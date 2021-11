Öt videojáték, amiben irtózatosan nagyot csalódott mindenki

Kevés rosszabb érzés van annál, mint amikor valaki felfokozott hangulatban vár egy új játékra, amelyet a készítők is teljes erővel hype-olnak. Ígérgetnek fűt, meg fát. Innovatív lesz, soha nem látott szabadsággal, a döntéseinknek tényleg súlyuk lesz, ilyet még soha nem láttunk. Aztán befut az első hír arról, hogy csúsztatják a megjelenést, merthogy több időre van szükségük a fejlesztőnek. Egy csúszásból lesz három, és azon kapjuk magunkat, hogy már két éve nem hallottunk semmit az évtized legígéretesebbnek mondott videojátékáról.

Eltelik még három év és a bejelentés szinte a semmiből jön. Megvan a megjelenés dátuma. A játék aranylemezre kerül, tehát magabiztosan előrendelünk, és várjuk a futárt, de a koronggal együtt dobozban érkezik a mérhetetlen csalódás is, amikor kiderül, hogy a fejlesztőknek mégse sikerült megvalósítaniuk, amit ígértek.

Sajnos az elmúlt pár évben számos példa volt arra, hogy sokat várt a nép egy új videojátéktól, de aztán mindenki irtózatosan nagyot csalódott benne. Összeszedtünk ezek közül az öt legfelháborítóbb esetet!

Cyberpunk 2077

Döbbenetes még csak belegondolni is, hogy a Cyberpunk 2077 első, egyébként nem sokat mutató előzetese 2013-ban jelent meg. Ekkor még nem lehetett sokat tudni az egészről, csak annyit, hogy a lengyel CD Projekt RED dolgozik az új sci-fi játékon. Nem rossz ajánlólevél volt ez, hiszen a csapat korábban a The Witchert fejlesztette. A játékot olyan nagy elődök inspirálták, mint a Szárnyas Fejvadász, a Ghost in the Shell, és egy olyan, futurisztikus világba indulhattunk kalandozni, ahol még Keanu Reeves is a segítségünkre volt kalandjaink során. A beleélést papíron könnyebbé tette az FPS-nézet, és a mellékküldetések is izgalmasnak ígérkeztek...

A valóságban azonban a Cyberpunk 2077 az elmúlt évek egyik legnagyobb blamája lett. PlayStation 4-en és Xbox One-on nagyjából játszhatatlan volt, és vicces módon a PlayStation 5 és az Xbox Series X/S konzolok is megizzadtak vele. A játék teli volt hibával, amikor autót vezettünk, szaggatott az egész. A Cyberpunk 2077 olyan rossz állapotban jött ki, hogy a PlayStation Store visszatérítette a játék árát azoknak, akik az online bolton vették még, és később a Cyberpunk 2077-et le is vették egy időre a kínálatból. Azt, hogy mennyien várták a CD Projekt RED újdonságát, jól mutatja, hogy az összes platformot beszámolva 8 millióan rendelték elő a Cyberpunk 2077-et.

Marvel's Avengers

A Batman Arkham-széria szépen megalapozott annak, hogy miképp kellene kinéznie egy szuperhősös játéknak. Az Insomniac Games erősen inspirálódott is ezekből a címekből, amikor összerakták 2018 egyik nagy sikercímét, a Marvel's Spider-Mant. A legtöbben arra számítottak tehát, hogyha olyan népszerű és a mozivásznakon is látott karaktereket szed elő a Crystal Dynamics csapata, mint a Bosszúállók, azzal nem lehet mellényúlni. Márpedig nekik sikerült, a világ egyik legunalmasabb játékát rakták össze. Hiába állították az egyébként fordulatos és imádnivaló sztori középpontjába a kezdő szuperhős Kamala Khant, iszonyú lélekölő volt egyforma robotokat ütlegelni tizenöt órán keresztül.

Aztán jöttek a DLC-k, először két íjásszal, Kate Bishoppal és Clint Bartonnal, majd kiegészült a Marvel's Avengers egy nagyobb frissítéssel, mely Wakandába, a Fekete Párduc birodalmába kalauzolt. Ám, ahogy Pókembert bejelentették, és kiderült, hogy a PlayStation-exkluzív hős még csak saját sztorit sem kap, biztossá vált... ez a játék menthetetlen és ilyen gyenge alapokra nem lehet már várat építeni. Kár a gőzért.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition

Az eddig említett játékok közül ez a legfrissebb élmény, a GTVA III, a Vice City és a San Andreas felújított verzióit tömörítő kiadás egészen durván sokkolta az internet népét. A három játék ugyanis minősíthetetlen állapotban jelentek meg. A karakterek olyanok lettek, mintha egy béna karikatúrából léptek volna elő, ha éjjel eleredt az eső, akkor a környezetből semmit sem lehetett látni, ha pedig mindez nem lenne elég, a felújított GTA-trilógia még PlayStation 5-ön és Xbox Series X/S-en is képes olyan szaggatásokat produkálni, hogy nem hiszi el az ember.

Még a klasszikus, sokak által kedvelt slágerek is kimaradtak a felújított GTA-kból, és bár ez a legkisebb gond a Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Editionnel, a sok kis dolog sokra megy, jelen állapotában pedig szinte játszhatatlan ez a remaster.

No Man's Sky

Egy játék, amiben egy random generált galaxis több trillió bolygóját szabadon fel lehet fedezni. Jól hangzik, nem? A Hello Games csapata ezt ígérte a 2016 augusztusában kiadott No Man's Sky című játékával, de végül ebből semmi nem valósult meg. Egy olyan felfedezős játékot kaptunk, amely semmi izgalmat nem tartalmazott, hiába volt óriási a nyílt világ, üres volt, ellenfelekből sem akadt túl sok, és még csak más játékosokkal sem találkozhattunk, pedig ha erős multiplayer aspektust kap ez a cím, akkor a gamerek megtölthették volna élettel.

A megjelenést követően a Hello Games hónapokon keresztül hallgatott, elbújtak a nyilvánosság elől. A fejlesztőcsapat azonban később előkerült, munkának láttak, és hosszú évek alatt sokat fejlesztettek a No Man's Sky-on. Mostanra ott tartunk, hogy a játékosok többnyire pozitív véleménnyel vannak a sci-fi játékról, de nagy elvárásokkal senki se üljön le elé. Még mindig elég üres, repetitív és lelketlen az egész.

Fallout 76

A Fallout 76 igénytelenségéről mindennél többet elmond, hogy a Bethesda hat évvel korábban megjelent játékából, a Skyrimból egy az egyben átvették a sárkányok modelljét, megtették főellenségnek ebben a 2018-as posztapokaliptikus címben és azt várták, hogy a játékosok vigyorogva fognak tapsikolni az egészhez. Nem jött össze, a Fallout 76 pedig katasztrofális állapotban jött ki, technikai problémák voltak vele, normális küldetések hiányában nem volt céljuk a játékosoknak, ráadásul mivel az NPC-k is kimaradtak a Bethesda újdonságából, épp olyan üresnek érződött a világ, mint a No Man's Sky esetében.

A Bethesda Game Studios csúnyán befürdött első online multiplayer játékával, és annak ellenére, hogy DLC-kel és frissítésekkel sokat javult a Fallout 76 által adott élmény, még mindig egy olyan alkotásról beszélünk, ami örök életére sánta marad. Gyenge alapokra nem lehet várat építeni.