Hivatalos: magyar felirattal jön a God of War Ragnarök

A Sony legfontosabb címei egy ideje már magyar felirattal debütálnak, így volt ez 2018-ban is, amikor a Marvel’s Spider-Man mellett a számos Az év játéka-díjat bezsebelő God of War is megjelent PlayStation 4-re. A Santa Monica Studio rebootja, amely a kőkemény Kratost és fiát, Atreust az északi mítoszok világába kalauzolta, jövőre kap folytatást. Ebben a két főszereplő az istenek alkonyát, a Ragnarököt igyekszik megakadályozni.

Miután a jövő februárban érkező Horizon Forbidden West kapcsán bejelentésre került, hogy Aloy legújabb kalandjait anyanyelvünkön is élvezhetjük majd, szinte papírformának számít a hír, amely nemrég látott napvilágot a PlayStation Magyarország Facebook-oldalán.

Ebből derült ki, hogy a God of War Ragnarök is magyar felirattal jelenik meg.

A Horizon Zero Dawn második részéhez hasonlóan a God of War folytatása PlayStation 4-en és PlayStation 5-ön is játszható lesz. A fantasyjáték az eredeti tervek szerint még idén a boltok polcaira került volna, ám a Kratost szinkronizáló Christopher Judge betegeskedése és műtéte miatt el kellett csúsztatni a megjelenést.

A God of War Ragnarök összesen tizenegy nyelven kap teljes lokalizációt, azaz szinkront és feliratot, nyolc országban pedig feliratozzák, ez utóbbi kategóriába esünk mi is.

Okosabb ellenfelek és ügyesebb Atreus

A 2018-as, előző részhez képest a God of War Ragnarökben jókora fejlesztésen esik át a játékmenet, amely részben annak lesz köszönhető, hogy Kratos fia, Atreus már idősebb lesz, és sokkal ügyesebb a harcokban. A Santa Monica Studio célkitűzése emellett, ahogy arról a játék új direktora, Eric Williams az IGN-nek nyilatkozott, hogy a gamerek minden eddiginél jobban kifejezhessék magukat és saját stílusukat a God of War Ragnarökben, újabb felszereléseket aggatva Kratosra.

Kratos és Atreus harci dinamikája rendkívül érdekes lesz, a fiú ügyesebben be tud majd segíteni apjának a szörnyvadászatban. Az ellenfelek a 2018-as God of Warhoz képest jóval nagyobb kihívást fognak jelenteni, minden esetben át kell majd gondolni a harci stratégiát. Lesznek olyan bestiák, amelyek védelmét először Atreusnak kell feltörnie, és aztán jöhet Kratos, hogy bedarálja őket, de fordított eset is előfordul majd

– nyilatkozta Williams.

Kratos pajzsai különleges képességeket kölcsönöznek a legendás harcosnak

A 2018-as God of Warban a főhős, Kratos pajzsa hasznos eszköznek bizonyult, ami sokszor kihúzta a játékosokat a csávából, ám a folytatásban ennek a játékelemnek is komolyabb szerep jut. A Ragnarökben ugyanis többféle pajzsot megszerezhetünk, ezek pedig különleges képességekkel ruházzák majd fel a legendás spártai harcost. A játék direktora ezzel kapcsolatban túl sok részletet nem árult el, de úgy hangzik, hogy a God of War Ragnarök harcrendszere jóval mélyebb és sokszínűbb lesz, mint az előző felvonásban volt.

A 2022-ben PS4-re és PS5-re érkező God of War Ragnarök egyik főellensége a mennydörgés istene, Thor lesz, akinek külsejéről nemrég rántotta le a leplet a Santa Monica Studio. Ezen jópáran kiakadtak, és heves vita indult el azzal kapcsolatban, hogy elfogadható-e, hogy a skandináv legendák egyik legismertebb figurája egy túlsúlyos fickó lesz.

