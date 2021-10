Azoknak, akik imádnak rettegni: íme a világ 5 legfélelmetesebb horrorjátéka

Összeszedtünk 5 videójátékot az elmúlt évekből, amelyek bárkire ráhozzák a frászt.

Dead Space

A 2008-ban PC-re, Xbox 360-ra és PlayStation 3-ra megjelent Dead Space olyan játékokból merített ihletet, mint a Resident Evil 4 és a Silent Hill-sorozat. A történet főhőse egy Isaac Clarke nevű mérnök volt, akit azért küldtek az USG Ishimura fedélzetére, mert a bányászhajóval minden kapcsolat megszakadt. A játék során Clarke végig a sötétben botorkált, eközben pedig rémisztő szörnyetegek vadásztak a Dead Space főszereplőjére, aki korántsem volt katona, de heggesztőpisztolyával és futurisztikus eszközeivel mégis helyt állt a legnagyobb borzalmak közepette is.

A Dead Space játékmenete azért is érdekes volt, mert a fegyverünk célzóját állítgatva lemetszhettük a szörnyek kezét-lábát, amelyek emiatt lelassultak. A történet átélését segítette, hogy minden adatot, például azt, hogy mennyi lőszerünk van még, a fegyverünk vetített ki, holografikusan. Emellett Isaac Clarke életerejét is mindössze a ruházata jelezte, ami tulajdonképpen egy páncélozott munkásruha volt. A Dead Space eleinte nem volt népszerű, később az egymillió eladott példányszámot is átlépte a játék, mely köré franchise-t építettek és trilógiává nőtte ki magát. 2022-ben az újgenerációs játékosok is megismerkedhetnek a 26. században játszódó sztoriban, a Motive Studios ugyanis a 2008-as Dead Space remake-jén dolgozik.

Outlast

Már a Dead Space is egy olyan túlélőhorror volt, ami megizzasztotta a játékosokat. Az Outlast azonban halmozottan hátrányos helyzetbe kényszerítette azokat a gamereket, akik hajlandóak voltak belevetni magukat ebbe a kalandba. Egyesek szerint a Red Barrels fejlesztőcsapata átlépett egy határt ezzel a játékkal, amelyben a lopakodáson és a futáson kívül semmi ellenszer nem állt a rendelkezésünkre, ha túl akartunk élni. A 2013-ban PC-re, Xbox One-ra és PlayStation 4-re kiadott horrorjátékban egy oknyomozó riporter bőrébe bújhattunk, aki egy roskadozó pszichiátriai intézet falai között bukkant valami olyasmire, amire legrosszabb rémálmaiban sem számított.

Az Outlastban a főszereplőnek nem volt életcsíkja, nem tudott támadni, viszont képes volt menekülés közben átvetődni az útjába került akadályokon, és sűrűn öltözőszekrényekben volt kénytelen bujkálni. A játékban borzasztóak voltak a látási körülmények, egyedül egy kamera javított a helyzeten, ami folyton merült, a játékmenet egyik fontos részét képezte, hogy elemeket kellett bele keríteni. Máskülönben a játékos halálra volt ítélve. Az idegrendszernek nem tettek persze jót a semmiből felvillanó szempárok, és az őrülten, magukban motyogó szerzetek sem, akik folyton kergettek minket. A játék később Outlast: Whitleblower címen kapott kiegészítőt, ami a fejlesztők szerint önmagában is megállja a helyét, majd 2017-ben az Outlast 2 is kijött. Úton van a folytatás is, a The Outlast Trials valamikor 2022-ben jelenik meg.

Until Dawn

Sok játék esetében hangsúlyozzák a készítők, hogy a döntéseknek súlyuk van, de az Until Dawn esetében ez tényleg így volt. Nem elég, hogy egy-egy rossz megszólalásunk akár valakinek a halálához vezethetett, de ha nem voltunk elég gyorsak a QTE, vagyis a gombnyomogatós „quick time eventek” során, annak is tragikus vége lehetett. Az Until Dawn igazi tinihorror volt, melyhez olyan, jól ismert színészek adták a hangjukat és arcukat, mint Rami Malek a Mr. Robotból, Hayden Panettiere a Hősökből, vagy éppen A szökésben látott Peter Stormare. Az Until Dawn 2015-ben jelent meg PlayStation 4-re, a sztori a Blackwood Mountain nevű hegyen, egy ódon villában játszódott, ahova partizni érkeztek a fiatalok.

