Visszatér a Dead Space, teljes őrületbe megy át a Battlefield 2042

Az Electronic Arts idén is kihagyta a virtuális E3-at, hogy saját bemutatót tartson EA Play néven. A bemutatón két igazán nagy dologról rántották le a leplet.

Visszahozzák az új generációs konzolokra az egyik legjobb sci-fi horrort, a Dead Space-t és az októberben érkező Battlefield 2042-be beépítenek egy módot, mellyel a korábbi Battlefieldek közönségkedvenc pályáit, fegyvereit és járműveit lehet majd keverni játékos kénye-kedve szerint.

A Dead Space-ről egyelőre nem sokat tudni. Az biztos, hogy a Motive fejlesztőstúdió dolgozik a játékon és az eredeti 2008-as Dead Space remake-jét készítik az EA saját Frostbite motorjával. PC-re, Xbox Series X/S-re és PS5-re jelenik majd meg. A játékhoz egyelőre csak egy rövid kedvcsinálót lehet megnézni:

Az október 22-én megjelenő Battlefield 2042-vel az EA még jobban kiszolgálja a rajongói igényeket. A Portal nevű módról rántották le a leplet a bemutatón, melynek lényege, hogy a játékosok az eddigi közönségkedvenc Battlefield játékokból (1942, 2042, Bad Company 2, BF3) kedvük szerint keverhetik azok szinte bármilyen elemét. Az új játékban érkező hat pálya mellett a régebbi címekből is kerülnek pályák a Portal módba, emellett fegyverek, karakterek, és járművek, illetve játékmódok is alakíthatók. Az előzetesben például láthatunk második világháborús gyalogságot katonai robotkutyák ellen harcolni, vagy csapatot kizárólag késsel a csak defibrillátort használók ellen menni.

A Portal lényege, hogy a felhasználó bármilyen csatát összeállíthat a rendelkezésre álló elemekből, ezt játszhatja online a haverokkal, a beállításokat elmentheti és a neten át meg is megoszthatja, hogy bárki kipróbálhassa. Arról egyelőre nem volt szó, hogy a játékosok által kreált tartalom utáni jogok az EA-hez vagy a kreátorhoz tartoznak-e majd, az IGN szerint valószínűbb a Blizzard példáján, hogy a fejlesztő stúdiónál maradnak majd a jogok.

A két nagy bejelentés mellett szó esett az Apex Legends jövőjéről is. A Respawn játéka új hőst kap Seer néven, akivel az augusztus 3-án érkező Emergence szezonban lehet majd először játszani.

Ha valaki nem szeret szörnyeket hentelni vagy lövöldözni, annak az EA Play újdonságai közül a Grid Legends lehet érdekes. A Codemasters által fejlesztett autós játék 2022-ben érkezik, a versenyautók mellett pedig kamionokkal, izomautókkal is lehet majd száguldozni. A játék kap egy történetmesélős módot, amihez angol színészekkel és a Mandalorianban használt stagecraft technológiával forgattak élőszereplős átvezető videókat.

Érkezik két indie játék is, amik az EA Originals program keretein belül készültek el. A Lost in Randomban Párossal kell megmentenünk ikertestvérét, Páratlant egy élő dobókocka segítségével.

Másik indie címként a Knockout City-ről volt szó. Ez egy ingyenesen kipróbálható program, amiben őrült módon lehet virtuális kidobósozni. A bejelentés szerint július 27-én indul a játékban az új szezon, melyet a mozik világa inspirált.

A Fight at the Movies című szezon érkezésével új pályák, új kinézetek, új labda, és új elérhető nyeremények is érkeznek majd a programba.