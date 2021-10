Viszlát FIFA? Új nevet kaphat az EA Sports focis játéka

A FIFA 22 a széria történelmének legerősebb kezdését produkálta, hiszen alig pár nap alatt 9 milliónál többen vásárolták meg maguknak, és már most 7,6 millió Ultimate Team-csapatot hoztak létre a lelkes játékosok. A siker ellenére azonban az Electronic Arts azt fontolgatja, hogy a jövőben megújítja a franchise-t, a FIFA-val kötött megállapodás ugyanis lejár. A kiadó már le is adta védjegykérelmét.

A tervek szerint csupán a játéksorozat neve és logója változna meg, a játékmenet és a grafikai körítés változatlan maradna. Nagy kérdés, hogy a valóságban az EA Sports és a FIFA együttműködésének felbomlása mit hozhat magával, de úgy tűnik, hogy a játék licenceinek nagy részét nem veszélyeztetné a döntés.

Izgalmas néhány héten vagyunk túl, hiszen hivatalosan is bemutatkozott a FIFA 22. Nagyon büszkék vagyunk a végeredményre, és arra, hogy mekkora lelkesedéssel fogadták világszerte a gamerek az új részt. Ez a közös kaland még csak most kezdődött, de már most azon dolgozunk, hogy mit hozhat a jövő a szériának. A játék élvezetéhez persze nagy szükség van arra, hogy a franchise autentikus legyen, ezt segíti, hogy 300-nál is több partnerrel van együttműködésünk, melyeknek köszönhetően 17 ezer játékos, 700-nál is több csapatban, 100 stadionban és 30 ligában rúghatja a bőrt a FIFA-ban. A licencekbe sokat fektetünk, ennek köszönhetően játszható az UEFA Bajnokok Ligája, az Európa-liga, a Premier League, a Bundesliga és a LaLiga Santander is többek között