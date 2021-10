Vagány kalandornak áll Tom Holland az Uncharted első előzetesében

Jó pár évvel ezelőtt, 2008-ban indult el az Uncharted-film fejlesztése, mellyel kapcsolatban számos készítő, mint például David O. Russell, Seth Gordon, Dan Trachtengerg és Travis Knight neve is felmerült. A főszerepre, az Indiana Jones nyomában lépkedő Nathan eljátszására pedig Chris Pratt mellett Mark Wahlberg is szóba került. A játékok rajongói egyre lelkesebbek lettek a produkció kapcsán, de aztán a hír, miszerint az Uncharted-film egy előzménysztori lesz a fiatal Nathan Drake-kel, sokak kedvét lelohasztotta.

A Sonynál úgy tűnik, nagyon kedvelik Tom Hollandet, a brit színész játssza jelenleg a Marvel egyik legismertebb szuperhősét, Pókembert is, és az Unchartedben ugyancsak ő csípte meg a főszerepet. A filmet a Zombieland és az első Venom rendezője, Ruben Fleischer jegyzi. Nathan Drake mentorát, az egyelőre bajusz nélküli Sullyt pedig Mark Wahlberg alakítja, míg főgonoszként a mindig markáns Antonio Banderas látható.

Íme, az Uncharted-film első előzetese:

A trailerben Nathan Drake és Sully találkozását láthatjuk, valamint azt, milyen őrült kalandokba keveredik a lehetetlen duó. A játékok rajongói számos kikacsintást kapnak, megemlítik például a főhős fivérét, akit az Uncharted 4: A Thief's Endben sokan megszerettek, emellett a kalózhajós jelenet, illetve amikor Nathan kizuhan egy repülőgépből, ugyancsak a PlayStation-játékokban látott történésekre emlékeztetnek.

A Sony nagyon belekezdett, az Uncharted-film február 10-én mutatkozik be a magyar mozikban, az HBO-ra pedig éppen készítik a The Last of Us sorozatos adaptációját, továbbá a John Wick rendezője a Ghost of Tsushimából is filmet csinál. Videójátékokat a tévéképernyőre vagy éppen a vásznakra ültetni elég rizikós dolog, a legtöbb esetben katasztrofális a végeredmény, elég a Warcraftra, a Monster Hunterre, a Mortal Kombatra vagy az Assassin's Creedre gondolni. Ellenpéldák is akadnak azért, remekül sikerült a 2018-as Tomb Raider, melyben Alicia Vikander bújt Lara Croft gúnyájába, de a Pokémon: Detective Pikachu ugyancsak egy élvezhető fantasy lett.

Az Unchartednak éppen a többször említett Tomb Raiderrel szemben kell felvennie a kesztyűt, és bár a játékostársadalom egy része már az előzetes láttán húzza a száját, abban még lehet reménykedni, hogy egy laza hangulatú kincsvadászos film lesz a végeredmény.

A PlayStation-blogon a Naughty Dog emblematikus szakembere, Neil Druckmann azt írta, a céljuk az Uncharted-filmmel nem más, mint hogy a tősgyökeres rajongók mellett a franchise-t olyanokkal is megszerettessék, akik eddig nem ismerték ezt a világot. A szakember szerint az akciódús kalandfilm nem okoz majd csalódást.