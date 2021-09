Novemberben bárki kipróbálhatja, milyen érzés Sherlock Holmesnak lenni

A Sherlock Holmes: Chapter One eredettörténet lesz, hiszen a 21 éves és még csak a szárnyait bontogató nyomozó édesanyja halálának tizedik évfordulójára utazik haza, a mediterrán Cordona szigetére, hogy lerója tiszteletét. A Frogwares korábbi játékaitól eltérően, ahol Sherlock és bajtársa, Watson fölött vehettük át az irányítást, miközben olyan kultikus figurák nyomába eredtünk, mint Arséne Lupin vagy Hasfelmetsző Jack, itt új partnert kapunk magunk mellé. Sherlock Holmest ezúttal régi jó barátja, Jon segíti majd útján.

Fotó: Youtube / IGN Sherlock Holmes: Chapter One

Amellett, hogy a történet középpontjában ezúttal egy kezdő Sherlock Holmes áll, a játék nyílt világú lesz, így ránk lesz bízva, hogyan és milyen sorrendben fedezzük fel Cordona titkait. Ezekből nem lesz kevés, gyilkosságok és más bűntények is borzolják majd a szigetlakók kedélyét.

Mostanság számos olyan játék akadt, amelyet a fejlesztők részben a koronavírus-járvány miatt kénytelenek voltak 2022-re csúsztatni, ilyen volt például a God of War, a Horizon Forbidden West, a Sifu vagy éppen a Lego Star Wars: The Skywalker Saga. A Frogwares újdonsága nem járt így, az ígéretesnek tűnő akció-kaland játékra két hónapnál is kevesebbet kell várni.

A Sherlock Holmes: Chapter One november 16-án jelenik meg.

A Chapter One cím sokakat megtéveszthet, ám a GamesRadar is emlékeztet rá, hogy az új Sherlock Holmes nem egy több fejezetben érkező játék lesz, mindössze arra utal az elnevezés, hogy ezúttal egy eredetsztoriba áshatjuk bele magunkat. A Chapter Two érkezésére tehát nem érdemes számítani.

Az ukrán Frogwares csapata nem ódzkodik attól, hogy kultikus írók műveihez hozzányúljanak. A fejlesztők sir Arthur Conan Doyle írásai mellett 2019-ben hozták el az H. P. Lovecraft alkotásain alapuló The Sinking Cityt is, mely ugyancsak egy nyílt világú, külső nézetes, nyomozós játék volt. Persze sokkal sötétebb hangvételű, mint amilyennek a Sherlock Holmes: Chapter One ígérkezik. Közös pont ellenben, hogy a fejlesztők novemberben érkező játékában is komoly szerepe lesz annak, hogy mennyire vagyunk jó megfigyelők.

Egy csomó nyomozás és némi akció

A Sherlock Holmes: Chapter One-ban figyelnünk kell majd az általunk kikérdezett emberek ruházatát, gesztusait, az esetleges vérnyomokat, vagy egyéb árulkodó jeleket a gallérjukon. A megszerzett információkat begyűjtve pedig nyakon csíphetjük a gonosztevőket. A játékban a nyomozáson és a sztorin lesz a hangsúly, de a lövöldözés sem marad ki. Sherlock viszont itt is a „többet ésszel, mint erővel” elvet fogja alapul venni, egy-egy erőszakos szituációt is inkább puzzle-szerűen kell megoldani, mintsem ahogy egy klasszikus shooterben tennénk.

Íme egy friss játékmenet-videó erről:

A fejlesztők arra is felhívták a figyelmet, hogy ezúttal nem egy kiforrott Sherlock Holmest kapunk, így ha a nyomozásaink alatt túl hamar vonunk le következtetéseket, és arrogánsak vagyunk, akkor sűrűn előfordul majd, hogy a kezdő nyomozó nagyokat bakizik, és mellényúl. Emellett a játékban hozott döntéseink amiatt is fontosak lesznek, mert befolyásolják a Jonnal való viszonyunkat. A Frogwares azokra is gondolt, akiket csak a sztori érdekel, így a lövöldözéseket teljes egészében ki is lehet hagyni, és csak a rejtélyfejtésre összpontosítani.

A Sherlock Holmes: Chapter One november 16-án érkezik meg PC-re, Playstation 5-re és Xbox Series X/S-re. A Playstation 4-es és Xbox One-os verziók megjelenési dátuma még nem ismert, de még 2021-ben várható.