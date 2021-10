Hatalmas tiltakozást váltott ki egy új háborús videojáték

Nyolc évig húzódott el a 2003-ban indult fegyveres konfliktus, az iraki háború, melyben az USA által küldött katonai koalíció Szaddám Huszein uralmát is megdöntötte. A megszállás komoly áldozatokkal járt, több száz ezer iraki halhatott meg közben, és bár az amerikai csapatokat 2011-ben kivonták az országból, maradtak még itt állomásozó egységek. Six Days in Fallujah címmel idén év végén jelenik meg egy katonai FPS, amely az iraki háború egyik legkeményebb ütközetét dolgozza fel, de lehet, hogy a világ még nem áll rá készen.

A CNN cikkében egy Najla Bassim Abdulelah nevű nőt idéz, akinek a gyerekkorát tönkretette a háború, és annak ellenére, hogy most már nyugodtabb körülmények között él a Georgia állambeli Atlantában, mégis borzasztónak találja, hogy pont a második fallúdzsai csatából akarnak emberek profitot kisajtolni azzal, hogy háborús szimulátort készítenek egy nemrég történt tragédia alapján.

Undorítónak tartom, hogy valaki ebből fog profitálni, miközben én és más, hozzám hasonló emberek rettenetesen megszenvedték a háborút. Most pedig azt kell majd néznünk, hogy mások jót szórakoznak ezen, miközben a játékkal játszanak. Embertelennek tartom az egészet

– nyilatkozta az iraki háború túlélője.

Fotó: IGN / Youtube Six Days in Fallujah Trailer

A Six Days in Fallujah című játékot eredetileg az Atomic Games fejlesztette, és a japán Konami adta volna ki 2010-ben. A tokiói székhelyű óriáscég azonban kihátrált a projekt mögül, miután sokan offenzívnek tartották, hogy mindössze néhány év elteltével máris hozzányúlnának egy olyan tragédiához, amely rengeteg emberéletet érintett. 2021 februárjában jöttek az első hírek arról, hogy a Highwire Games és az Atomic Games egykori igazgatója által alapított Victura-kiadó összefogtak, hogy feltámasszák a játékot, mely idén év végén jelenik meg.

Az ígéretek szerint a Six Days in Fallujah részben dokumentumfilm lesz, részben pedig háborús FPS, melynek készítése során több mint 100 katona és civil visszaemlékezését hallgatták meg, ezek az interjúk pedig bekerültek a játékba is.

A háborús FPS-ben a játékos választhat majd, hogy a csapatát vezető amerikai katona lesz, aki lázadókat igyekszik felkutatni, vagy pedig a családját menekítő, fegyvertelen iraki családapa.

A fejlesztőcsapat azt is elárulta a Six Days in Fallujah-val kapcsolatban, hogy a játékosok a történet során kapcsolatba kerülnek iraki civilekkel is, akiknek a nézőpontját és saját szavaik által a személyes tragédiáját is megismerhetjük. A cél az érzékenyítés lehet, ám ahogy 2010 táján, úgy ezúttal is felerősödtek azok a hangok, akik szerint több kárt okoz egy ilyen játék, mint hasznot.

A 2000-es évek elején lezajlott második fallúdzsai csatát az Egyesült Államok egyik legkeményebb ütközetének tartják, igazi mészárszéknek, és egy lapon emlegetik Hue ostromával, mely a vietnámi háború egyik leghosszabb, és legtöbb áldozatot követelő fegyveres összecsapása volt. Az USA katonái a hat hétig tartó ostrom alatt mindent bevetettek, rengeteg irakit öltek meg, míg ők elenyésző veszteséget szenvedtek el.

Az összecsapás során állítólag tiltott fegyvereket is bevetettek az amerikaiak, ezek között szegényített uránt. A helyiek szerint pedig a nukleáris szennyezés tehet arról, hogy azóta rendkívüli mértékben megnövekedett a születési rendellenességek száma.

Ahogy mentünk be Fallúdzsába, a harci övezetbe, azt mondták nekünk, hogy minden ember, aki jár, beszél, és lélegzik, az ellenséges harcos. Emiatt pedig bárki, akit meglátunk, vagy akár egy házban bujkálva találunk rá, célpont

– emlékezett vissza Jeff Englehart, egykori amerikai katona a 2005-ös, Falluja, The Hidden Massacre című dokumentumfilmben.

A Six Days in Fallujah kritikusai szerint becsülendő, hogy a világgal meg szeretnék ismertetni a készítők a Fallúdzsában történt tragédiát, de erre lennének jobb médiumok, akár filmes, vagy pedig könyves formátumban. A játék decemberben jelenik meg PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra és Xbox Series X/S-re.