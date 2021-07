Behind the Beyond címmel Unity-motorra épülő videójátékot készítenek a Magyar Népmesék alapján. Egyelőre megjelenési dátum nincsen, a projekt még fejlesztés alatt áll, de a Steamen már elérhető a játék adatlapja és kívánságlistához is adható a program.

A Behind the Beyond fejlesztője a Sugarpunch Games, a játék világa Rábel Katalin ötletén alapszik.

A Magyar Népmesék misztikus világában játszódó point and click típusú kalandjáték főhőse Jánoska, a szegény ember legkisebb fia lesz, akinek a királyság rejtélyeit kell megoldani és megtalálni a hivatását. A projektre a pénzt egy hamarosan induló Kickstarter kampányon keresztül szedné össze a csapat – írta meg elsőként a Leet.

A point and click játékokra szokásos interakciókat némi szerepjátékos elemmel egészítették ki. Lehet fejleszteni Jánoska Erejét, Báját és Ügyességét, melyek más-más módon történő kombinációjával más-más módon lesz megoldható egy-egy rejtély.

A Behind the Beyondban a magyar folklórra jellemző minták díszítik a pályákat, aláfestő zenét pedig a Kerekes Band szolgáltat. A fejlesztők szerint a játékot rajzoló művészek próbálták visszaadni azt az egyedi és kultikus világot, melyet Jankovics Marcell megalkotott rajzfilmjeiben.

Sajnos magyar szinkron nem készül a játékhoz, csak angol. A kezelőfelület magyar és párbeszédek is feliratot kapnak. Kérdéses, hogy a fejlesztők által ígért popkulturális utalások miként lesznek az angol nyelvre átültetve, illetve a nemzetközi közönség mennyire fogja ezeket érteni és értékelni.

Megjelenési dátum egyelőre nincs, csak kívánságlistára adható a program a Steamen. A rendszerkövetelmények pedig tényleg minimálisak: Windows 7, 2GB RAM és egy 2GHz-es processzor, amit a fejlesztők a játék futtatásához kérnek.