Elképesztő indokkal akarták kihagyni May nénit a 2018-as Pókemberből

A 2018-as Pókember számos fontos karaktert sorakoztatott fel, nem lehet szó nélkül elmenni Mary Jane Watson mellett, akivel Peter se veled, se nélküled kapcsolatot ápolt, illetve felbukkant Miles Morales is. Az apját elvesztett, tragikus sorsú srác a főhőshöz hasonlóan különleges képességekre tett szert, és ő lett a város fiatalabbik, hálószövő megmentője. Bár nem volt játszható, May néni nélkül ugyancsak elképzelhetetlen lett volna az Insomniac Games videójátéka, rengeteget tett hozzá ugyanis a főszereplő jellemfejlődéséhez.

A PlayStation 4-re megjelent képregény-adaptációban Peter Parkernek több mentora volt, ebben a szerepkörben mozgott nemcsak May néni, hanem a később gonosszá vált dr. Otto Octavius is.

A főhős nagynénje ezúttal közelebb állt a Tobey Maguire-filmek ábrázolásához, azaz egy idősebb asszonyként jelent meg, aki egy hajléktalanszállón önkénteskedett. Éppen ez, vagyis May néni kora miatt került nehéz helyzetbe az Insomniac, a fejlesztők ugyanis egy friss nyilatkozat alapján kis híján teljesen kihagyták az ikonikus szereplőt a játékból.

A Marvel's Spider-Man készítésének korai szakaszában az Insomniac komoly dilemma elé került. Elgondolkoztak azon, hogy szeretnék-e, hogy fizikailag is megjelenjen a képernyőn May néni. A fejlesztők azzal magyarázták a dolgot, hogy az öregebb embereket, főleg, ha már ráncaik is vannak, nehéz realisztikusan ábrázolni, úgy, hogy ne lógjanak ki az összképből, és ugyanolyan jól nézzenek ki, mint a többi karakter. Ráadásul elképesztő erőfeszítésekbe is kerül a dolog: mire egy idősebb szereplőt megalkotnak a készítők, annyi idő alatt öt-hat másik karaktert tudnának összerakni