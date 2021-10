Teli lesz újdonságokkal a FIFA 22

Az Ultimate Edition előrendelői mellett az EA Play-tagok a szokásoknak megfelelően ezúttal is kaptak egy 10 órás trial verziót az új FIFA-ból, így jó páran akadnak már, akik javában rúghatják a bőrt. A rendelésnél oda kell figyelni, mert amennyiben valaki Xbox One-ra vagy PS4-re a népszerű sportjáték Standard Editionjét veszi meg, az nem tud ingyenesen a legújabb generáció, az Xbox Series X/S- és a PS5-verziókra frissíteni. Ez nagy különbség lesz a FIFA 21-hez képest.

A FIFA 21 után a 22 borítóján is a PSG sztárja, Kylian Mbappé lesz látható, akinek csapattársa, az argentin fenomén, Lionel Messi lesz a játék legkiválóbb focistája a maga 93-as értékelésével. Őt követi 92-vel a Bayern München csatára, Robert Lewandowski, majd jön Cristiano Ronaldo 91-gyel. A 91-es összpontszámot birtoklók egyébként népes tábort alkotnak, ide fog tartozni De Bruyne, Mbappé, Neymar és Oblak is. A top 10-ben benne lesz Harry Kane a Tottenhamből, a Chelsea középpályása, Kanté, valamint a német kapus, Neuer, ők mindannyian 90-esek lesznek.

HyperMotion és ügyesebb kapusok

Az EA sportjátékának egyik legnagyobb újítása a HyperMotion használata lesz, ezt már láthattuk a FIFA 22 első trailerében is, ahol a „motion capture” ruhákat viselő játékosok valódi megmozdulásait és reakcióit rögzítették meccsszituációkban. A több ezer új animációnak köszönhetően a FIFA 22-ben a focisták mozgása minden eddiginél részletesebb és realisztikusabb lesz, a mesterséges intelligencia pedig hatszor annyi döntést lesz képes meghozni egyetlen másodperc alatt, mint eddig. A HyperMotion csak PlayStation 5-ön, Xbox Series X/S-en és Stadián lesz elérhető, ezt az újítást a PC-sek nem kapják meg.

A kapusrendszert a FIFA 22-ben teljes egészében újjáalkották, így megbízhatóbbak és szintén életszerűbbek lesznek a hálóőrök megmozdulásai ezúttal. A védekezésen kívül a támadó taktikák is megújuláson mennek keresztül, aszerint változtathatjuk majd a stratégiánkat, hogy a labda éppen melyik térfélen található.

Saját fociklubot készíthetünk a semmiből

A FIFA 22-ben a karrier mód is kibővül, a kampány során létrehozhatjuk és sikerre vezethetjük saját focicsapatunkat. A játékban bármelyik ligában kezdhetünk majd, miután pedig nevet adtunk az egyesületünknek, összeraktuk a mezeinket és testre szabtuk a stadionunkat, indulhat is a nagy kaland. Az immerziót segíti majd az is, hogy kiválaszthatjuk legnagyobb riválisainkat a ligában, akik ellen hasonlóan túlfűtött rangadókat játszhatunk, mint a Real Madrid–Barcelona vagy éppen az Inter–AC Milan.

A cserepadról beállva lehetünk a csapat megmentői

Amennyiben egyetlen játékos karrierjét szeretnénk majd a FIFA 22-ben vezényelni, erre is lesz lehetőség. Ezúttal olyan is előfordulhat a játékban, hogy csak csereként állunk be egy-egy mérkőzés során. A menedzser most is utasításokkal és feladatokkal fog bombázni minket, ez a játékelem a nemzetközi mérkőzéseken is jelen lesz.

A FIFA-sorozat utcai focis játékmódja, a VOLTA is komoly megújulásokon megy keresztül, ahol ezúttal a trükkjeink, a stílusos passzok és megmozdulások sokat fognak számítani. Az arcade meccseken őrült szabályok, partijátékok és persze a Volta-szezonok is várnak, utóbbiaknál új tartalmak, ruhák és helyszínek kecsegtetik a FIFA 22-játékosokat.

Az online játékszabályok is megváltoznak

Az online játékmód is átalakul, a népszerű Division Rivals fejlődési rendszere ezúttal úgy működik, hogy mindenki a Divison 10-ben kezd. A különböző rangok tükrözik majd a divízióban elért eredményeket, emellett az úgynevezett szakaszok is bevezetésre kerülnek az egyes rangok között. Vagyis a divíziók rangokból állnak, amik között különböző szakaszokat kell teljesíteni ahhoz, hogy valaki feljebb jusson. Lesznek mentési pontok, és sokkal jobb heti jutalmakra lehet majd számítani, mint korábban. A FIFA 22-ben érkezik az Elite Division is, és az igazán tehetséges játékosok mérkőzhetnek meg egymással. Itt már brutális meccsek várnak a játékosokra, a legjobb 200 pedig felkerül egy globális ranglistára, ahonnan a FIFA Global Seriesbe vezet az út.

Külön öröm a hazai FIFA-játékosoknak

A hazai játékosoknak külön érdekességet is kínál a FIFA 22: több mint 20 év után újra bekerült egy magyar csapat az EA népszerű sportjátékba, melyben az FTC is játszható klub lesz. Az NB I teljes debütálására még várni kell, de aki szívesen vezetné győzelemre Botkáékat a gyepen, az október 1-től megteheti.