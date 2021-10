Kratos szinkronhangjának műtéte miatt csúszik a God of War: Ragnarok

A PlayStation Showcase-en mutatkozott be a 2018-as God of War folytatása, a Ragnarokról előzetest is mutatott a Santa Monica Studio, és Thort is láthattuk már. Illetve közölte a Sony a játék megjelenésének dátumát is, s kiderült, az eredetileg 2021-re várt játék 2022-re tolódik.

Ennek oka a 2018-as God of Warban a főszereplő Kratost megszólaltató színész, Douglas Christopher Judge műtéte, állítja maga Judge. A Csillagkapu Teal’cját játszó férfinál félő volt, hogy nem tud többet lábra állni, ha nem vállalja a műtétet, melynek során operálták a hátát és a térdét, illetve a csípőjét. A színész Twitteren azt írta, a Santa Monica Studiónál megvárták, amíg felépül, és végez a rehabilitáción, ezért nem tudták tartani a játék elkészítésének eredetileg tervezett időkorlátját, és csúszott át 2021-ről 2022-re a megjelenés.

A Twitter-folyamból egyébként az is kiderült, Judge eredetileg nem akart visszatérni Kratos megszólaltatásához, mikor megtudta, hogy nem Cory Barlog, hanem Eric Williams jegyzi majd rendezőként a Ragnaroköt. Állítólag végül maga Barlog győzte meg a színészt arról, hogy Williams van olyan jó rendező, akivel érdemes együtt dolgozni, így döntött Judge a maradás mellett, írja az IGN.

