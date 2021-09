Visszatér a kultikus horrorjáték, újra átélhetjük az amerikai rémálmot

2010-ben jelent meg eredetileg Xbox 360-ra, majd két évvel később PC-re is kiadták a Remedy Entertainment horrorjátékát, az Alan Wake-et, mely gyorsan kultstátuszba került. A történet egy kreatív válságba került íróról szól, akinek a feleségét sötét erők ragadták el. Az Alan Wake hamarosan felújított, remastered kiadást kap, így újra átélhetjük az amerikai rémálmot.

Az Alan Wake Remastered nem csak Xbox Series X/S-re és Epic Games Store-exkluzívként PC-re, hanem most először a Sony konzoljaira, Playstation 4-re és Playstation 5-re is megjelenik. A hírt maga Sam Lake, a Remedy Entertainment kreatív igazgatója és az Alan Wake írója jelentette be, így viszonylag gyorsan megerősítést nyert a pár napja az interneten keringő pletyka a remastered kiadás őszi debütálásáról.

A horrorjáték felújított változata 4K-s látványvilággal, Sam Lake kommentárjával, és az Alan Wake-hez megjelent mindkét kiegészítővel, a The Signal és a The Writer című DLC-kkel várja az új és a tősgyökeres gamereket. Az Alan Wake Remastered a játékmenetét tekintve ugyanazt az élményt kínálja majd, mint az eredeti változat, a grafika azonban hozni fogja a next-gen címektől elvárható szintet.

Egy néma írógéppel és egy ködös kisvárossal indult az egész

A történet egy Alan Wake (hangja Matthew Porretta) nevű íróról szól, aki bűnügyi bestsellereket ír, ám két éve kreatív válságtól szenved. A férfi nejével, Alice-szel együtt egy festői kisvárosba, Bright Fallsba mennek rövid vakációra, hogy kiengedjék a gőzt. Érkezésük után nem sokkal azonban kiderül, hogy a feleség azzal a céllal hozta ide Alant, hogy kirángassa őt az alkotói krízisből. Emiatt persze kitör a botrány, a konfliktus pedig megoldatlan marad, ugyanis Alice-t egy misztikus erő a tó mélyére rántja.

Az Alan Wake játékmenete sem volt hétköznapi, hiszen a feleségét kereső író a kezében tartott zseblámpával gyengítette meg először az életére támadó démonokat, hogy aztán lelője őket. A cselekményt azonban tényleg formabontóan tálalta a fejlesztő Remedy: a játékot ugyanis hat epizódra bontva kaptuk meg, így azt leszámítva, hogy mi irányítottuk a főszereplőt, olyan volt, mintha egy misztikus tévésorozatot néztünk volna. Az alapjáték két további extra résszel bővült ki, az egyes felvonások pedig teli voltak csavarokkal és cliffhangerekkel, így az Alan Wake-ben két műfaj találkozott.

Horrorklasszikusok ihlették az Alan Wake történetét

A Remedynél soha nem tagadták, hogy a sötét hangvételű Alan Wake korábban megjelent filmek, tévészériák és könyvek előtt tisztelgett, a döntést úgy magyarázták, hogy „ismerős elemekből építettük fel a játékot, de a végeredmény egészen formabontó lett és emiatt az újdonság erejével hatott”.

Az Alan Wake-et talán Stephen King munkássága, a Ragyogás és a Christine inspirálták a legjobban, akinek műveiben visszatérő motívum volt az író, akinek a rémálmai valósággá váltak, és rideg kisvárosi környezetben üldözték őt. Kingnek az Alan Wake készítői köszönetként egy példányt is küldtek anno a játékból, a horror mestere azonban nem tudta a külső nézetes akciójátékot kipróbálni, mert nem volt Xbox 360-as konzolja. Sam Lake-re és csapatára hatással voltak még a Hitchcock-filmek, ezek közül is a Madarak, Neil Gaiman munkássága és a Twilight Zone-sorozat.

Az Alan Wake 2 még várat magára

A meggyötört író világa 2012-ben bővült ki egy spin-offal, az Alan Wake's American Nightmare-rel, melyben a játékmenet hasonló maradt, ám ezúttal géppuskával, szögbelövővel, számszeríjjal és sörétessel is bővült a főszereplő fegyverarzenálja. A történet immár Night Springsben játszódott, ahol Alan Wake gonosz hasonmásával, Mr. Scratch-csel nézett farkasszemet. Annak ellenére, hogy a 2016-ban kiadott Quantum Break ötlete az Alan Wake folytatásának indult, a Remedy Entertainment inkább ebben a teljesen új, időutazós címben látta a jövőt. A Sam Lake csapata által jegyzett, 2019-ben megjelent Control azonban már az Alan Wake-rajongók arcára is mosolyt csalhatott, melyben egy titokzatos kormányszerv irodaépületében tehettünk rendet, az új igazgató, Jesse Faden (hangja Courtney Hope) bőrébe bújva.

A Controlról kiderült, hogy egy univerzumban játszódik az Alan Wake-kel, ám a 2010-es horrorjáték második része felé az Alan Wake Remastered nyithat utat, amennyiben a felújított változat sikert arat. A játék next-gen kiadása a Playstation Showcase nevű eseményen kapta meg az első előzetesét, ahol a megjelenés dátumáról is lerántották a leplet.

Az Alan Wake Remastered október 5-én jelenik meg.