Az Until Dawn nem csupán a karakterek keszekusza kapcsolatait mutatta be, hanem egy misztikus rejtély is kibontakozott a nagyjából 8 órás játékidő alatt. A főszereplőket a legvégéig életben tartani nem volt könnyű, és bár igazi kultuszcím lett belőle, az Until Dawn sajnos sosem kapott rendes folytatást. A rajongók az Until Dawn: Rush of Blood című VR-spinoffal és egy előzményjátékkal, a The Inpatienttel vigasztalódhattak.

The Last of Us

A The Last of Us című klasszikust kevés gamernek kell bemutatni, a 2013-ban megjelent posztapokaliptikus játék miatt sokan vettek PlayStation 3-at, vagy éppen a Remastered kiadás miatt PlayStation 4-et. A történet egy Joel nevű csempészről szólt, aki egy tizenéves lányt, Ellie-t igyekezett átszöktetni Amerikán keresztül. A csavar az egészben az volt, hogy a gyermek jelenthette a megoldás arra a spóra alapú fertőzésre, ami kipusztította az emberiség nagy részét. A The Last of Usban a még életben lévő martalócok legalább akkora fenyegetést jelentettek, mint a ránk támadó „zombik”. A Naughty Dog alkotása a később érkezett Left Behind című DLC-hez és a The Last of Us Part II-höz hasonlóan egy olyan cím volt, amiben még a kötélidegzettel rendelkezőknek is megremeghetett a keze egy-egy sötétben való lopakodásnál.

A játékból az HBO éppen sorozatot készít, a szerethető karakterek, a horrorisztikus környezet és a jó történet miatt nagy siker lehet majd a végeredmény. A The Last of Us-széria, melynek főszerepeire Pedro Pascalt (Trónok harca, The Mandalorian) és Bella Ramsey-t (Trónok harca) választották ki, a pletykák szerint akár 8 évadosra nyúlhat. Azaz az HBO hosszú távra tervez a feldolgozással.

Alien: Isolation

A Creative Assembly által fejlesztett és a Sega által kiadott Alien Isolation PC mellett PlayStation 3-ra és 4-re, valamint Xbox 360-ra és Xbox One-ra és évekkel később Nintendo Switch-re is megjelent. Nagy szerencse, hogy a túlélős sci-fi horror ilyen széles körben elérhetővé vált, mert egy olyan cím volt, amit kár volt kihagyni. Ha a Dead Space-re azt írtuk, hogy ijesztő, ez az Alien: Isolationre hatványozottan igaz volt. A történet 15 évvel az eredeti, 1979-es Alien-film után játszódott, és a Sigourney Weaver által játszott Ellen Ripley lánya bőrébe bújhattunk. Amanda Ripley eltűnt anyja nyomában járt, kalandjai során pedig természetesen egy xenomorph-fal is összetűzésbe került.

Habár az eladási számok gyengék voltak, a Sega mégis hajlott arra, hogy folytatást készítsen az Alien: Isolationből. Sajnos ebből a mai napig nem lett semmi, de a játék minőségét jól mutatja, hogy a Twitch streamerek még 2021-ben is vissza-visszatérnek a Sevastopol-állomásra nosztalgiázni és kergetőzni egy kicsit az űrben.

Futottak még: a listáról kevéssel maradt le a Resident Evil VII, ahol egy őrült családdal kellett kergetőzni, az oldalnézetes Oxenfree, ahol fiatalok kerültek misztikus csávába, és a mentális betegséggel küszködő harcosnő, Seuna meséje, akit a Hellblade: Senua's Sacrifice-ban ismerhettünk meg.