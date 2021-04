Top 10 nyuszi a videójátékok világában

Viccesek, cukik, rémesek, groteszkek – a tapsifülesek ábrázolása korántsem egyöntetű a videójátékok világában, amely már nagyon régóta mindenféle korosztálynak szól. Húsvét alkalmával összeszedtük a tíz legmenőbb gamernyulat.

Ha emberi tulajdonságokkal kellene felruházni a valódi nyuszikat, nekem az introvertált jelző jutna elsőre eszembe, ahogy hol nyugisan, hol idegesen, de mindenképpen passzívan majszolják a füvet – tartva a vadállatoktól és a vadászoktól, ha vadon élnek, vagy a nyulat húsvétkor vásárló szülőktől, ha éppen állatkereskedésben tengetik életüket.

Talán nem meglepő, hogy a videójátékos nyulak a legtöbbször egészen másmilyenek: extrovertált, vidám, vicces vagy éppenséggel groteszk karakterek – játéktól függően. Most azokat a tapsifüleseket vettük elő, akik a leginkább megmaradtak az emlékezetünkben – méghozzá időrendi sorrendben.

Jazz Jackrabbit (Jazz Jackrabbit – 1994)

Jazz Jackrabbit, az azonos című játék irányítható hőse a kilencvenes évek legmenőbb nyula volt a PC-s gamerek körében, és ezt annak köszönhette, hogy az akkoriban PC-n nagyon ritka, oldalnézetes platformjátékok egyik élharcosa volt. A játékot pedig nem más, mint az Epic Games adta ki, vezető fejlesztője pedig megint egy érdekes figura: Cliff Blezinski volt, aki az Unreal motorral, illetve 12 évvel később a Gears of War című videójáték-sorozattal vált igazán híressé.

Visszatérve Jazz Jackrabbitre: egy vidám, kedves nyúl volt, aki a 2D-s platformjátékban egy gonosz teknőc fő ellenséggel állt állandó harcban. Vicces karaktere azért nem akadályozta meg abban, hogy egy Rambo-féle vörös kendőt kössön a fejére, és hatalmas puskákkal rohangásszon, ami igazi nyulakra nem túlzottan jellemző. Készült a játéknak folytatása, illetve egy speciális húsvéti kiadása is.

A nyúllá változó Alice a Bloody Roarban (Forrás: Hudson Soft)

Alice Tsukagami – (Bloody Roar – 1997)

A Bloody Roar egy verekedős játéksorozat, amelynek első része 1997-ben jelent meg. A csetepaték során a játékosok megváltoztathatják a formájukat, hogy antropomorf állatokká váljanak. Az egyik ilyen karakter Alice, aki minden Bloody Roar játékban szerepelt, és gigantikus nyúllá tud változni.

White Rabbit (American McGee’s Alice – 2000)

A „Kövesd a fehér nyulat!” szöveg ismerős lehet a Mátrix című filmből, és ez nem véletlen: abból az Alice Csodaországban című Lewis Carroll-meséből ered, amelynek adaptációja a végletekig groteszk, zseniálisan eltalált hangulatú, egyszerre hátborzongató és vicces American McGee’s Alice. Egyik ikonikus karaktere a Fehér Nyúl (White Rabbit). A Fehér Nyúl egy rettentő ideges karakter, aki állandóan azon szentségel, hogy el van késve, és folyton az óráját nézi. Őt követi majd Alice a jól ismert (szintén a Mátrixban is utalt) nyúlüregbe, amely egy groteszk Csodaországba vezet. A Fehér Nyúl emellett igazi arisztokrata, aki Alice-t összekeveri a szolgálólányával.

„Robbie”, amikor először találkozunk vele a Silent Hill 3-ban (Forrás: Konami)

Robbie (Silent Hill 3 – 2003)

Ha a Fehér Nyúl karaktere groteszk és vicces volt, akkor ezt a Silent Hill 3-ban és 4-ben szereplő Robbie, a véresszájú nyúl még magasabb szintre emelte. Hatalmas szemeit és édesded mosolyát csak még hátborzongatóbbá emeli, hogy bőséges alvadt vérrel van összemaszatolva a szája, és a két Silent Hill játék különböző részeiben jelenik meg. A Silent Hill 3-ban embernagyságú figuraként (talán egy emberi hulla lehet az álruhában, nem tudni), a Silent Hill 4-ben pedig plüssfiguraként lelünk rá.

Robbie egyébként valamennyire a játék egyfajta „kabalafigurájává” is vált – annak idején az újságírók ilyen robbie-s pólókat kaptak ajándékba a Silent Hill 4 kódja mellé. A Konami később más játékokban is szerepeltette kameóként.

