Megbukott az év egyik legjobban várt focis játéka

Sok olyan ember akad, aki a FIFA látványos, de rettenetesen árkádos játékmenetétől gutaütést kap. Nekik szólt a Konami által kiadott Pro Evolution Soccer-széria, amely igaz, hogy csúnyább volt, de sportszimulátoros jellegével hozott némi változatosságot a kínálatba. Szeptember 30-án adták ki a PES-utódnak szánt, teljesen megreformált eFootball 2022-t, mely rögtön a figyelem középpontjába került, de amiatt, mert borzalmas lett.

Fotó: eFootball / Youtube Marcus Rashford

A játék brutális fogadtatást kapott, a Steam közönsége pokoli mélységekbe pontozta le az eFootball 2022-t.

A Konami focis játéka ingyenes modellre váltott, de az első verziója inkább hasonlított egy nagyon visszafogott demóhoz. Csak néhány csapat került be az eFootball 2022-be, és még csak azzal sem védekezhetett a japán kiadó, hogy a türelem rózsát terem. Ha elindított valaki egy meccset, tisztán látszott, hogy a játékmenet közel sem a jól megszokott. Az eFootball 2022 teli volt zavaró bugokkal, a focisták pedig néhány átvezetőnél olyan arcokat vágtak, mintha LEGO-ba léptek volna.

A fejlesztők is látták, hogy itt valamit lépni kell, de gyorsan. Október elsején a Konami közleményt adott ki, melyben jelezték, tudnak a problémákról, nem kell aggódni, a frissítés úton van, ami orvosolja ezeket.

Az update pár napos késéssel, de ki is jött, ami egy kicsit gatyába rázta a focis játékot.

Az eredeti tervek szerint nem kellett volna már sokat várni, november 11-én érkezett volna az eFootball 2022 első nagy, v.1.0.0-s frissítése is. Ezt újfent elhalasztották, nem is kicsit. Az update 2022 tavaszán érkezik csak.

A japán Konaminál úgy tűnik, hatalmas a káosz, ezzel egy időben azt is bejelentették, hogy mindenki, aki Premium Player Packot rendelt az eFootball 2022-höz, visszakapja a pénzét. Emellett a focis játék mobilos verziójának megjelenését is jövő tavaszra tolták el. A fejlesztőcsapat is belátta ugyanis, hogy több időre van szükségük ahhoz, hogy értékelhető munkát adjanak ki a kezeik közül.

Így se marad kihívók nélkül a FIFA-játéksorozat

A focis játékok versenyéből úgy tűnik, kiszállt az eFootball. A FIFA-széria teljes értékű felvonással jelentkezett, a FIFA 22-ből alig pár nap alatt 9 milliónál is több példány kelt el, és a vásárlók nagy része teljes elánnal vetette magát a játék online módjába is, hiszen 7,6 millió Ultimate Team-csapatot hoztak létre a játékosok, már a kezdetek kezdetén.

Úton van emellett az UFL is, amelytől sokat vár a gamertársadalom, valamint Xbox Game Passra ingyenesen jött meg a taktikus gondolkozást megkövetelő Football Manager 2022.