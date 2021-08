Minikonzolként éled újra az Amiga 500 is

Az elmúlt években sorra jelentek meg újra a nyolcvanas-kilencvenes évek legendás konzoljai törpe változatban, a mini konzolként történő reinkarnálódásból pedig úgy tűnik, nem marad ki az alap Amiga sem.

A miniatürizált és revitalizált legendák táborát erősíti már

Most pedig az Amiga 500-ból is elkészül a saját mini változata. Az egyszerre személyi számítógépnek és konzolnak tervezett Amigáról nem túlzás azt mondani, hogy meghaladta korát 1984-es bemutatásakor. A legendáról 2015-ben, az Amiga 1000 harmincéves születésnapján az Index is írt egy nagyobb bemutatót, aki nem ismeri az Amigát, annak azért, aki pedig ismeri és szereti, annak azért érdemes elolvasnia.

Az Amiga 500 mini változatát is az a Retro Games gyártja, amelyik a C64 Minit is piacra dobta. Így a hardver is megegyezik a C64 Minijével, azonban az Amiga 500 Mini az eredeti 1987-es Amiga 500 16 bites (OCS) és a későbbi modellekben frissített 32 bites (ECS) processzorát, illetve az Amiga 1200 továbbfejlesztett grafikus architektúráját (AGA) emulálja.

Az A500 Mini az eredeti kétgombos egérrel, egy újonnan tervezett nyolcgombos kontrollerrel, USB-A és USB-C tápkábellel és HDMI kábellel a dobozában érkezik.

A gép képes elmenteni a pillanatnyi állást a játékokban. A modern tévékhez 50 és 60Hz-es képfrissítés között lehet váltani több skálázási lehetőséggel. Az igazi retró élményért CRT filtert is tehet a játékos a megjelenített képre.

Összesen 25 előre telepített játékkal dobják majd piacra a mini konzolt, de USB-n keresztül bármilyen saját fájlt, játékot, és firmware verziót rátehet a gépre a tulaj.

Az előre telepített játékok listájáról 12 címet közölt a gyártó, ezek a következők:

Alien Breed 3D Another World ATR: All Terrain Racing Battle Chess Cadaver Kick Off 2 Pinball Dreams Simon The Sorcerer Speedball 2: Brutal Deluxe The Chaos Engine Worms: The Director's Cut Zool: Ninja Of The Nth Dimension

A megjelenési dátum még nem pontos, egyelőre annyit közölt a Retro Games, hogy 2022 első felében kerül majd boltokba a cucc. Az ajánlott fogyasztói ár 129,99 euró (119,99 angol font vagy 139,99 amerikai dollár), szóval a magyar boltokban valószínűleg 45 ezer forint körüli összeget kérnek majd el érte.