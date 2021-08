Tavaly áprilisban sokéves várakozás után jelent meg a kultikus Final Fantasy-sorozat talán legkedveltebb epizódjának felújított változata, amely lélegzetelállító látványvilága mellett izgalmas újításokkal, élvezetes játékmenettel és jó érzékkel adagolt nosztalgiával búcsúztatta a leköszönő konzolgenerációt. Idén júniusban pedig megjelent a PlayStation 5-re optimalizált változat, a Final Fantasy VII Remake Intergrade, amely a kötelező ráncfelvarrás mellett egy teljesen új történetszálat is kapott.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az 1997-ben megjelent Final Fantasy VII nem pusztán a játéksorozatnak, hanem magának a videójáték-történetnek is az egyik legfontosabb mérföldköve. Bár már előtte is voltak sikeres és nagy népszerűségnek örvendő japán szerepjátékok, vagyis JRPG-k, mégis a Final Fantasy VII volt az, amely a nyugati játékosok számára is felhelyezte a műfajt a videójátékok térképére. A több mint 10 millió eladott példányt produkáló játékot az eredeti PlayStation eladási örökranglistáján csupán a Gran Turismo tudta megelőzni, ugyanakkor egy kicsit csalóka a kép, hiszen a különböző újrakiadásoknak, portoknak és digitális változatoknak köszönhetően a Final Fantasy VII lassan átlépi a 13 milliós határt is.

Azt hihetnénk, hogy az elképesztő eladásoknak és a kultikus státusznak köszönhetően szinte elkerülhetetlen volt, hogy előbb-utóbb remake készüljön a mára a legnagyobb jóindulattal is elavultnak mondható játékból, ám viszonylag sokat kellett várni arra, hogy a Sony és a fejlesztők beadják a derekukat. Pedig a rajongók már szinte könyörögtek a remake-ért. 2005-ben fel is csillant számukra a remény, amikor a Sony egy, a játék kezdő képsorait újradolgozó technikai demóval promózta a PlayStation 3-at, ugyanakkor a meleg fogadtatás ellenére mind a Sony, mind pedig az éppen a XIII. epizódot fejlesztő Square-Enix azt nyilatkozta, hogy eszük ágában sincs újra megcsinálni a klasszikus játékot.

10 évig így is tűnt, 2015-ben azonban fordult a kocka. A Sony E3-as konferenciáján végre bejelentették, hogy remake készül a Final Fanatasy VII-ből.

Akkor persze a rajongók még nem sejtették, hogy több mint 6 évet kell várniuk, hogy elmerülhessenek a Final Fantasy VII Remake-ben. A hosszú idő pedig értelemszerűen az egekbe emelte az elvárásokat, egyre nőtt a játék körüli hype, ami ugyan a játékipar álmoskönyvében nem számít túlzottan biztató körülménynek, a végül 2020. április 10-én megjelent PlayStation-exkluzív Final Fantasy VII Remake mind a rajongók, mind a kritikusok körében osztatlan sikert aratott, mi is szerettük.

A hype-vonat ráadásul idén sem állt meg; ennek azonban elsősorban a PlayStation 5 tulajai örülhetnek. Június 10-én jelent meg az új generációs, ráncfelvarráson átesett Final Fantasy VII Remake Intergrade, amely a már-már komikus hosszúságú cím mellett a Sony jelenlegi konzoljához szabott optimalizációs javításokat, szebb textúrákat, egy új nehézségi szintet, stabilan 60 fps-sel futó játékélményt és egy fotómódot is kapott, valamint egy vadiúj történeti szálat is. A következőkben az utóbbira fogunk koncentrálni.

Tini nindzsa harci gyerkőc

A Final Fantasy VII Remake Intergrade egy ingyenes upgrade formájában elérhető azon PlayStation 5-tulajdonosok számára, akik rendelkeznek a játék tavaly megjelent lemezes változatával, ugyanakkor az új történeti szálat tartalmazó DLC-ért már nekik is fizetni kell.

Az INTERmission névre keresztelt bónusztartalom egy körülbelül 4-5 órás sztorit rejt magában, a főszerepben Yuffie Kisaragival, a tinédzser nindzsalánnyal, akit még az eredeti, 1997-es játékban ismerhettünk meg. Yuffie szeleburdi stílusa éles kontrasztélményként hathat azok számára, akik az alapjáték sötétebb tónusaihoz szoktak, mégsem zavaró az összhatás, a Final Fantasy-sorozattól ráadásul amúgy sem idegen az effajta játék a különböző hangulatokkal. Az INTERmissionben bemutatott történet elegánsan fut az alapjáték narratívája mellett, és bár lényegesen kevesebb idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy egy igazán mély sztori bontakozzon ki, a készítők ügyesen hozták néhol vicces, néhol kifejezetten drámai helyzetekbe a karaktereket.

Maga a játékmenet nem tartalmaz különösebb meglepetést azok számára, akik jól ismerik az alapjátékot, ugyanakkor Yuffie egy jóval pattogósabb, energikusabb harcmodort képvisel, ami markánsan meghatározza a DLC néhány óráját. A legjelentősebb különbség az alapjátékhoz képest, hogy bár lesz egy kísérőnk Sonon személyében, a harcok során az ő irányítását nem vehetjük át, csupán utasításokat adhatunk neki, illetve felszerelhetjük különböző fegyverekkel, páncélzattal és a harcrendszer alapját képező matériákkal. Amellett, hogy Yuffie és Sonon jól kiegészítik egymást a harctéren, a sztori szempontjából is kellemes a kettejük közti dinamika.

Az INTERmissionben kapunk egy új, Fort Condor nevű, táblás játékokat idéző minijátékot is, amely amellett, hogy meglepően addiktívra sikerült, az ősrajongók szívét is megdobogtathatja, hiszen az 1997-es eredeti egyik minijátékát értelmezték át a fejlesztők. Természetesen nem kötelező elmélyedni benne, mindenesetre üdítő színfoltja a kiegészítőnek, ami a fő történeti szál teljesítésén túl jelentősen növelheti a játékórák számát.

Rövidsége ellenére tehát egy jó arányérzékkel elkészített kiegészítővel van dolgunk, amely ugyan nem váltja meg a világot, mégis képes annyit hozzáadni az eredeti játékhoz, hogy a 4-5 órás kaland után elégedetten tegyük le a kontrollert. Éppen ezért sajnálatos, hogy az INTERmission DLC jelenleg kizárólag Playstation 5-re elérhető, így azok, akik még nem tudták megugrani a generációváltást, nem élhetik át az új kalandot, hiába rendelkeznek az alapjáték PS4-es változatával.

Midgar megér egy újabb misét?

A Final Fantasy VII Remake Intergrade nagyszerűen nemesíti a PlayStation 5 képességeihez az eredeti formájában is pazarul sikerült játékot. Az optimalizációnak köszönhetően egy jóval simább, brutálisan gyönyörű, új generációs játékélménnyel gazdagodhatunk, és akkor még az INTERmission DLC-tartalmait meg sem említettük. Akik PlayStation 4-en is szerették az újraértelmezett Final Fantasy VII-et, az új generációs változat minden szépségében és újdonságában is meg fogják találni a számításukat, akik pedig még csak most készülnek megismerkedni a legendával, azok számára az Intergrade-nél nincs tökéletesebb kezdőpont. Feltéve persze, ha rendelkeznek PlayStation 5-tel.