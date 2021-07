Felújítják az első hat Final Fantasy-t, mobilra is jön az első három

A júniusi E3 konferencián jelentette be a Square Enix, hogy digitálisan felújítják a Final Fantasy sorozat első hat részét Pixel Remaster néven, és július 28-án a Steamen keresztül ki is adták PC-re.

Nem sokkal később a fejlesztő közzétette blogján, hogy az első három cím mobilra is megérkezett, Androidra és iOS-re is, július 29-én. A játékok Steamen csomagban is megvásárolhatók lesznek, mobilon külön-külön lehet majd megvenni a címeket.

A Square Enix a 2D pixeles dizájnt megtartotta, de a modern készülékek felbontásához igazítva újrarajzolt mindent a karakterektől a hátterekig. A felújított grafikán a Final Fantasy eredeti alkotója, Sibuja Kazuko is dolgozott, az eredeti zenei aláfestést pedig újrakeverték a zeneszerző, Uemacu Nobuo vezetésével.

A megjelenésen kívül a játékok irányítása is frissítést kapott, a kontrollerek mellett érintéses irányítást is képes kezelni a program, modernizálták a felhasználói felületet és beépítettek egy automata csata opciót.

Menteni mostantól bármikor lehet, a Final Fantasy világába történő belépést pedig egy virtuális bestiárium, egy galéria és zenelejátszó is segíti.

A Steames előrendelőknek a Square Enix húsz százalék kedvezményt ad az árból, ajándék digitális tartalomként két exkluzív háttérképpel és három zenei anyaggal. Az Android és iOS kiadásokhoz egyelőre nincs ár, Steamen a hat játékot tartalmazó csomag a kedvezménnyel 75 amerikai dollárba kerül. Arról, hogy bármely konzolra is kiadnák-e a Pixel Remaster csomagot a Square Enix nem nyilatkozott.