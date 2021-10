Visszatértek a Marvel legkülöncebb szuperhősei

Marvel-játékok terén az elmúlt években vegyes volt a felhozatal, míg az Insomniac által fejlesztett, 2018-as Spider-Man és a Miles Moralesre koncentráló kvázi folytatás elnyerte a közönség tetszését, addig a Marvel's Avengersben már sokan csalódtak. A Square Enix játéka már az Xbox Game Passon is elérhető, és bár a Fekete Párduc után még idén megérkezik a PlayStation-exkluzív Pókember a Bosszúállók közé, sokak szerint ez is kevés az üdvösséghez.

Fotó: IGN / Youtube

2017 tavaszán a Telltale Games kiadott már egy, A galaxis őrzői videójátékot, amely öt részből állt és a kritikusok a The Walking Dead és a Wolf Among Us után átlagos minősítéssel bélyegezték meg. A Telltale csapata annak idején nem félt attól, hogy nagy franchise-okhoz nyúljon, a Trónok harcát is kezelés alá vették, ám a Marvel-hőseinek nem állt olyan jól a beszélgetős, interaktív filmekre emlékeztető játékmenet.

Az október 26-án debütált Marvel's Guardians of the Galaxy ezen a csorbán igyekszik javítani, a külső nézetes akció-kalandjátékban Peter Quill, azaz Űrlord bőrébe bújhatunk. A legfőbb hangsúly pedig a zúzáson, valamint a klasszikus slágereken lesz, ahogy azt a filmek rajongói már megszokhatták.

Az új Marvel-játék egyszemélyes kaland, ám a készítők azt sem felejtették el, hogy

A galaxis őrzői csapatban működnek leghatékonyabban. a képregényeknek és a filmeknek ezt az aspektusát pedig az Eidos-Montréal a játékmenetbe is beépítette.

Űrlord fegyverét nem csak különféle, pusztító lőszerekkel tápolhatja az egyszeri gamer, de a mozgásban az Őrzők vezetőjének sugárhajtású csizmái is elengedhetetlenek lesznek. A játék A galaxis őrzői 50 éves múltját nem hagyja figyelmen kívül, de egyedi történetet dolgoz fel. A különféle, elborult kozmikus szörnyekkel való küzdelmek során pedig Groot, Drax, Mordály és Gamora is a segítségünkre lesznek, akik 4-4 különleges képességükkel szállnak be az ütközetekbe. A karakterek közötti dinamika rendkívül hangsúlyos lesz, érdemes odafigyelni, hogy mindenkivel jóban legyünk, különben a társaink a legváratlanabb pillanatokban makacsolhatják meg magukat és hagyhatnak minket cserben.

Fotó: IGN / Youtube

A galaxis őrzői hasonló dolgokon mennek keresztül, mint egy rockbanda. Néha szétválnak, lesz, aki épp a poklok poklát éli meg, míg más a mennyekben érzi magát. Mindenkinek meglesz a maga nézőpontja

– mondta Patrick Fortier, játékmenetért felelős direktor korábban a Washington Postnak.

A szakember azt is hozzátette, hogy fontos volt számukra, hogy évekkel később az emberek majd jó szívvel emlékezzenek vissza a játékra, és azt mondják, a Marvel's Guardians of the Galaxy készítőinek sikerült elérniük, hogy a játékosok úgy érezzék, tényleg egy szuperhős csapatot vezetnek.

Fotó: IGN / Youtube

A Marvel's Guardians of the Galaxyval kapcsolatban nemrég felröppent a hír, miszerint PC-n akár 150 gigát is foglalhat a játék. Ezt a fejlesztők azóta pontosították és megerősítették, hogy 80 giga szabad helyre lesz szükség számítógépen a telepítéshez, míg PlayStation 5-ön 40 gigánál is kevesebbet foglal a játék.

A Marvel's Guardians of the Galaxy PC-re, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re jelenik meg, Nintendo Switchen pedig a felhőszolgáltatáson keresztül válik elérhetővé.