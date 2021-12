Két piszkosul szórakoztató játékkal bővült a League of Legends világa

A League of Legends című ingyenes MOBA-t 2009 októberében adta ki a Riot Games, a játék pedig azóta is hasít. Újoncként beletanulni már viszonylag nehézkes a LoL-ozásba, a komplex játékmenet és amiatt, mert 150-nél is több hős van már a játékban. Az 5v5-ös csatákban a gamerek az Idézők Szurdokába ereszkednek alá, hogy megmérkőzzenek egymással, a League of Legends közvetítések nem csak Twitchen vonzanak tömegeket, hanem a YouTube-on is, nem véletlen, hogy a V4 Future Sports Festivalon is mindig kiemelt programnak számít.

Az interneten nagyot durrant az Arcane című új animációs sorozat a Netflixen, amely két, a játékban is elérhető karakter, Vi és Jinx drámájára koncentrál, de a Piltoverben és Zaunban játszódó sztori olyan figurákat is felvonultat, mint a visszafogott Caitlyn, az időutazó Ekko, vagy épp az új módszerekkel kísérletező Jayce és Viktor tragikus párosa. A produkciót már most minden idők legjobb meséi között emlegetik, nem is csoda, hogy a felhajtásnak és a vélhetően jó nézettségi eredménynek köszönhetően a Netflix már a második évadot is berendelte belőle.

A Riot Games úgy gondolta, hogy kár lenne félmunkát végezni, a lehető legtöbb emberhez el akarják juttatni a League of Legends világát, lehetőleg úgy, hogy könnyedén, akár az alapjáték ismerete nélkül is beszállhasson bárki. A komplex karakterek, izgalmas helyszínek, és a személyes drámák mind adottak ehhez – ahogy az már az Arcane-ből is kiderült. A Riot Games által 2019-ben alapított, külsős fejlesztőcsapatokkal együttműködő Riot Forge a felelős azokért a League of Legends-spinoff játékokért, amelyek közül kettő,

a Ruined King: A League of Legends Story és a Hextech Mayhem: A League of Legends Story egészen váratlanul, november 16-án ki is jöttek, nagyjából a bejelentésükkel egy időben.

A Hextech Mayhem mindössze 9 euróba kerül a Steamen, és ennek megfelelően közel sem nyújt teljes játékos élményt. Egy 2D-s alkotásról van szó, ahol az általunk irányított karakter, a bombamániás Ziggs ugrál végig Piltoveren, borsot törve a rendfenntartók és az Arcane-ban is látott Heimerdinger orra alá... és eközben persze mindent felrobbant. Ritmusjátékról van szó, azaz mindössze három gombot nyomogatunk a billentyűzeten. A felfelé nyíllal ugrik a karakter, a lefelével becsapódik, a jobbra nyíl segítségével pedig bombázhatunk. A Hextech Mayhem nagyjából öt óra alatt végigjátszható, de nagyjából három alatt rá lehet unni, ha valaki papírforma szerint nyomja a játékot. A zenék, amiknek egy ilyen játéknál be kellene húzniuk, nagyon egyformák, emiatt könnyen repetitívvé válik Ziggs egyszemélyes háborúja.

Kivéve akkor, ha az ember hajlandó komolyan venni a League of Legends-spinoffot. Mert ha igen, akkor a freestyle-ozásnak köszönhetően egyből megnő a Hextech Mayhem élvezeti értéke. Mindez azt jelenti, hogy vannak olyan részek a pályán, ahol magunktól kell akciózni, nem csak a felvillanó parancsokat követjük, így pedig bónusz pontokat szerezhetünk. A Hextech Mayhem ennek köszönhetően kap némi mélységet, és izgalmat csempész a lehetőség a játékba.

Azok, akik maximalisták, jó szórakozásra lelhetnek a Hextech Mayhemben, és levezetésnek az Arcane megtekintése után tökéletes is ez a kis játék. Főleg, ha valaki Nintendo Switch-re veszi meg, mert a konzol kézi módjában még talán jól is fest Ziggs kalandja, nem úgy, mint egy nagyobb monitoron.

A Ruined King ehhez képest egy jóval komolyabban vehető cím, az Airship Syndicate által fejlesztett szerepjáték erősen történet és karaktervezérelt, egy totálisan egyjátékos élmény, ami lehetőséget ad, hogy egyedül merüljünk el a League of Legends világában. Ahhoz képest, hogy egyjátékos kalandról van szó, az RPG-ben azért mégse érezzük magunkat annyira egyedül. Köszönhetően annak, hogy hat, a LoL világából ismert hőst is irányíthatunk:

köztük a hatalomra törő, bögyös kalóznőt, Miss Fortune-t, az elemi erővel támadó Illaoi-t, a brutális Braumot, a titokzatos Yasuót, a csábító Ahrit és a hírhedt szigonyos, Pyke-ot.

Ők azok, akik csapatba állnak, és olyan helyszíneket felfedezve küzdenek meg egy misztikus fenyegetéssel, mint Bilgewater és a Shadow Isles. A játékban komoly szerephez jut a felfedezés, alaposan körbe kell járnunk a térképeket, lootolni és vásárolgatni, hogy ne fussunk ki az életet és manát adó főzetekből. A Ruined King viszont egy körökre osztott RPG, ahol felváltva támadunk mi és az ellenfelek. Ha valaki sűrűn játszik Pokémon játékokkal, vagy szerette a Final Fantasy 7 hasonló harcrendszerét, az ezt a LoL-játékot is imádni fogja. Ahogy halad előre az ember a Ruined Kingben, úgy lesznek egyre izgalmasabbak és nehezebbek a csaták. Nem kell attól tartani, hogy jobban megizzad az ember játék közben, de azért észnél kell lenni és tartogat a játékmenet kihívásokat és mélységet egyaránt.

A Ruined King egy jól kidolgozott kalandjáték, akár 20-30 órát is bele lehet pakolni, attól függően, hogy mennyire rohanunk vele. Ez a League of Legends-sztori már kevésbé mobilos, az átvezetők nagyon szépek és képregényesek. A beszélgetéseket, ahogy azt egy 30 eurós címtől elvárná az ember, szinkronizálták is. A főszereplők pedig hiába vannak sokan, a jól kidolgozott történetvezetésnek köszönhetően mindannyian közel kerülnek hozzánk, meglesznek a saját kedvenceink, és emiatt szépen el lehet merülni ebben a kalózos RPG-ben.

Ilyen League of Legends-sztorik jönnek még a jövőben

Spin-off játékokból a későbbiekben sem lesz hiány, 2022-ben érkezik a Song of Nunu, ebben a jeges Freljordot fedezhetjük fel. A történet főszereplői egy kisfiú, és az őt segítő jeti lesznek, Nunu pedig azt tűzi ki célul, hogy megtalálja elveszett anyját. A CONV/RGENCE-ben egy, az Arcane-ban már megismert figura lesz a főszereplő, a szabadszellemű Ekkóval járhatjuk körbe Zaunt a platformer alkotásban, mely a Prince of Persiát is eszünkbe juttathatja az időmanipuláció miatt. Jön még ezeken kívül a Project L is, mely egy, a Mortal Kombatot és a Street Fightert idéző verekedős játék lesz, de ez utóbbi vélhetően csak 2023-ban.

A Hextech Mayhemet és a Ruined Kinget PC-n teszteltük, a Steamen keresztül.