualSense kontrollert.

A Sony számára talán kreatív szinten

a cégnél huszonnégy éve dolgozó, veterán Gavin Moore elvesztése lesz, aki legutóbb a PS5 exkluzív címét, a Demon's Souls remake-en dolgozott. Gavin Moore a Twitteren a Szárnyas fejvadász legendás „haldokló Rutger Hauer” jelentével búcsúzott attól a fejlesztőcsapattól és az országtól, ahol 18 éve dolgozott:

Moore persze nem adja fel a hivatását, ezekkel a szavakkal fejezte be posztját:

After 24 years at Sony and 18 of those in Japan, yesterday was my last day at #JAPANStudio. I will miss the great creative spirit and camaraderie of the studio that was a huge part of my life. Time to seek out new and exciting opportunities!! pic.twitter.com/XOW0XytYd4