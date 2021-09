Ismét őrült kalandokba keveredik a csábos boszorkány

A Playstationön és az Xboxon túl is van élet, ha a konzolháborúról van szó, ezt bizonyította újfent a nemrég megrendezésre került Nintendo Direct. Az eseményen végre hosszabb játékmenet videót kaptunk a Bayonetta 3-ról, melyet még a 2017-ben megrendezett The Game Awardson jelentettek be, a PlatinumGames által fejlesztett hack & slash címről azonban azóta se lehetett semmi újat hallani. Sokan még azt is kétségbe vonták, hogy egyáltalán zajlik-e a készítése.

A Bayonetta első része 2010-ben jelent meg világszerte, Xbox 360-ra és Playstation 3-ra, melyben egy csábos boszorkány felett vehettük át az irányítást. A játék nagyszerű fogadtatást kapott, és 1,35 millió példány kelt el belőle, 2020-ban felújított verzió is készült belőle, amit Playstation 4-re és Xbox One-ra adtak ki. A Bayonettát az a Hideki Kamiya készítette, aki a Capcom munkatársaként a Devil May Cry-t is megalkotta, a két franchise közötti hasonlóságok pedig tagadhatatlanok. A második rész elkészítése rázós menet volt, miután a Sega kiugrott a projekt mögül, a Nintendo élesztette újjá a Bayonettát. A második rész már Nintendo-exkluzívként jelent meg, Wii U-ra és Switch-re.

A japán játékok minden őrületét tartalmazza majd a Bayonetta 3, amelyet valamikor 2022-ben adnak ki Nintendo Switch-re. Az új, játékmenetet is tartalmazó előzetesben megfigyelhető, hogy az akcióból nem vesznek vissza a fejlesztők, pörgős adok-kapok jellemzi majd a harmadik felvonást is. A képsorokon azt látni, ahogy a tokiói rendőrök nem tudnak mit kezdeni a városra törő hatalmas bestiákkal. Sebaj, mert Bayonetta is új képességekkel felvértezve tér vissza, a boszorkány ezúttal képes lesz különböző szörnyetegeknek parancsolni, amelyek felveszik ezekkel a monstrumokkal a versenyt.

A trailer végén ráadásul egy ismerősnek tűnő figura is felbukkan, aki a játékosok találgatásai szerint nem más lehet, mint Vergil, így összejöhet az a Bayonetta – Devil May Cry crossover, amire sokan vágynak titkon.

Elnézést kérünk mindenkitől, hogy ilyen sokáig tartott a várakozás. Négy év telt el azóta, hogy a Bayonetta 3-at bejelentettük, még 2017-ben... Ez alatt az idő alatt sokan kételkedtek benne, hogy egyáltalán készül-e a folytatás, de végre megmutathattuk a munkánk gyümölcsét, a csapat egy kicsit fellélegezhet, és folytathatjuk a kőkemény munkát. Számunkra is hosszú idő volt ez a négy év. Számos részletet titokban szeretnénk még tartani, de az új előzetessel az a célunk, hogy felkorbácsoljuk a várakozást, és beinduljanak a találgatások

– nyilatkozta Hideki Kamiya, aki a Bayonetta 3 világáért és történetéért volt ezúttal felelős, míg a játék direktorának Yusuke Miyatát bízta meg. A váltással a fejlesztők célja az, hogy némi frissességet leheljenek a vonzó boszorkányokat, félelmetes angyalokat és brutális szörnyeket felvonultató franchise-ba.

Izgalmas bejelentésekből nem volt hiány a legutóbbi Nintendo Direct során

A Nintendo Directen további érdekes bejelentések is elhangzottak, kiderült, hogy az egyelőre csak Nintendo Switch-re megjelent, de jövőre PC-re is érkező, nagy sikert aratott Monster Hunter Rise nagyszabású kiegészítőt kap. A Sunbreak a japán cég közleménye szerint masszív lesz, teli új szörnyekkel, helyszínekkel és missziókkal. A fizetős DLC jövő nyáron jelenik meg, és hasonló lesz az Iceborne-hoz, amit a Monster Hunter World kapott még 2019-ben.

Az oldalnézetes platformerek rajongóinak jó hír, hogy október 8-án érkezik Nintendo Switch-re a Metroid Dread, mely a 2002-ben megjelent Metroid Fusion után veszi fel a fonalat, és a legendás Samus Aran nevű fejvadász bőrébe bújhatunk ismét benne, aki a ZDR bolygón keveredik erőszakos slamasztikába egy robotikus ellenséggel. A játékot eredetileg a 2000-es években kezdték el fejleszteni és Nintendo DS-re szánták, ám a konzol technikai hiányosságai miatt kaszát kapott a projekt. Tehát, amikor igény támadt egy új, 2D-s Metroid-játékra, a fejlesztők rögtön a Dreadet kapták elő a szekrény mélyéről, és összeraktak egy olyan lövöldözős platformert, ami a Nintendo Switch adottságait teljes egészében kihasználja.

Október 12-én Nintendo Switch-re is megjelenik a Disco Elysium teljes, hangalámondást is tartalmazó változata, a The Final Cut. A játék az elmúlt évek egyik legösszetettebb szerepjátéka, melyben egy amnéziás detektív bőrébe bújhatunk, és a döntéseinktől függ, hogy hősök leszünk ebben a kiégett világban, vagy pedig totális őrültek. Az RPG valamikor 2022-ben dobozos kiadást is kap majd, a sztoriban pedig a tévéipar is meglátta a lehetőséget, hiszen 2020-ban kiderült, hogy a Disco Elysium világa alapján sorozatot fejlesztenek.

A Nintendo Directen új játékmenet előzetest mutattak a Splatoon 3-ról, melyben folytatódik a többjátékos festéklövöldözés. Annak idején, amikor a játéksorozat első részét bejelentették, sokan kétkedve fogadták, hogy a japán óriáscég külső nézetes, lövöldözős játékot készít, de a Splatoon nagyszerű multiplayer-móka lett. A családbarát élményt kínáló játékszéria új része 2022-ben jelenik meg Nintendo Switch-re.

A 2003-ban, elsőként Xboxra megjelent Star Wars: Knights of the Old Republicból nem csak remake készül Playstation 5-re és PC-re, hanem az eredeti játék november 11-én Nintendo Switch-en is tiszteletét teszi. A klasszikus Star Wars-játékok Nintendo-konzolra való ültetése úgy tűnik, nagy siker, mert a sokadig cím kap már Switch-portot: a Star Wars Episode 1: Racer, a Star Wars: Republic Commando és a Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy után.

A Nintendo még egy őrült bejelentést tett az eseményen, elárulták, hogy kik szólaltatják meg a jövő decemberben érkező animációs Super Mario-film legfontosabb karaktereit. A galaxis őrzői és a Jurassic World sztárja, Chris Pratt lesz Mario, míg Peach hercegnőként A vezércsel sztárja, Anya Taylor-Joy szólal meg.

A produkción, melyen a Gru-trilógiát, valamint a Minyonokat jegyző Illumination-stúdió dolgozik, olyan nagy nevettetők is közreműködnek szinkronszínészként, mint Seth Rogen, aki Donkey Kong lesz, míg Jack Black a félelmetes Bowsert alakítja majd a mikrofon mögött. A filmben persze Mario testvére, Luigi is tiszteletét teszi, az ő hangját Charlie Day kölcsönzi.