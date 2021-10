PC-re költözik a God of War, és nem is kell már sokat várni rá

Márciusban érkeztek az első hírek azzal kapcsolatban, hogy a 2018-ban megjelent, PlayStation-exkluzív God of War új platformra jöhet, és PC-n is elérhetővé válhat. A Santa Monica Studio kommunikációs menedzsere, Grace Orlady a PlayStation.com blogján tette hivatalossá, hogy a skandináv mitológia világában kalandozó Kratos és cserfes fia, Atreus tényleg PC-re költöznek.

A 2018-as God of War újító alkotás volt, abból a szempontból mindenképp, hogy a legendás spártai harcost, a vérengzéseiről ismertté vált Kratost mogorva családapaként hozta vissza a monitorokra. A háború istene, aki korábban Zeusszal is éktelenül nagy csatát vívott, Atreus nevű fiúgyermekével ismét magára haragított pár mitikus figurát: ezúttal Baldurt, Módit és Magnit, Freyát és végül magát a mennydörgés istenét, Thort is.

Fotó: PlayStation / Youtube God of War – Announce Trailer

A Santa Monica Studio által fejlesztett akció-kalandjáték 2018 áprilisában jelent meg PlayStation 4-re, mely a God of War-széria nyolcadik felvonása. A játékosoknak sokat kellett várniuk erre a részre, hiszen az előzmény, a God of War III 2010-ben jelent meg. A játék 2020-ban PS5-ös verziót kapott, és úton van a folytatása, a Ragnarök is. Legalább ennyire jó hír, hogy a legutóbbi God of War hamarosan PC-n is tiszteletét teszi, így a számos „Az év játéka” díjjal rendelkező cím még több gamerhez juthat el.

A megjelenési dátum ráadásul közeli, január 14-én jön a God of War PC-re. A játék Steamen 50 euróért már most előrendelhető.

Az a trend, hogy PlayStationre kiadott, felkapott játékok elkezdtek Steamre vándorolni, már 2020-ban elindult a Horizon Zero Dawnnal, melyet a zombis-motoros Days Gone követett a sorban. Jövőre az Uncharted: Legacy of Thieves is PC-re költözik, és hasonlóképpen járt a Hideo Kojima neve által fémjelzett high-tech sétaszimulátor, a Death Stranding is.

A Kotaku szerint egyáltalán nem rossz húzás ez a PlayStationtől, már amennyiben nem szeretne lemaradni a japán cég nagy vetélytársaitól. Miután a Microsoft Steamen is elérhetővé tette a Sea of Thievest, a kalózos cím játékosbázisa hatalmasat ugrott, és nemrég elérte a 25 milliót. A közeljövőben a sokak által várt Halo Infinite egyszerre jelenik meg Steamre, Xbox One-ra és Series X/S-re, így az érdeklődés valószínűleg hatalmas lesz.

A Sonynak még olyan PlayStation-exkluzív címei várnak arra, hogy PC-n is megjelenjenek, mint a The Last of Us első és második része, a Ghost of Tsushima, vagy éppen a Bloodborne.

Az óriáscég a közelmúltban arról adott ki tájékoztatást, hogy nem teljesen elégedettek azzal, hogy mindössze 10-20 millió játékoshoz jut el egy-egy sikercímük. A Sony célja inkább az lenne, hogy a mozifilmek és az új zenei slágerek felkapottságával vetekedjenek a nekik dolgozó stúdiók alkotásai. Nagyságrendben legalább 100 milliós eladási számokra vágynak a szórakoztatóipari nagyhatalom vezetői. Arról, hogy vajon mindezt hogyan tervezik megvalósítani, korábbi cikkünkben írtunk.