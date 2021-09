A Fekete Párduc mentheti meg a haldokló Bosszúállókat

A Crystal Dynamics bicskája csúnyán beletört 2020-ban a Marvel’s Avengersbe. Hiába állították az alaptörténet középpontjába a rendkívül szimpatikus Kamala Khant, aki Bruce Bannerrel kiegészülve azt tűzte ki célul, hogy összeszedje a szétszéledt Bosszúállókat, a játékmenet néhány jó ötlettől eltekintve – mint hogy Hulkkal bármit szétzúzhatunk, és a Mjölnirt a kezünkben tartva Thorként repülhetünk – rendkívül unalmasra sikerült. Nem segített a dolgon az sem, hogy főképp robotok és katonák állták a szuperhősök útját, főellenségekből pedig csak hármat kaptunk: a demóban is mutogatott Taskmastert, Abominationt és persze a végén MODOK-ot. Az exoskeletonba öltöztetett Monica Rappacinit inkább ide sem számoljuk, mert az ő lemodellezésénél egyáltalán nem erőltették meg magukat a készítők, hogy egyedi legyen a végeredmény.

Elég az íjászkodásból, irány Wakanda!

Ez úgy összességében a Square Enix által kiadott Marvel’s Avengersről is elmondható volt, vagyis a fejlesztők egy rendkívül közepes terméket tettek le a gamerek elé. A helyzeten az is rontott, hogy a játékhoz érkező első kiegészítők két íjászt, a cserfes Kate Bishopot, majd Sólyomszemet tették meg főhősnek. Bár Clint Barton a Future Imperfect című DLC-ben a jövőbe is elutazott, és Hulk őrült variánsával, Maestróval is megküzdött, a játékmenet nagyrészt még mindig annyiból állt, hogy robotokat kellett gyepálnunk.

Az augusztus 17-én érkező Fekete Párduc-kiegészítő, a War for Wakanda éppen ezért ütött akkorát, az ingyenesen letölthető DLC mindössze két-három órára, de élettel töltötte meg a haldokló Marvel’s Avengers-játékot.

Így indul T’Challa önálló kalandja

A történet Wakanda királyáról, T’Challáról szól, aki a tragikus A-Day után lezárja országa határait. A színen azonban feltűnik Ulysses Klaue, aki zsoldos hadseregével és Crossbonesszal kiegészülve annak a vibrániumnak a megszerzésére hajt, amelyből Amerika Kapitány szinte mindennek ellenálló pajzsa is készült. T’Challa, ahelyett hogy a Bosszúállókhoz rohanna segítségért, maga veszi kezébe a dolgokat.

A Marvel’s Avengers kiegészítőjében a Fekete Párduc bőrébe bújhatunk, és tehetünk egy egészen veszélyes kirándulást a futurisztikus afrikai országban. Rögtön az elején látszik, hogy a Crystal Dynamics nem spórolt sem az idővel, sem a befektetett energiával, amikor a Wakandát körülvevő dzsungelt megalkották, az erdő ugyanis él és lélegzik. A helyszínt tekintve könnyű átérezni, hogy egy elszigetelt országban járunk, egy olyan karaktert irányítva, aki teljes erővel veti bele magát a kalandba: T’Challa zsoldosokkal harcol, ősi fejtörőket old meg, mi pedig azon kapjuk magunkat, hogy talán most először sikerül teljesen elmerülnünk a játék világában.

Széles fegyverarzenál áll a Fekete Párduc rendelkezésére

A War for Wakanda olyan, mintha egy másik játékkal játszanánk, a Fekete Párduc első, önálló misszióját követően azonban képbe kerül a többi Bosszúálló is, akinek hiába írtak jó szövegeket, mégis valahogy kilóg a DLC-ből. Míg az előző kiegészítőkben Kate Bishop és Sólyomszem legfőképp a távolharcra alapoztak, addig a Fekete Párduc módszerei sokszor az Arkham-szériát juttathatják eszünkbe. T’Challa legfőképp az ökleire hagyatkozik, lehetőségünk van vibrániumból készült késekkel dobálni Klaue embereit, vagy megidézni egy párducszellemet, ami nem jön rosszul a harcok során. A Fekete Párduc arzenálját színesíti még egy dárda is, amellyel a falhoz szögezhetjük a ránk támadó zsoldosokat, a Kimoyo-gyöngyök pedig elkábítják a rosszfiúkat.

T’Challa jórészt önálló kalandjában szükségünk is lesz ezekre a képességekre. a támadások elől való gyors kitérések elengedhetetlenek, de a helyzetet némiképp megkönnyíti a Fekete Párduc kinetikus energiát tároló szuperhősruhája, amely elnyeli a kisebb sebzéseket.

A Fekete Párduc-kiegészítő nem olyan nehéz, mint egy Soulsborne-játék, de igenis megizzaszt, a zsoldosok pedig sokkal keményebbek, mint a korábban az életünkre törő AIM-es robothadseregek. A War for Wakanda végigjátszása során észnél kell lenni, mert a DLC büntet azért, ha félvállról vesszük a kihívást. Még az ügyesebb gamerek is sűrűn meg fognak halni, mi szóltunk.

Kratos hangja ezúttal is kitett magáért

T’Challa személyiségét egyébiránt remekül kidolgozta a Crystal Dynamics, mondjuk kellett ehhez a 2018-as God of Warban Kratos hangját kölcsönző Christopher Judge is, aki remek munkát végzett ezúttal is. Ha valaki nincs tisztában azzal, hogy a Csillagkapu egykori sztárja szólaltatja meg a DLC-ben a Fekete Párducot, soha nem jön rá, hogy ugyanarról az emberről van szó, aki a kőkemény spártai istenséget is életre keltette.

A kiegészítőben olyan, a filmekben látott karakterek tűnnek még fel, mint T’Challa húga, Shuri és az Okoye által vezetett Dora Milaje, a wakandai harcosok közötti dialógusok pedig a War for Wakanda fénypontját jelentik.

A War for Wakanda komoly lépés a jó irányba

Annak ellenére, hogy a lootrendszer még mindig borzasztó, és a karakterek kinézetén semmit nem változtat az, hogy erősebb cuccokat aggatunk rájuk, a helyszínt, a történetet és a rengeteg kihívást és elhalálozást ígérő zsoldosokat tekintve a War for Wakanda nagy előrelépés a Marvel’s Avengershez és az eddig megjelent kiegészítőkhöz képest. T’Challa kalandjáért érdemes újra kontrollert ragadni és megizzadni egy kicsit a fináléért, mert az alapjátékhoz képest ezúttal némi katarzist is átélhetünk.

A War For Wakanda önállóan is megállja a helyét, az előző DLC-k ismerete nélkül is teljesen élvezhető kalandot kínál. Kíváncsian várhatjuk, hogy T’Challa debütálását követően a még 2021-ben a Marvel’s Avengersbe érkező Pókembert milyen lesz irányítani. Peter Parker kizárólag a Playstation-tulajdonosok számára válik majd elérhetővé, ami miatt a fejlesztők kaptak hideget és meleget is, a húzás sokak szerint nem túl fair a PC-sekkel és más konzolosokkal szemben, akik így kimaradnak a mókából.

(A Fekete Párduc-kiegészítőt Playstation 5-ön teszteltük.)