Itt a bizonyíték: Pókembert is el lehet rontani

Miután a 2018-ban az Insomniac Games által készített Marvel's Spider-Man elképesztően mozis élményt kínált és elrabolta a gamerek szívét, valami hasonlót várt a világ a Crystal Dynamics-féle Marvel's Avengerstől is. Elvégre a Bosszúállókról van szó, akiket jól ismer a világ, így az a tény már önmagában sokaknak eladta a játékot, hogy Amerika Kapitány pajzsával, Thor kalapácsával, vagy éppen Hulk ökleivel lehet rendet tenni a gonoszok között.

Fotó: Marvel Entertainment / youtube

Ehhez képest a tavaly szeptemberben kiadott Bosszúállók-játék hatalmas csalódás lett. Főleg azért, mert az élvezhető történethez képest a játékmenet borzasztóan monoton lett. Egyforma robotokat kellett ütnünk hosszú órákon keresztül, a fejlesztők pedig valamiért az emlékezetes főellenségeket is kihagyták a játékból. Kaptunk egy tutorial harcot Taskmasterrel, aztán jött Abomination, az exoszkeletonnal felvértezett Monica Rappaccini, majd a végén MODOK, de semmi katarzis nem volt az egészben.

A később érkezett ingyenes kiegészítők olyan játszható karaktereket hoztak magukkal, mint Kate Bishop, Sólyomszem, és aztán befutott a Fekete Párduc is. Utóbbi, vagyis T'Challa kalandjai már jóval változatosabbak voltak, a Wakanda DLC valami olyasmi lett, mint aminek a Marvel's Avengersnek alapból lennie kellett volna.

Nagy erő, nagy felelősség, de csak PlayStationön

Eredetileg 2021 elejére ígérték, így jókora csúszással, de Pókember is befut a Bosszúállók közé. A hálószövőt középpontba állító kiegészítő november 30-án válik elérhetővé. Az öröm keserédes, mert a DLC kizárólag PlayStation 4-re és 5-re érkezik, mivel a karakter jogai a Sonynál vannak. Így a PC-sek és az xboxosok kimaradnak a buliból. Számos potenciális játékostól esik így el a Marvel's Avengers, mert a szuperhősös játék Xbox Game Passon is elérhető már, és biztosan rengetegen lennének, akiket ott is bevonna Peter Parker debütálása.

Az ígéretek szerint lesznek átvezető jelenetek, és egy minimális sztori is, ám az első trailer, ami a Pókember-kiegészítőhöz jött, egészen lelombozó lett:

A videó alatt is sokan megjegyezték kommentben, hogy

nagyon furcsa Pókember mozgása.

Volt, aki azt írta, hogy olyan, mintha lassított felvételt nézne. A DLC előzetese alapján pedig még jobban tiszteli az Insomniacot, amiért a Marvel's Spider-Man című játékban a csapatnak sikerült fluid animációkat, és lenyűgöző mozgást kölcsönözni a szuperhősnek.

A játékmenet lehet, hogy más lesz, de ha egy bénán mozgó Pókemberrel kell majd megint a robotok végtelen áradatát ütlegelnünk, az elég szomorú lesz. Még akkor is, ha papíron jól hangzik a „With Great Power” története, miszerint a legtöbbször szólóban dolgozó hálószövőnek ezúttal új kihívással kell farkasszemet néznie, csapatban kell nyomnia, ha le akarja győzni a világra törő rosszfiúkat.

November 30-án azért adunk neki egy esélyt.