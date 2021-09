2015-ben adták ki, de máig az egyik legnépszerűbb taktikai lövöldözős játék a Rainbow Six Siege. Az e-sportok világában is megkerülhetetlen tényező az Ubisoft Montreal által fejlesztett FPS, mely rendkívül kompetitív, így nem könnyű benne érvényesülni. Egy mexikói paralimpikon azonban megmutatta, ő csak lábbal célozva képes egész csapatokat lelőni.

Paco Martínez Garcia, mexikói paralimpikon úszó nem csak sportágában bajnok, hanem a videójátékok világában is elboldogul. A férfi PacoMgShark néven gaming videókat gyárt a Youtube-ra, melyekben megszállottan játszik a Rainbow Six Siege-dzsel. Az Ubisoft által kiadott FPS híres arról, hogy minden módban, még Quick Play-ben is vérre menő versengés zajlik az online játékosok között. Éppen ezért annyira impresszív, hogy Garcia csak a lábaival irányítva és célozva egy teljes, ötfős csapatot hidegre tesz az általa feltöltött videóban.

PacoMgShark igazi szenzáció lett az elmúlt napokban a Twitteren, ahogy a Dexerto.com is beszámolt róla, közel 2300 retweet, és 12 ezer kedvelés jelezte, hogy lenyűgözte a mexikói játékos teljesítménye az embereket. A viral videó alatt még híres csapatokban játszó, profi e-sportolók is elismerően kommenteltek.

A FNATIC sztárja, Alphama például úgy fogalmazott:

Igazi inspiráció vagy, lenyűgöző teljesítmény!

Hat éve indult, de még mindig hasít a Rainbow Six Siege

A Rainbow Six Siege eredetileg PC-re, Playstation 4-re és Xbox One-ra jelent meg, 2020 decemberében azonban a játék új generációs változata PS5-ön és Xbox Series X/S-eken is bemutatkozott. Második részről egyelőre szó sincs, az Ubisoft nagyon bízik abban, hogy a folyamatosan új tartalmakkal tápolt FPS-t nem unják meg az emberek és a legerősebb konzolokon is folytatják a lövöldözést. A Rainbow Six Siege napjaink egyik legsokszínűbb taktikai FPS-e, melyben szeptember 7-től már 61 operátor áll rendelkezésre, akik főleg egyedi képességeik és az általuk használt kütyük miatt annyira izgalmasak.

Az Ubisoft játékában olyan terrorelhárító egységek képviseltetik magukat virtuálisan, mint az FBI SWAT, a brit SAS, a német GSG-9, az orosz Spetsnaz, vagy éppen a francia GIGN. A pályák, ahol két ötfős csapat, egy védekező és egy támadó megy egymás ellen, kellően változatosak, a fejlesztők pedig folyamatosan azon vannak, hogy a mapok fejlesztésével és átdolgozásával, valamint a játékmenet sallangmentesítésével igazi e-sport élményt adjanak az átlagos gamereknek is.

Új operátorral és három átdolgozott pályával indult a Crystal Guard

Szeptember 7-én, kedden indult el a Rainbow Six Siege új idénye, a Crystal Guard, mely egy új operátort is hozott. A horvát származású Anja „Osa” Jankovic a támadókat erősíti, és a karakter azért is különleges, mert ő az első transznemű katona a játékban. Osa egy Talon-8 névre keresztelt, átlátszó üvegből készült, de golyóálló pajzsot visz majd magával, amit képes lesz akár az ablakba is rakni, fedezéket kínálva társainak. Az új operátort már most úgy emlegetik, mint Mira és Blackbeard hasznosabb verzióját, érdekes lesz látni, hogy hosszú távon Osa érkezése mennyit változtat a jelenlegi metán.

Nem ez a Crystal Guard egyetlen komolyabb változtatása, a kiegyensúlyozottabb játékmenet kedvéért a fejlesztők újradolgoztak három mapot is, ezek a Bank, a Coastline és a Clubhouse. Emellett megújult Twitch is, aki a felkészülési szakaszban kapott egy sima drónt, az operátor sokkdrónja pedig ugrani is tud, és olyan lézert lő, aminek végtelen hatótávja van. IQ a falon keresztül is képes ezentúl pingelni, míg Fuze a megerősített falakon keresztül is meg tudja kínálni az ellenfél csapatot különleges gránátjaival.