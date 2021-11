Példátlanul sokan nyüstölik az Xbox vadonatúj autós játékát

November 9-én érkezett meg a Forza Horizon 5, mely a Microsoft legalább olyan fontos zászlóshajója, mint egy új Halo vagy a Gears of War videójáték.

Az autóversenyzős újdonság jóval a megjelenése előtt brutális érdeklődésnek örvendhetett. Több mint egymillió gamer a Premium kiadást vásárolta meg, ők már november 5-től tövig nyomhatták a gázpedált a festői Mexikóban.

Fotó: Forza / YouTube

Az autós játékszéria a koronavírus-járvány és az Xbox Series X/S kiadása miatt 2018 óta nem jelentkezett új résszel. Talán ennek is köszönhető a siker, hogy a játékosokat kiéheztették, de megérte várakozni: a térkép, amelyen körberoboghatunk, még sosem volt ennyire óriási, a grafika letisztultabb lett, az új generációs konzolok erejének köszönhetően pedig a Forza Horizon 5 tényleg úgy fut, mint kés a vajban. Az alapvető játékelemek, mint – mondjuk – a „barn find” küldetések sem maradtak ki a Forza Horizon 5-ből. De miért is változtatnának olyanon, ami már bevált?

Az Xbox márka vezetője, Phil Spencer jelentette be a Twitteren, hogy a vártnál is jobban bevált az a húzás, miszerint már a megjelenés napján elérhetővé vált a Forza Horizon 5 az Xbox Game Pass-előfizetőknek is. Ők – amennyiben az Ultimate-et választják – alig több mint 4000 Ft-ért válogathatnak a Netflixhez hasonlóan egy több mint 100 játékból álló könyvtárból, ezek közt a címek közt pedig az újdonságok mellett megtalálhatóak régebbi, Xbox 360-ra kiadott alkotások is.

Komoly erőfeszítéseket tettünk az elmúlt években, hogy minél több ember tudjon xboxozni. PC-n, konzolon és a felhőszolgáltatáson keresztül már több mint 4,5 millióan játszanak a Forza Horizon 5-tel. Nyitónapon még az Xbox Game Studios egyetlen újdonsága sem teljesített ilyen jól. Az érdeklődés háromszor akkora, mint a Forza Horizon 4 esetében volt

– olvasható Phil Spencer kiírásában.

Egy 2021 októberében napvilágot jelentés szerint a Game Pass jelenleg 25-30 millió előfizetővel rendelkezhet. Az Xbox pedig bevallottan ebben látja a jövőt és méri a sikert.

Annak tehát közel sincs vége, hogy sok millió dollárból fejlesztett játékok már a megjelenés napján elérhetővé váljanak rajta, mert a sokak által várt Halo Infinite is így érkezik az Xbox Game Passra decemberben.