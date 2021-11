Egyetemi kreditet kaphat, aki játszik az Age Of Empires 4-gyel

Az Arizonai Egyetem a Microsofttal együttműködve bejelentette, hogy a történelemszakos hallgatók egyetemi kreditet szerezhetnek azzal, ha játszanak az Age Of Empires 4 című stratégiai játékkal.

Persze nem elég csak úgy játszani, az egyetem két professzora közreműködésével elkészített egyedi, oktatási célú kiegészítőt kell letölteni és végigcsinálni. Azok a diákok, akik teljesítik a különleges DLC-t, egy kredittel gazdagodnak.

A történelem tanszék vezetője, Alison Futrell az NME-nek elmondta, felmerült az ötlet, hogy a szokásostól eltérő keretek között, nagy nyilvánosság előtt szeretnék bemutatni saját oktatási anyagaikat, lehetőleg úgy, hogy abba a hallgatók dinamikusan bekapcsolódhassanak. Az, hogy a Microsoft beszállt, mint támogató, hatalmas lökést adott a projektnek – fogalmazott Futrell, akinek kutatási területei közé tartozik azon módszerek figyelemmel kísérése, melyekkel a múltat a különböző médiaformátumok – filmek, előadások, reklámok, regények, játékok – megjelenítik.

Azok, akik az Arizonai Egyetem tanárai által elkészített, a Microsoft játékának weboldalára bárki számára ingyenesen elérhető formában 2022 elején feltöltött anyagot elolvassák, majd a benne leírtakat kipróbálják az Age Of Empires 4-ben, ezt követően pedig beszámolnak a játék során szerzett tapasztalataikról, egy kreditet szereznek az egyetemen. Az Arizonai Egyetem nem csak saját diákjainak ajánlja fel a kreditet, hanem leendő hallgatóinak is, utóbbiak beiratkozáskor indulnak egy kreditnyi előnnyel.

Paul Millman professzor elmondta, dolgoznak egy olyan kiegészítő elkészítésén is a Relic Entertainment és a Microsoft közreműködésével, melyet azok is könnyedén végigjátszhatnak, akik nem történelemszakon tanulnak, egyszerűen csak szeretik az Age Of Empires játékokat.