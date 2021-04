Izgalmas, új videójátékok készülnek a Star Warsból

A George Lucas által kiagyalt Star Wars univerzum mindig is termékeny táptalaj volt a videójátékoknak és ez most sincs másképpen.

Miközben az új Star Wars-trilógiának már egy ideje vége, a már két évadot megélt Mandalori Disney Plus sorozatnak hála a Csillagok háborúja továbbra is él is virul. Éppen ezért is jó hír a rajongók számára, hogy interneten keringő pletykák szerint egy,

a Mandalorian TV-sorozaton alapuló játék van készülőben.

Az Xbox Era munkatársa, Shpeshal Ed, aki a hivatalos bejelentések előtt mindig is korrekt információkkal szolgált a különböző játékokról (tehát szavahihetőnek számít a szakmában), a Twitteren árulta el, hogy jelenleg is készül egy játék, amely a népszerű Star Wars tévésorozaton alapul. Sajnos az még nem derült ki, hogy melyik fejlesztőstúdió dolgozik a játékon. A lelkes hangvételű Twitter-posztjában így újságolta el az egyelőre azért erősen pletykának kezelhető hírt:

Oké, szóval egy icipicit hoppácska! Igen, lesz egy Mando játék. De... ez nyilvánvalóan nem egy Mando Funko. Lehet, hogy olyat mondtam, amit még nem kellett volna. Remélem, nem égettem el a forrásomat. Bocsánatot kell kérnem.

Ok, so liiiiittle bit of a whoopsie. Yeah, there's going to be a Mando game. But um...that's apparently not a Mando Funko. I might have just said something I wasn't supposed to yet. Hoping I didn't just burn my source. Got some apologising to do. — Nick (@Shpeshal_Ed) April 29, 2021

A „Funkóval” Ed arra utalt, hogy populáris filmek, vagy videójátékok, alapján a Funko nevű cég gyárt kézzel fogható játékfigurákat is és természetesen a Mandalori sorozatból is készült már jó néhány, azonban ezúttal most videó- és nem kézzel fogható játékról van szó. Mivel Ed jól ismert amerikai gamer újságíró, így esélyesebb, hogy amit ír, az helytálló is lesz, mint egy ismeretlenségbe burkolódzó „insider” esetében.

Bár azt még nem tudni, hogy ki dolgozik a Mandalorian alapján készülő játékon, van rá esély, hogy a Microsoft egyik saját, belsős stúdiója, hiszen néhány napja MrMattyPlays említette, hogy az egyik ilyen stúdió egy LucasFilm IP-n alapuló játékon dolgozik, kiemelve, hogy nem a Machine Games által fejlesztett Indiana Jones játékról van szó.

Star Wars: Knights of the Old Republic (Forrás: LucasArts)

Visszatér egy hatalmas klasszikus

Azonban az ősrégi gamerek számára egy még inkább lelkesítő hírre is lehet számítani, ugyanis az Aspyr Media a legendás Star Wars-szerepjáték, a 2003-as Knights of the Old Republic – amelyet sokan csak KotOR-ként neveznek - újragondolásán dolgozik.

A játékot eredetileg a BioWare nevű – egykor szintén híres – kanadai cég fejlesztette, azonban, ezt az új verziót nem az azóta már megkopott hírnevű fejlesztőcsapat készíti (ők most egyébként is más projekten dolgoznak), hanem az említett Aspyr, amelyiknek a KotOR remek mobilportját is köszönhetjük.

A remake a Star Wars: Knights of the Old Republicból és a folytatásból, a Star Wars: Knights of the Old Republic II: Sith Lordsból is átemelne pár dolgot. Meglátjuk, mi sülhet ki ebből és mennyire valósíthatják meg ezt az ötletüket, a Disney ugyanis oly mértékben belenyúlt a franchise-ba, hogy

a két játék már nem része a hivatalos kánonnak,

a remake pedig ezt szeretné valamelyest „helyreállítani”. Bátor kijelentés ez, elvégre a Disney-birodalommal szembennincs az a lázadó fejlesztőcsapat, amely hatékonyan szembe tudna szállni, hiszen jól tudjuk, hogy a Birodalom mindig visszavág.

