Hatalmas sikerrel rajtolt el az Amazon új online szerepjátéka

Szeptember 28-án jelent meg a New World című MMO-szerepjáték, amelyet még 2016-ban jelentettek be a TwitchConon. Az Amazon Games ekkor három, PC-re szánt videójátékot kezdett el fejleszteni, ám ezek közül a Breakaway és a Crucible is kaszát kapott. A New World pozitív fogadtatását remélhette az óriáscég, a befektetett energia pedig meg is térült: a játék hatalmas sikerrel rajtolt el a Steamen.