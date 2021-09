A Sony az E3-at és a Gamescomot is kihagyta, hogy saját negyvenperces rendezvényén mutassa be azokat a videojátékokat, amelyek hamarosan PlayStationre érkeznek. Izgalomból nem volt hiány, a közönség láthatott háborúzó isteneket, több Marvel-játékot is bejelentettek, illetve kiderült, hogy ráncfelvarrást kap a kultikus Star Wars: KOTOR.

Listába szedtük az öt legfontosabb videojátékot, amelyeket a PlayStation-tulajdonosok a nem túl távoli jövőben elkezdhetnek nyüstölni.

Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

A 2003-ban eredetileg Xboxra, majd később PC-re is megjelenő Star Wars: KOTOR az első olyan RPG volt, amely a Csillagok háborúja világában játszódott. A történet a Régi Köztársaságba kalauzolt, négyezer évvel az Egy új remény előtt. A galaxisban ekkor még béke honolt, erről a rengeteg aktív jedilovag is gondoskodott, a mandalóri nép támadását követően azonban a két háborús hős, Revan és Malak durva pálforduláson mentek keresztül, és sith nagyurakká váltak. A játékosnak Malakot kellett megállítania a Bioware és a LucasArts mára klasszikusnak számító szerepjátékában. A Knights of the Old Republicból az Aspyr Media készít remake-et, amely Playstation 5-re és PC-re érkezik, az ígéretek szerint az alapoktól építik újra a videojátékot, hogy az a modern generáció igényeinek megfeleljen.

Marvel’s Wolverine

Logant, más néven Rozsomákot mindenki ismeri, a kőkemény karaktert az X-Men-mozifilmekben Hugh Jackman alakította hosszú éveken keresztül. A mutáns szuperhős a 2009-ben megjelenő X-Men Origins: Wolverine-ben már főszerepelt, amely – annak ellenére, hogy az azonos címmel vászonra kerülő filmet lazán adaptálta – olyan volt, mintha a God of Wart és a Devil May Cryt keresztezték volna, a véres és izgalmas kaland jó fogadtatást kapott. A 2018-as Marvel’s Spider-Mant, valamint a Ratchet & Clank-páros intergalaktikus sztoriját is életre keltő Insomniac Games dolgozik a most bejelentett Marvel’s Wolverine-en. Abban pedig egy percig sem kételkedünk, hogy a leghalálosabb X-Men-tagról szóló videojáték nem fog csalódást okozni.

Marvel’s Spider-Man 2

A 2018-ban megjelenő és kizárólag Playstationön elérhető Marvel’s Spider-Man hatalmas siker lett, a történet egy kevésbé ismert főgonosszal, Mister Negative-val állította szembe a szerelmi életével és a hétköznapok kihívásaival is küszködő Peter Parkert. Pókember persze a végére felülkerekedett, és a Baljós Hatossal is farkasszemet nézett, miközben körbelengte a hatalmas és élettel teli New Yorkot. A végén Peter új bajtársat kapott maga mellé Miles Morales személyében, aki a DLC-szagú, de inkább másfeledik részben megvívta a saját küzdelmét. A Marvel’s Spider-Man 2-ben ők ketten egyesítik erőiket, a színen pedig az első előzetes alapján feltűnik Venom és egyes pletykák szerint Kraven, a vadász is. Az új Pókember-játékra 2023-ig kell várnunk, így a megjelenés még odébb van.

God of War Ragnarok

A Sonynak 2018-ban jó éve volt, és a videojátékosoknak is, hiszen a Marvel’s Spider-Man mellett ekkor jelent meg a számos Game of the Year-díjat bezsebelő God of War. A játéksorozat nyolcadik része és a 2010-es God of War III folytatása új szerepkörbe helyezte a spártai származású Kratost, aki ezúttal a görög istenek helyett a skandináv mitológia világában, Midgard birodalmában mélyült el. A God of War történetében a játéknak először két főhőse volt, az egykori háború istene, Kratos és fiatal fia, Atreus. Mindketten visszatérnek a God of War Ragnarokben, amelyet a Playstation Showcase-en először láthatott a közönség mozgásban. A 2018-as God of War komoly cliffhangerrel ért véget, hiszen Kratosékhoz maga Thor, a mennydörgés istene kopogott be. A folytatásban tehát magasan van a mérce, de a játékmenetet is mutató trailer alapján a Santa Monica Studio nagyon valószínű, hogy fel tud nőni a feladathoz. A God of War Ragnarok az eredeti tervek szerint 2021-ben jelent volna meg, a játékot végül 2022-re csúsztatták, amely Playstation 4-en és Playstation 5-ön is elérhetővé válik majd.

Forspoken

A korábban Project Athia néven emlegetett Forspoken megkapta az első rendes előzetesét, amelyben egy Frey Holland nevű lány bőrébe bújhatunk, aki nem tisztázott körülmények között kerül át New Yorkból egy másik világba. A Forspoken a főszereplő gyors mozgására és a sokszínűnek ígért, mágiával is tarkított harcrendszerre fog leginkább építeni, és a Playstation 5 erejét teljes egészében kihasználja; elég a képsorokon látható gyönyörű grafikára rápillantani. A Square Enix játékában nyílt világban kalandozhatunk és harcolhatunk különféle szörnyetegekkel. A Forspoken 2022 tavaszán jelenik meg.

A Sony mindemellett bejelentette, hogy az Uncharted 4: A Thief’s End mellett a The Lost Legacy is remastert kap, PC-re és Playstation 5-re Uncharted: Legacy of Thieves Collection címmel jelennek meg. Az Uncharted-kollekció valamikor 2022-ben kerülhet a polcokra.