Az eredeti forrás egyébként a gamer újságírásban szintén kisebbfajta legendának számító Jason Schreiertől származik, amit egy másik influencer, MrMattyPlays egészített ki azzal, hogy a játék harci rendszere is módosulhat. Míg az eredeti Knights of the Old Republicnak körökre osztott csatái voltak, addig az új verzió inkább akció-RPG játékmenetű lesz. Magyarán olyasmire lehet számítani, mint például a Witcher 3 esetében.

Készül egy nyílt világú Star Wars-játék is a Ubisoft jóvoltából (Forrás: Ubisoft)

A Ubisoft is elutazik a messzi, messzi galaxisba

Állítólag még rendkívül „korai stádiumban van” az a nyílt világú játékprojekt, amelyen a Ubisoft dolgozik. Ezt a játékot egyébként nem „házon belül” fejlesztik, (tehát nem kell aggódniuk az Assassin's Creed rajongóknak, nem veszi el az erőforrásokat kedvenc sorozatuktól a fejlesztés, illetve vélhetően nem is egy „Star Wars AC” lesz belőle), hanem a svéd Massive Entertainment stúdió készíti a Snowdrop nyílt világú játékokhoz fejlesztő motor segítségével. A Massive neve persze már ismerős a Ubisoft játékok kedvelőinek is, hiszen ők készítették a két Divisiont is.

Azért tényleg ne számítsunk még a Massive Star Wars játékára a közeljövőben, mivel maga a Ubisoft vezérigazgatója, Yves Guillemot jelentette ki még az év elején, hogy a játék még mindig a „fejlesztés korai szakaszában” van, és

egy ilyen játékot biztosan nem fognak gyorsan összedobni.

Amikor pedig a francia vezért arról faggatták, hogy a Massive Star Wars-játékának várnia kell-e addig, amíg az Electronic Arts cég saját, a franchise-ra vonatkozó kizárólagos jogai 2023-ban lejárnak, Guillemot csak hárított...

Ez persze nem jelent egy határozott igent vagy nemet, de a Ubisoftnak a fejlesztés jelenlegi állásáról szóló megjegyzései alapján, valamint a nagyobb AAA-játékok elkészítésének jellemző időigénye alapján valószínűleg 2023-ban számíthatunk legkorábban a Massive Star Wars-játékára.

Star Wars Jedi: Fallen Order (Forrás: Electronic Arts)

Egy sikerjáték nextgen verziója

Végül muszáj még megemlíteni az utóbbi évek legsikeresebb történetcentrikus Star Wars-os akció-kalandjátékát is: a Star Wars Jedi: Fallen Ordert amely egy teljes PS5/XSX frissítést kap még az idén nyáron. Arról nincs szó, hogy mit várhatunk ettől a frissítéstől a „technikai fejlesztéseken” kívül, bár a Lucasfilm hamarosan több információt ígér. A hírt maga a Lucasfilm osztotta meg az alábbi szavakkal:

Idén nyáron izgatottan jelentjük be a Star Wars Jedi next-gen kiadását: Fallen Order, amely számos technikai fejlesztést hoz a játék PlayStation 5 és Xbox Series X|S konzolverziójához. Ez egy ingyenes, generációkon átívelő frissítés lesz a jelenlegi tulajdonosok számára. További részletek hamarosan érkeznek.

A további részletekre már esélyesen nem kell sokáig várni – e játékot és a többit tekintve sem – elvégre rövidesen itt van május 4. („May the Fourth Be With you”), amely közismerten a nagy Star Wars bejelentések napja. Addig tehát az Erő legyen velünk, hogy kibírjuk, míg további híreket kapunk kedvenc univerzumunkról.