Fran (Final Fantasy XII – 2006)

Fran a Final Fantasy XII-ben szerepelt először, és szinte azonnal a rajongók kedvencévé lett. Ő igazából nem nyúl, hanem a viera nevű fantasynépből származik, akik ismertek nyúlszerű tulajdonságaikról. Fran karcsú, vonzó teste és hosszúkás nyúlfülei révén egyben egy Playboy-nyuszira is emlékeztet. (Hosszú haja, tűsarkú cipője és szexi ruhája csak erősíti ezt az utalást.) A vierák érzékenyek a varázslatra, és szorosan kötődnek a természethez, oly mértékben, hogy ritkán hagyják el az erdőket, amelyekben születtek. Amikor Fran nyugtalan természete és kalandvágya miatt a külvilág felé merészkedik, családja száműzi, mert úgy érzik, egy vierának örökre az erdőben kell élnie. Fran viszont harcos, kalandor, nem olyan típusú ember, akit egy helyhez lehet kötni. Ez nemcsak átvitt, hanem konkrét értelemben is igaz: egy repülő léghajó szerelőjévé és másodpilótájává válik.

Rabbidok (Rayman Raving Rabbids – 2006)

A rabbidok mániákus nyúllények (nevük is szójáték: az angol rabbit – nyúl és a rabid – veszett szavak keveréke), akik élvezik a pusztítást. Kiszámíthatatlan természetük és végtelen energiájuk ellenére a rabbidok inkább vidámabb, vicces, szándékosan idétlen, mint veszélyes karakterek. Homályos tekintetük és magas hangú visításaik révén ezek a nyulak furcsán karizmatikussá váltak.

A rabbidokat először a Ubisoft-féle Rayman Raving Rabbidsban láthattuk, és azonnal feldobták az eredeti játék egyébként is vicces koncepcióját. Összesen négy Raving Rabbids játék készült, de sok más egyéb Ubisoft-címben is megfordultak a „veszett nyulak”.

Oswald az Epic Mickey 2-ben végre nem csak elfeledett másodhegedűs volt (Forrás: Disney)

Oswald (Epic Mickey – 2010)

Oswald, „a szerencsés nyúl” eredetileg egy igazi Disney-karakter volt, még a klasszikus időkből: egészen konkrétan 1927-ben már megszületett, ám Mickey egér teljesen elhomályosította a figuráját, így sajnos feledésbe merült egészen addig, míg a Deus Ex játékok híres fejlesztője fel nem élesztette a két Epic Mickey játékban, ahol Mickey egér aktív, irányítható társává nem vált. Mivel az Epic Mickey egyik része sem aratott osztatlan sikert, így szegény Oswaldra ismét a feledés homálya várt.

Nabbit, a kövér, kleptomániás nyúl Super Mario egyik ellensége volt (Forrás: Nintendo)

Nabbit (New Super Mario Bros. U – 2012)

Miközben a húsvéti nyúl ajándékozni szokott, a New Super Mario Bros. U-ban szereplő – rosszalkodásra hajlamos – Nabbit nevű nyuszi inkább az ellenkezőjét műveli: ő lop. Marióval szerencsére már jó párszor sikerült megállítani, így végül feladta a tolvajéletmódot, és a Mario Golf: World Tourban már golfozik.

Zero III a Zero Escape: Virtue’s Last Rewardban a mesterséges intelligencia fő ellensége volt (Forrás: Chunsoft)

Zero III (Zero Escape: Virtue’s Last Reward – 2012)

A Zero Escape: Virtue’s Last Reward című egészen különleges, Nindendo DS-re és PlayStation Vitára megjelent japán kalandjáték fő ellensége egy „gonosz” mesterséges intelligencia, Zero III, aki egy nyúl alakját veszi fel. Zero III azonban külsőleg hiába egy cuki nyúl, ez is csak része annak a tortúrának, amellyel a játék kilenc főszereplőjét – akit elrabolt, és puzzle-feladatok megoldására kényszerített – állandóan kínozza. Magyarán, ő is a negatív tapsifülesek közé tartozik.

Bonnie Bunny (Five Nights at Freddie’s – 2014)

Végül Bonnie Bunny ismét egy elég hátborzongató nyúl, aki a Five Nights at Freddie’s című, rendkívül sikeres túlélőhorror egyik groteszk karaktere. A hibásan működő játék nyúl gamerek millióira hozta rá a frászt – feltéve, amikor éppen nem a Freddy Fazbear’s Pizzeriában gitározott.