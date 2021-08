Szép csendben frissítette a Sony a PlayStation 5-öt

Az Ausztráliában már a boltok polcaira került, új PS5-modell a CFI-1102A modellszámot kapta, 300 grammal könnyebb, és összeszereléséhez nem kell már csavarhúzó.

Az ausztrál videójátékos portál, a Press Start írta meg elsőként, hogy a Sony frissítette új generációs konzolját, ám sok változás nincsen. A legfontosabb, hogy a konzol állványának rögzítéséhez nincs szükség csavarhúzóra, ugyanis egy frissített, kézzel becsavarható fogattal lehet helyére tenni a talpat.

Ha valaki azonban a cserélhető SSD nyújtotta lehetőségeket is szeretné kihasználni konzoljában, annak az új modell mellett is szüksége lesz egy csavarhúzóra, az M.2-es tárolót ugyanis továbbra sem lehet egyszerűen, kézzel betenni vagy kivenni.

A rögzítés frissítése mellett az új konzol könnyebb is lett, a frissített modell 300 grammot fogyott. A Sony egyelőre hivatalosan nem közölt semmit arról, hogy mivel sikerült elérni a súlycsökkentést a konzolban.

Az ausztrál boltokban a PlayStation 5 digitális és a lemezes változata is már frissített változatban, az új modellszámmal kapható. Az Eurogamer arról írt, hogy az Egyesült Királyságban élő olvasóik közül is volt, aki jelezte, hogy a konzolból a CFI-1000 helyett egy frissebb, CFI-1116A modellszámú PlayStation 5-öt szállítottak ki neki.

A Sony 2020 közepén bemutatott PS5-konzolja továbbra is hiánycikk világszerte. A japán vállalatnak tízmillió darabot sikerült már eladnia az eszközből, amiben a globális vírushelyzetnek is nagy szerepe volt. Ugyanakkor az előrejelzéseik szerint 2023-ig továbbra is túlkereslet lesz a játékgép iránt.