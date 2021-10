Két jól ismert hős is megújul az Overwatch 2-ben

A Blizzard hőslövöldéje, az Overwatch második részét 2019-ben jelentették be, mely azóta is készül. A fejlesztés nem halad zökkenőmentesen, a készítőgárdából az Overwatch írója, Michael Chu után 2021 tavaszán a játék legismertebb arca, és vezető dizájnere, a Blizzard-veterán Jeff Kaplan is távozott. Az Overwatch 2 a legjobb esetben is a jövő évben debütálhat legkorábban, de legalább hírekből nincs hiány: most épp két hős, Sombra és Bastion átdolgozásának részleteiről hullt le a lepel.

Az Overwatch 2-re különálló játékként, az első rész folytatásaként is lehet tekinteni, de sokak szerint inkább egy sztori kiegészítőként kellene hivatkozni a Blizzardtól érkező újdonságra. A multiplayer rész az eredeti játékkal megosztott lesz, így az Overwatch és az Overwatch 2 felhasználói a PvP játékmódban mindenféle fennakadás nélkül mérkőzhetnek meg egymással. Az Overwatch 2-ben azonban jelen lesz egy PvE mód is, amiben az ellenfél által irányított ellenség áll az utunkba, és a legfőbb hangsúly a történeten lesz.

Ebben a Pve módban derül majd fény arra, hogy mi történt azután, hogy Winston, a tudósmajom összehívta a világban szétszéledt Overwatch ügynökeit.

A várhatóan 2022-ben érkező Overwatch 2-ben két jól ismert hős is jócskán megújul, ennek részletei nemrég derültek ki.

Halálosztó robot, baseball sapkában

Bastion, akinek korábban védőpajzsa is volt, és számos változtatáson esett keresztül 2016 óta, ismét új képességeket kap. Az Overwatch első részében a hősnek kétfajta formája volt, az egyikben két lábon járva ugrándozhatott, de kevesebb sebzést tudott bevinni az ellenfél csapatnak. A földhöz rögzített ágyúként viszont az egyik legerősebb DPS-karakterként funkcionált Bastion, akinek ultimate támadása során tankként lőtte a mindent elpusztító rakétákat. A Blizzard csavar egyet az eddig bevált formulán, az Overwatch 2-ben Bastion ágyúként is tud majd mozogni, de jóval lassabban. Önjavító képessége pedig eltűnik, a helyére a falról lepattanó, és az ellenfelekre ragadó bombák érkeznek. A hős ultimate-je is átalakul, Bastion három csapásból álló tüzérségi robbantással fogja izzasztani az ellenfeleket.

A néha barátságos, de legtöbbször vérengző robot külseje is apró változtatáson esik át, Bastion ugyanis az Overwatch 2-ben már baseball sapkát visel.

Még vérszomjasabb lesz Sombra, a mexikói hacker

Aaron Keller, az Overwatch 2 vezető dizájnere a Sombrát illető újításokról is lerántotta a leplet. A Blizzard célja az, hogy a karaktert még pusztítóbbá tegyék, és a hacker minden eddiginél több, potenciális sebzést tudjon bevinni a játékban. Sombra az Overwatch 2-ben gyorsabban tud majd hackelni, és az általa meghackelt ellenfelek 50 százalékkal több sebzést szenvednek el, ha úgy lövik meg őket, hogy a képesség hatása még tart. A meghackelt hősök emellett a falakon keresztül is láthatóak lesznek, nem csak Sombra, hanem csapattársaink számára. A mexikói származású, a Talont is megjárt karakter pedig az alatt is képes lesz hackelni, ha éppen lopakodó módban van, ám ilyenkor egy-egy pillanatra láthatóvá válik majd a játékban.

Sombra ultimate-képessége az ellenfelek életének 40 százalékát veszi majd le, ez is fontos változtatás, korábban ugyanis a páncéljaiktól fosztotta meg a vele szemben álló hősöket a DPS-karakter.

Az Overwatch 2 más újdonságokat is ígér

Amellett, hogy az Overwatch 2-ben a sztorielemekkel és átvezető jelentekkel tarkított PvE mód lesz a legnagyobb durranás, a játék PvP módja is megújul, 6v6 helyett 5v5-ben gyepálhatják majd egymást a játékosok a legkülönbözőbb helyszíneken. A döntés hátterében az áll, hogy a Blizzard szerint, ha kettővel kevesebb karakter mozog a meccsekben, attól még az Overwatch gyors tempója megmarad, a játék történéseit viszont sokkal könnyebb lesz megérteni és átlátni. Ezáltal az új játékosok is sokkal könnyebben fel tudják venni a hőslövölde ritmusát.

A csapatok összetétele így egyetlen tankból, kettő DPS-ből és kettő support karakterből áll majd. A tank karaktereken, mint Reinhardt, Orisa, vagy épp Zarya további változtatásokat eszközöl majd a Blizzard, hogy ne csak golyófogók legyenek a hősök, hanem durva ellencsapásokra is képesek legyenek.

Az Overwatch 2 PC-re, PlayStation 4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re érkezik.