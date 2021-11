Pinokkió meséje még sosem volt ennyire félelmetes

A Carlo Collodi által írt Pinokkió kalandjai akkor vált világszerte ismertté, amikor a Walt Disney 1940-ben mesefilmet készített belőle, amely klasszikus lett. A történetet mindenki ismeri, ami szerint Gepetto, az öreg fafaragó bábot készít, felsóhajt és azt mondja: egyetlen kívánsága, hogy igazi kisfiú váljon Pinokkióból. Egy tündér az óhajt teljesíti, a gyermek lelkiismerétévé pedig kinevezi Tücsök Tihamért.

A kalandos mesében kiderül, hogy Pinokkiónak meg kell gondolnia, mit beszél. Ha hazudik, akkor megnő a kisfiú orra. A végére persze a főszereplő bizonyítja, hogy méltó az életre, bátor és talpraesett, ezért igazi gyermekké változik.

Pinokkió hamarosan visszatér, de nem úgy, ahogy mindenki ismeri.

Egy dél-koreai fejlesztőcsapat, a Round8 Studio tett közzé egy rövid, még alpha, azaz kezdetleges fázisban lévő játékmenet-videót újdonságukról, a Lies of P-ről. A horrorisztikus videojáték PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re érkezik 2023-ban, a most látottak alapján pedig rögtön felírtuk ezt a címet magunknak.

A hivatalos leírás szerint a Lies of P főszereplője egy elhagyatott vasútállomáson tér magához, egy Krat nevű városban, amelynek lakóin eluralkodott az őrület és a vérszomj. Egyetlen, a földön heverő cetli ad csupán neki támpontot, amelyen az olvasható: „Találd meg Mr. Geppettót. Itt van valahol a városban.”

A játékban Pinokkió bőrébe bújhatunk, és egy rendkívül véres, sötét világban bolyongva kell az öreg fafaragó nyomára bukkannunk.

Ha már a Bloodborne 2 nem jön, jó lesz ez is?

A Lies of P-t egyértelműen a From Software játékai inspirálták, ezek közül is leginkább a Bloodborne-ra hasonlít, melyben egy titokzatos vadász állt a középpontban, és hasonló, járvány által sújtott és indusztriális városban vágta át magát az ellenségeken. A készítők a Lies of P-ben többféle befejezést ígérnek, a végkimenet attól függ, hogy beszélgetéseink során melyik opciókat választjuk.

Pinokkió a játékban egy mechanikus lény lesz, aki a testrészeit cserélve, különféle fegyvereket használva irtja az útjába kerülő rosszarcúakat. A csavar az egészben pedig, hogy mindenkinek hazudnunk kell majd, így válhatunk egyre emberibbé, ennek minden előnyével és hátrányával együtt.

Nem ez az első alkalom, hogy gyerekmeséből készül horrorjáték

Jó régen volt már, de 2000-ben American McGee's Alice címmel a Rogue Entertainment készített horrorjátékot, mely az Alíz Csodaországban univerzumát és karaktereit vette alapul. A külső nézetes, és rendkívül elborult világba kalauzoló játékot az EA adta ki, ami arról szólt, hogy egy pszichiátriai klinikán ápolt, katatón állapotban lévő, Alice nevű nő úgy dolgozza fel érzelmi traumáit, hogy álomvilágba menekül.

Ez Csodaország, ami legyen bármennyire groteszk és ijesztő, mégis Alice számára a gyógyulás felé vezető utat jelenti.

Annak ellenére, hogy szó volt róla, hogy filmes adaptációt kap az American McGee's Alice, végül a folytatás videojátékos formában jelent meg. Ez volt az Alice: Madness Returns, melyben a főszereplő ismét hallucinálni kezdett, és Csodaországban találta magát, ahol egy új gonosz ütötte fel a fejét.