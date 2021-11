Harry Pottert kirúgják a kiterjesztett valóságból

Harmadik születésnapja előtt bezárja kapuit a Harry Potter varázsvilágában játszódó Pokémon Go-szerű kiterjesztett valóságot használó játék, a Harry Potter: Wizards Unite. 2021. december 6-án a program lekerül az alkalmazásboltokból, nem lehet többet a játékon belüli vásárlásokat lebonyolítani, és a játékhoz csatlakozó hivatalos fórumok és csatornák is bezárnak. A szerverek 2022. január 31-ig élnek majd.

A Pokémon Gót is fejlesztő Niantic nem kommentálta, hogy miért nyírják ki a varázslós programot. Az ok valószínűleg az egyébként, hogy hiába a rengeteg Harry Potter-rajongó, a játék soha nem lett akkora siker, mint a Pokémon Go. A Wizards Unite pedig több volt, mint egyszerű klón, a zsebszörnyek dominanciája megdönthetetlennek látszik az AR-játékok piacán.

A Niantic a hónapban lekapcsolja a Catan kiterjesztett valóságú verzióját is, míg a Microsoft idén júniusban küldte nyugdíjba a Minecraft Earthöt. Bár a Pokémon Go továbbra is vezet, a Niantic nem adja fel, hogy más címeket is kipróbáljon AR-ben. A hónapban startolt el a Pikmin Bloom, a cég közlése szerint pedig egy, a Transformers világát megidéző AR-játék (Transformers: Heavy Metal címen) is készülőben van.

Kérdés, hogy ezeknek a címeknek is sikerül-e az, ami a pokémonoknak? Egy idén júliusi hír szerint ugyanis éves szinten egymilliárdos bevételt termel a Niantic a Pokémon Go rendszerén keresztül végzett vásárlásokból.