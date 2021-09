Hat új videójáték, ami miatt érdemes lesz szeptemberben kontrollert ragadni

Lesz itt minden, ami szem-szájnak ingere: érzelmes kisvárosi dráma, harcolhatunk időhurokba ragadt bérgyilkos bőrébe bújva, egy régóta várt fantasy-kalandban pedig apró szellemekkel kell majd összefognunk, hogy helyrebillentsük a világ egyensúlyát. Bekopog az ablakon a legendás Diablo II ráncfelvarrott változata is, és a focirajongók sem maradnak hoppon.

Íme, a 6 legizgalmasabb videójátékos újdonság, ami még szeptemberben megérkezik!

Life Is Strange: True Colors – Szeptember 10. (PC, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia)

A Life Is Strange első része 2015-ben jelent meg, az epizodikus játék egy időutazó fiatalt, Max Caulfieldet tette meg főszereplőjének. A Before the Storm című előzményjáték után befutott a Life Is Strange 2 is, mely az Egyesült Államokat átszelő testvérpárról szólt, akik közül a fiatalabbik srácról derült ki, hogy képes a telekinézisre. A Life Is Strange-sorozat eddig mindig különleges képességű lányokról és fiúkról szólt, és a harmadik rész, a Life Is Strange: True Colors sem szakít a hagyományokkal. A főszereplő ezúttal Alex Chen lesz, aki rájön, hogy adottságának hála látja, milyen színű mások aurája, így képes arra következtetni, hogy milyen kedélyállapotban vannak embertársai. A nő fivére halálának rejtélyét igyekszik megoldani, így minden trükkjére szüksége lesz. A Life Is Strange mindig is híres volt egyedi látványvilágáról és nagyszerű betétdalairól, várhatóan a harmadik rész sem fog ebből a szempontból csalódást okozni.

Deathloop – Szeptember 14. (Playstation 5)

Playstation 5 konzolhoz jutni a mai napig nehézkes, ráadásul exkluzívok tekintetében sem jöttek még túl izgalmas címek, ha a szupernehéz Returnalt nem számítjuk. A Deathloop végre egy PS5-exkluzív nagy megjelenés, az Arkane Studios által fejlesztett játékban egy időhurokban ragadt bérgyilkos bőrébe bújhatunk. A belsőnézetes lövöldében, mely játékelemeit tekintve nagyon hasonlít a Dishonored-ra, nem csak az lesz a feladatunk, hogy nyolc célpontot még éjfél előtt hűvösre tegyünk, hanem egy Julianna nevű ügynökkel is farkasszemet kell majd néznie a játékosnak, aki minden áron meg akarja akadályozni, hogy megtörjön az időhurok.

Kena: Bridge of Spirits – Szeptember 21. (PC, Playstation 4, Playstation 5)

Történetvezérelt kalandjáték egy Pixar-film grafikájával? A Kena: Bridge of Spirits éppen ezt kínálja, az Ember Lab által készített játékban egy fiatal szellemvezető bőrébe bújva fedezhetünk fel egy elfeledett falut és egy különös átkot. A játékosoknak a gyors reflexeikre is szükségük lesz, hiszen Kena közelharcban igyekszik majd legyőzni az életére törő ijesztő szörnyetegeket, miközben visszaállítaná az egykor fenséges világot az eredeti állapotába. A Kena: Bridge of Spirits a Playstation 5-höz járó Dualsense haptikus visszacsatolását teljes egészében kihasználja majd, így segítve a játékosok immerzióját ebbe a csodálatos univerzumba. A játékból a klasszikusabb, felfedezős elemek sem maradnak ki, Kenával az egyik feladatunk az lesz, hogy a „rot” névre hallgató apró szellemeket összegyűjtsük, és segítségükkel a környezetet manipuláljuk.

Diablo II: Resurrected – Szeptember 23. (PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

A Diablo II több mint húsz évvel ezelőtt, 2000-ben jelent meg, és az egyik olyan hack & slash szerepjátékká vált, mely sok gamer számára meghatározó élmény volt, és ők a mai napig nosztalgiával gondolnak vissza rá. A 2021-es BlizzCon nagy bejelentése, miszerint remastert kap a klasszikus, előre kiszivárgott, így nem ütött akkorát a hír. A hardcore játékosok szívét azonban még így is megdobogtatta a fejlemény. A Diablo II: Resurrected az eredeti játék grafikáját és hálózati funkcióit turbózza fel, az RPG balanszán pedig nem változtat. A készítők az átvezető jeleneteket ugyancsak felújították, de a játékmenetet néhány funkció kényelmesebbé tételén felül nem piszkálták meg. A játékkal kapcsolatos érdekesség, hogy az eredeti Diablo II-es mentések áthozhatóak lesznek a Resurrectedbe.

Lost Judgment – Szeptember 24. (Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S)

A Yakuza-széria spinoffjaként adták ki még 2018-ban a Judgment című játékot Playstation 4-re, melyben egy ügyvédből lett detektív, Takayuki Yagami bőrébe bújhattunk. A fickó szemével láthattuk Tokió fiktív kerületét, Kamurochót, ahol a lebilincselő dráma keveredett az elképesztően megvalósított üldözős és verekedős jelenetekkel. Yagami kalandjai során barátságtalan bűnözőkkel, jakuza-tagokkal került összetűzésekbe, miközben kreatív detektívmunkát is végezhettünk vele a japán nagyvárosban. A hónap végén érkezik a játék folytatása, a Lost Judgment, melyben az első rész főszereplője visszatér, hogy egy szexuális zaklatással és gyilkossággal vádolt bűnöző körmére csapjon rá egy jó nagyot. A Lost Judgment komplexebb harcrendszert, és élvezetesebb lopakodást kínál, a Yakuza-franchise sokak által kedvelt világában.

FIFA 22 – Szeptember 27. (PC, Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Stadia)

A FIFA a Guinness Rekordok Könyvében is szerepel, mint a világ legjobban értékesített sportvideójáték franchise-a. A játéksorozatból 2021-ig bezárólag 325 millió példány fölött kelt el, és az 1993-as FIFA International Soccerrel kezdve 28 rész jelent meg belőle. Míg legnagyobb vetélytársa, a Konami által kiadott eFootball-széria (korábban Pro Evolution Soccer) ingyenes – de később majd fizetős tartalmakkal bővített – modellre vált az idei részével, addig a FIFA 22 Ultimate verziója PS5-ön több mint 35 ezer forintba kerül, melynek előrendelői a rendes megjelenésnél négy nappal korábban, már szeptember 27-én elkezdhetik rúgni a bőrt. Az EA a fizetős modellben hisz, cserébe sok újítást ígérnek a vásárlóknak: az arcade focis játékban a hírek szerint a mesterséges intelligencia hatszor több döntést lesz képes meghozni egyetlen másodperc alatt, mint eddig.

Konzolokon a HyperMotion technológiának köszönhetően az animációk mindennél eddiginél realisztikusabbak lesznek, és a játékmenet, mint például a kapusok viselkedése is fejlődik.