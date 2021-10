Eddig halálra dolgoztatták a játékfejlesztőket, most végre változás jöhet

A Bioshock alkotója, Ken Levine azért nem vállalt több részt a játéksorozat Infinite című felvonása után, mert az élete romokban hevert a munkafolyamatot követően. Hasonló hírek érkeztek a The Last of Us Part II kapcsán is, melynek hiába halasztották el a megjelenését, a stúdiónál így is durva hajtást követeltek meg a fejlesztőcsapattól. Az ilyen balhék az elmúlt években egyre gyakrabban robbantak ki, a Call of Duty: Black Ops Cold War készítése alatt a közreműködők három hetente kaptak egy szabadnapot, de a lengyel székhelyű, és a The Witcher-trilógiát, valamint a Cyberpunk 2077-et is leszállító CD Projekttel kapcsolatban is kiderült, hogy a készítőknek cruncholniuk kellett.

Fotó: PlayStation / Youtube Marvel's Guardians of the Galaxy trailer

De mi is az a crunch? A játékiparban azt hívják cruncholásnak, amikor egy cég kihasználja a fejlesztők szeretetét és passzióját a videojátékok iránt, és túlóráztatással érik el, hogy ne csússzon egy új cím megjelenése.

A probléma igencsak elfajult, és egyes beszámolók szerint azok, akik vállalták az embertelen munkát, nagyon gyakran rosszallóan néztek kollégáikra, akik 6-7 óra körül, munkaidejük lejártával fogták magukat és hazamentek. Most úgy tűnik, hogy változás állhat be, több fejlesztőcég ugyanis négynapos munkahétre állt át nemrég.

Az október végén érkező Marvel's Guardians of the Galaxy-ért felelős és a Square Enix tulajdonában álló Eidos Montreal alstúdiójával, az Eidos-Sherbrooke-kal egyetemben nemrég

átálltak a négynapos munkahétre.

A stúdió vezetője, David Anfossi közleményt adott ki, melyben arról beszélt, hogy a döntés segíti, hogy jobb munkakörülményeket teremtsenek a cégnél:

Az ötlet lényege nem az, hogy az eddigi munkaórákat négy napba zsúfoljuk, hanem azt szeretnénk, hogy kevesebbet legyenek itt a dolgozóink, de ez idő alatt jobb és minőségi munkát végezzenek. A produktivitás növelése mellett nagyon fontos számunkra, hogy a szakembereink jól érezzék magukat nálunk

– nyilatkozta Anfossi, aki azt is hozzátette, hogy a négynapos hétre való átállás miatt természetesen nem csökken majd a dolgozóik fizetése.

Az Eidos Montreal az egyik első olyan nagy játékfejlesztő cég, amely ezt meglépte, de elképzelhető, hogy amennyiben beválik, más tripla A-s stúdiók is követhetik a Deus Ex-játékok és a Shadow of the Tomb Raider készítői által éppen kitaposni próbált utat. A közelmúltban a Bugsnax című játékért felelős Young Horses is 32 órára csökkentette a heti kötelező munkaórák számát, de nekik könnyebb dolguk volt, mert nagyon kicsi, néhány fős csapattal dolgoznak. Az amerikai IGN arról ír, hogy 2018-ig bezárólag a Square Enix berkeibe tartozó Eidos Montrealnak több mint 500 dolgozója volt.

A Marvel's Guardians of the Galaxy, vagyis A galaxis őrzői című videojáték, melyet az Eidos Montreal készített, október 26-án jön ki PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re, PlayStation 4-re, Xbox One-ra, PC-re és felhős verzióban Nintendo Switch-re.