Jó dolguk lesz novemberben az xboxosoknak

Az Xbox Game Pass nevű előfizetés olyan a gamereknek, mint a film- és sorozatrajongóknak a Netflix vagy az HBO GO. A több mint száz játékból álló könyvtár időnként nemcsak a legfrissebb és legmenőbb címekkel bővül, hanem előző generációs alkotásokkal is próbát tehet az ember, ha mondjuk minden álma az volt, hogy a Dante’s Infernóban kaszaboljon, de az Xbox 360-as őrületből kimaradt.

Novemberben brutális címekkel bővül a Game Pass kínálata, jön a Forza Horizon 5, a felújított Grand theft auto: San Andreas és a Football Manager legújabb része is.

Listánk egy rendkívül különleges alkotással, az It Takes Two című kooperatív családi játékkal indul, amely november 4-e óta játszható a platformon. A svéd Hazelight Studios csapata már az A Way Out című börtönös, osztott képernyőn játszható akciókalanddal letette a védjegyét. Ám az It Takes Two, amely idén márciusban jött ki, még jobb reakciókat kapott, és már a hárommillió eladott példányszámot is elérték vele. Nemsokára tehát a modern animációs mesefilmek látványvilágát idéző játék lekörözheti az A Way Out sikerét is, amelyből három és fél millió fogyott.

Az It Takes Two története egy olyan házaspárról szól, akinek a kapcsolata megromlott, így a válást fontolgatja. Elkeseredett és nagyon szomorú kislányuk kívánságára azonban apró játék babákká válnak. Cody és May tehát kénytelenek felfedezni házuk és kertjük veszélyesebb zugait is. A rendkívül ötletes sztori során, amely folyton változó játékmenetével kápráztat el, a férj és feleség közelebb kerül egymáshoz, és rejtélyes átalakulásuk végére jár.

Azoknak, akik a FIFA-nál komplexebb fociélményre vágynak, jó alternatívát jelenthet a Football Manager 2022, amely november 9-től elérhető az Xbox Game Passon. A sportjáték minden évben jól teljesít a statisztikák szerint, így a Microsofttól jó húzás, hogy amellett hogy PC-re jön a klasszikus Football Manager-élmény, az Xbox Editionnek köszönhetően a konzolosok sem maradnak ki a mókából. Az ígéretek alapján a kontroller összes funkcióját kihasználja majd a játék, így Xboxon sem kell majd izzadni, ha taktikai változtatásokat eszközölnénk.

A Forza Motorsport spin-offja, a Forza Horizon már ötödik részével jelentkezik, amely november 9-től – a Football Manager 22-höz hasonlóan –, a megjelenés napján jön ki Xbox Game Passra. A Horizon-sorozat harmadik felvonása a forró Ausztráliába kalauzolt, míg a negyedik, legutóbbi játék során a ködös Albionban fedezhettük fel az óriási térképet, nyomhattuk tövig elképesztő járgányok gázpedálját, és versenyezhettünk a végsőkig. A Forza Horizon 5-ben a helyszín tekintetében megint éles váltás jön. Mexikó térképe ötven százalékkal nagyobb lesz, mint Nagy-Britanniáé az előző részben.

A Forza Horizon könnyed autózást ígér a vérkomoly szimuláció helyett. Olyan minőségben, amely a Need for Speed-szériát lesöpörte az asztalról.

A Rockstar Games által októberben bejelentett Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition a mostanra klasszikusnak számító GTA III, Vice City és San Andreas felújított változatát tartalmazza majd. A játékok digitálisan november 11-én érkeznek Nintendo Switchre, PlayStation 4-re, PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re is. A Game Pass előfizetőinek pedig nagyszerű hír, hogy külön, afféle ízelítőként november 11-én ők is megkapják a San Andreas felújított változatát.