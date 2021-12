Év végi leárazást tart a PlayStation, ezeket a játékokat érdemes beszerezni

A Black Fridayben sokan csalódtak, az emberek nem költenek már annyit ebben az időszakban, és jóval kevesebben verekednek össze az utolsó leértékelt televízióért is. Mindez részben annak köszönhető, hogy vannak olyan üzletek, amelyek csak látszólag értékelnek le termékeket és 10 ezer forint helyett mondjuk 9990 forintért kínálnak valamit, bízva abban, hogy az emberek bedőlnek ennek.

Ehhez képest azért vannak olyan akciók, amelyekkel érdemes élni, mert tényleg jóval olcsóbban lehet vásárolgatni, ami főképp így karácsony előtt lehet hasznos. A PlayStation Store-ban például most tartják az év végi leárazást, egészen december 23-ig lehet hozzájutni kiváló videojátékokhoz, potom összegekért. Ezeket a videojátékokat természetesen csak digitálisan lehet beszerezni, de így is nagy közönségkedvenc címekhez lehet hozzájutni.

Ott van rögtön az Assassin's Creed: Valhalla, amely 2020 november óta, alig egy év alatt az Ubisoft második legsikeresebb játéka lett, és a franchise legnagyobb profitot hozó felvonása, még az Odyssey-t is a háta mögé utasította. A játék egy Eivor nevű vikingharcosról szól, aki népével azért teszi be a lábát brit földekre, hogy területet foglaljon magának, ám az orgyilkosok és a templomosok viszályának kellős közepén találja magát. A Valhallában visszatér a jelenkori szál is, ahol Layla Hassan igyekszik megvédeni a Földet a pusztulástól. A játék 50 százalékos leárazást kapott, és a Deluxe Edition ára is alaposan lecsökkent.

Ugyancsak féláron lehet hozzájutni két 2018-as sikercímhez, a Marvel's Spider-Manhez, melynek a Game of the Year-változata is olcsóbb jelenleg, illetve mindössze 3545 forintért ahhoz a God of Warhoz, amelynek folytatása, a jövőre érkező Ragnarök 2022 egyik legjobban várt címe.

Hiába jelent meg 2015-ben, a Rainbow Six Siege még mindig tartja magát, és a folyamatos frissítéseknek, az évente érkező több új operátornak, valamint az új mapoknak köszönhetően pedig a mai napig sokan játszanak a taktikai lövöldével. A Deluxe Editionhöz most 70 százalékkal lehet olcsóbban hozzájutni, és a PlayStation Store-on az Ultimate Edition ára is bezuhant. Már amennyiben valaki szeret kontrollerrel FPS-ezni.

Nincs is jobb annál, mint a karácsonyi ebéd után virtuálisan elkenni egymás száját, erre tökéletes lehet a Mortal Kombat 11 is, mely 65 százalékkal olcsóbban, már 5552 forintért beszerezhető. A NetherRealm ehhez a zsánerhez nagyon ért, a látványos kivégzések és az eszeveszett vérengzések pedig ebből a részből sem maradhattak ki.

A zombijátékok rajongóinak most érdemes beszerezni a Days Gone, melyet elkerült a közfigyelem, pedig megérdemelte volna a kemény motoros Deacon, hogy felkapják. Ugyancsak érdemes lehet vetni egy pillantást a Need For Speed: Heatre, ha valaki könnyedebb szórakozásra vágyik, alig 5500 forintért lehet most tövig nyomni a gázpedált.

Decemberben a PlayStation újdonságok terén viszont erősen alulmarad a nagy vetélytárs Xbox-szal szemben, ahova december 8-án megérkezik a Halo Infinite, ráadásul rögtön a megjelenés napján Xbox Game Passra is felkerül a sci-fi lövölde.