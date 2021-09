Idén már nem jelenik meg az egyik legjobb zombis videojáték folytatása

A lengyel játékfejlesztői iparnak olyan felkapott alkotásokat köszönhetünk, mint a The Witcher-trilógia és az ellentmondásosra sikerült, de minden hibája ellenére szórakoztató Cyberpunk 2077. A CD Projekt mellett a Techland csapata is nagyon aktív, akikhez a cowboyos Call of Juarez mellett a Dead Island, és a 2015-ben kiadott Dying Light is fűződik.

A hat évvel ezelőtt PC-re, Playstation 4-re, Xbox One-ra és később Nintendo Switch-re is megjelent Dying Light teljesen új élményt adott a gamereknek. A posztapokaliptikus játéknak a Techland korábbi alkotása, a Dead Island alapozott meg, mely legfőképp a közelharcra építő, hack & slash kaland volt. A Dead Islandben látható mechanikákat felhasználva, a játékmenetet továbbfejlesztve rakta össze a fejlesztőcsapat a Dying Lightot, melyben egy jókora térképen bóklászva merülhettünk el a világvégében. A főhős és az őt irányító játékosok számára folyamatos feszültséget okozott, hogy az általunk tákolt fegyverek idővel elhasználódtak, de a nappalok és az éjszakák váltakozása is veszélyeket hordozott magában. Éjszakánként ugyanis az alapból veszélyes élőhalottak még nagyobb elánnal támadtak.

A Dying Light nagy újítása volt, hogy az FPS-nézetű akciójátékban adott volt a lehetőség, hogy ne csak horizontálisan, hanem vertikálisan is taktikázzunk. Az általunk irányított Kyle Crane ugyanis parkourozva közlekedett a romos épületek között, és nem volt olyan épület, amit a férfi ne tudott volna megmászni.

A Techland játéka 2016-ban kapott egy nagysikerű DLC-t, melyben kétszer akkora térképen folytatódott a zombihentelés, nagy újítás volt emellett, hogy járművek is bekerültek a Dying Light: The Followingba, mely kétféle befejezésével sokkolta a játék rajongóit, a történet ugyanis azzal is zárulhatott, hogy a főhős, Crane maga is zombivá válik.

Másodszorra is elhalasztották a Dying Light 2 megjelenését

A Dying Light 2 Stay Human eredetileg december 7-én jött volna ki, ám a Techland bejelentette, hogy két hónappal elcsúsztatják a játékot, mely idén már nem kerül a polcokra.

Az új megjelenési dátum 2022. február 4.

Ezzel a fejlesztők nehéz helyzetbe hozhatják magukat, mert az a hónap különösen sűrű lesz videojátékos megjelenések terén. Jövő februárban érkezik többek között a Playstation-exkluzív Horizon Forbidden West és a verekedős Sifu, de a kultikus Saints Row rebootja, és a Destiny 2 új kiegészítője, a The Witch Queen is komoly konkurenciát jelentenek a Dying Light 2-nek.

A The Gamer februárban rántotta le arról a leplet, hogy a Dying Light 2 Stay Human fejlesztése azért halad a vártnál lassabban, mert a Techland menedzsmentje toxikus munkakörülmények közé kényszeríti a dolgozókat. Legfőképp ennek köszönhető, hogy két hónap alatt legalább 20 szakember mondott fel a cégnek 2020 végén és 2021 elején. Az igazgató, Pawel Marchewka és a felsőbb vezetés a lap szerint számos esetben nem engedte a Dying Light 2 készítőit, hogy saját ötleteiket használják, ehelyett arra kényszerítették őket, hogy más játékokban látott megoldásokat másoljanak. A játékot övező botrányokból egyébként sem volt hiány, mert a sztori fejlesztését segítő, az Obsidian Entertainment egyik alapítójaként ismert Chris Avellone szexuális zaklatási botrányba keveredett, melynek hatására a Techland közös megegyezéssel megszakította a szakemberrel való együttműködést.

A fejlesztőcég friss bejelentése alapján a Dying Light második része lényegében elkészült, a tesztelés zajlik jelenleg, de mivel ez a Techland eddigi legambiciózusabb projektje, rájöttek, hogy több időre van szükségük ahhoz, hogy tökéletesítsék a játékot.

Elnézést kérünk mindenkitől a csúszásért, de azt akarjuk, hogy a játék megfeleljen a magas elvárásoknak, ebben pedig nem vagyunk hajlandóak kompromisszumot kötni. A lehető legtöbbet szeretnénk kihozni a Dying Light 2-ből

- nyilatkozta a Techland CEO-ja.

A Dying Light 2 története húsz évvel az első rész után veszi fel a fonalat, és egy új főhőst, Aiden Caldwellt állítja a középpontba. A fejlesztők több mint 3000 új parkour mozdulatot animáltak a játékhoz, mindezt azért, hogy még élvezetesebb legyen a nyílt világ felfedezése. A közelharc visszatér, és a Stay Humanben Aiden arra is képes lesz, hogy a zombikra érkezve tompítsa esését. A játékban új, az eddigieknél is veszélyesebb zombifajták is megjelennek.

A Techland ezúttal még komolyabb hangsúlyt fektet a narratívára, olyan írók is dolgoztak a Dying Light 2-n, akik a The Witcher 3: Wild Hunt sztoriját jegyezték. A zombis túlélős játék népszerű tévésorozatokból inspirálódik a hírek szerint, mint például a Trónok harca és a The Walking Dead. Az ígéretek szerint ezúttal a túlélők legalább olyan veszélyesek, és kiszámíthatatlanok lesznek, mint a csoszogó élőhalottak.

A Dying Light 2 Stay Human PC-re, Playstation 4-re és Playstation 5-re, valamint Xbox One-ra, és Xbox Series X/S-re is érkezik a jövő év elején.