Felér egy kiütéssel az új Rocky-videójáték

A bokszjátékok rajongói mostanában nincsenek elkényeztetve. Az EA Sports által jegyzett Fight Night-sorozat ugyanis legutoljára 2011-ben jelentkezett új résszel, azóta a franchise gyakorlatilag halott. Éppen ezért kaphatták fel sokan a fejüket, amikor kiderült, hogy jön a Big Rumble Boxing: Creed Champions, amelyben akár az olasz csődör, Rocky bőrébe bújva is oszthatjuk a pofonokat.

A Big Rumble Boxing: Creed Champions egy pillanatra sem próbál a Fight Night helyébe lépni, ehelyett a 90-es években divatos, arcade bokszolós játékok stílusát idézi fel. Már a grafikán látszik, hogy egy könnyedebb hangulatú címről van szó, a karakterek és a pályák dizájnja ugyanis legfőképp a Fortnite meseszerű látványára emlékeztetnek. Nagy pluszt jelent azonban, hogy a fejlesztő Survios a Rocky világában helyezte el a játékot, ez a filmrajongókat állandó nosztalgiával tölti el.

Fotó: Big Rumble Boxing: Creed Champions

A Survios csapata az elmúlt években legfőképp VR-játékokat készített, hozzájuk fűződik a The Walking Dead Onslaught és persze az a Creed: Rise to Victory is, amely ugyancsak a Rocky-franchise-on alapult. Ebben a játékban Adonis Creed pályáját egyengethettük a kocsmai bunyóktól kezdve egészen a nagy téttel rendelkező meccsekig. Azok, akik hasonlóan filmes élményre vágynak, a Big Rumble Boxing: Creed Championsben nagyot fognak csalódni, melynek legnagyobb erőssége, hogy kooperatív módban, egymás ellen játszva egészen jó szórakozást nyújt.

A Rocky-filmek legismertebb bokszolói sorakoznak fel

Ideig-óráig szórakoztató lehet egymás csépelése, ehhez pedig olyan karakterek adottak, mint Rocky, Adonis és apja, a legendás Apollo Creed, rajtuk kívül pedig a filmekben látott Clubber Lang, Ivan és fia, Viktor Drago is játszhatóak. A bokszolók közül az elején 10 elérhető a 20-ból, a többieket a Versus játékmódban lehet feloldani. Érdekesség, hogy a játékhoz készültek teljesen egyedi harcosok is, de vannak olyanok is, akiket a valóságban létező sztárok inspiráltak, mint például Luke O'Gradyt, aki egyértelműen Conor McGregor játékbeli változata.

A sztorimód egészen gyenge a bokszolós játékban, szinkron sem készült az átvezető jelenetekhez. A felugró szövegbuborékokat elolvasva tájékozódhatunk, de az egész nagyjából annyiból áll, hogy egyik meccsből a másikba esünk, eközben pedig – ha Adonist választjuk főszereplőnek – időnként még együtt lehet edzeni Rockyval is. Ez utóbbi legalább érdekes, bár az ide beerőszakolt quick time eventek nem annyira élvezetesek. Minden karakter egyedi történetet kap egyébként, de ezek nagyjából egy-egy óra alatt végig is játszhatóak.

Épp a lényeg maradt ki: az online játékmód

A bokszolós játék amellett, hogy legalább a filmrajongóknak ad néhány kellemes pillanatot a jól ismert helyszínek és karakterek megvillantásával, egy kissé túlárazott. A játékmenet az alacsonyabb nehézségi módokon rendkívül arcade-os, szinte bárkit le lehet verni úgy, hogy össze-vissza nyomogatjuk a kontrolleren a gombokat. A nagyobb kihívást a Hard módon kell keresni, ott viszont beleszaladhat az ember néhány nagy pofonba és csúnya vereségbe, és figyelni kell rá, hogy mikor térjünk ki ellenfelünk ütései elől, mikor blokkoljunk, és mikor lendüljünk mi magunk támadásba.

A Mortal Kombathoz vagy éppen az Injustice-sorozatokhoz hasonlóan a Big Rumble Boxing: Creed Champions esetében is van egyfajta mélység, ám hiába leszünk nagyon jók a játékban, a tudásunkat maximum helyi kooperatív módban vagy a gép ellen tudjuk villogtatni, mert online módok nincsenek a Survios újdonságában. Nagy kár, mert minden bokszolónak másfajta stílusa van, akad olyan, aki lomhább, de óriásit üt, más pedig a gyorsaságával lepi meg az ellenfeleket.

Partijáték, ami egy-két meccs erejéig szórakoztató

Az ismert betétdalok rengeteget hozzátesznek a játékélményhez, de az Eye of the Tigert is főleg a Rocky-rajongók értékelik majd igazán. Vélhetően ezek, illetve az ismert karakterek licencei kerültek annyiba a fejlesztőknek, hogy végül a játék ára bőven 10 ezer forint fölé ugrott.

Tipikusan egy partijátékról van szó, amivel baráti körben egy-két meccs erejéig jól el lehet lenni. Egy leárazás idején pedig érdemes is lecsekkolni a Big Rumble Boxingot, aki viszont szórakoztató és tartalmas bokszolós játékra vágyik, annak sajnos tovább kell várnia.

A Big Rumble Boxing: Creed Champions Playstation 4-re, Xbox One-ra, Nintendo Switchre és PC-re is megjelent, mi Playstationön teszteltük.