Hasonló előfizetéses szolgáltatás jöhet a PlayStationre, mint az Xbox Game Pass

Spartacus kódnév alatt a Microsoft Xbox Game Pass rendszeréhez hasonló szolgáltatáscsomagon dolgozik a Sony a PlayStation 4 és PlayStation 5 konzolokra, írja a Bloomberg. A PS-re jelenleg két előfizetéses rendszer van, a Plus és a Now, ezek egyesítése lehet a következő lépés. A riport szerint a PlayStation Plus márkanév maradhat, a PS Now viszont mehet a süllyesztőbe.

A Spartacus három előfizetési szintet kínálhat. Az alapszintű a PS Plus jelenlegi kínálatával szolgál majd, azaz online többjátékos móddal, havonta frissülő játékkínálattal és egy fix könyvtárral a PlayStation 5 konzolokra. A második szint egy PS4- és idővel PS5-játékokból álló katalógushoz való hozzáférést tenne lehetővé, a harmadik szintű előfizetéssel pedig bővített demók, játékstreaming és az első három PlayStation, illetve a PSP játékaiból álló könyvtár járna együtt.

A Bloomberg azt írja, a japán cég jövő tavasszal indíthatja el a szolgáltatást leghamarabb, a PS4 és a PS5 konzolokon. A vállalat nem kommentálta a lap értesüléseit.

A riport szerint komoly erőforrásokat fektet a Sony a felhőalapú szolgáltatások fejlesztésébe is, vélhetően azért, hogy az xCloud és GeForce Now szolgáltatásokkal lépést tudjon tartani. Az egyelőre nem tiszta, hogy a Spartacus streaming része milyen platformon fut majd. Jelenleg van egy 2019 óta érvényben lévő szerződés a Sony és a Microsoft között, ami jelentheti azt is, hogy utóbbi Azure cloud computing platformja és infrastruktúrája biztosíthatja a videójáték-ipari konkurensnek a hátteret.

Árazásról egyelőre nincs információ, a konkurensek árazása alapján vélhetően havi 3500-4000 forintnak megfelelő összegért lesz elérhető a hármas szintű előfizetés, s ennél valamivel olcsóbban az első kettő. Arról, hogy PC-n hogyan futhat majd a Spartacus, szintén nincs egyelőre információ. Azt viszont biztosra veszi a Bloomberg, hogy a Sony nem fogja elérhetővé tenni exkluzív játékait előfizetéses rendszerében azok megjelenése napján úgy, ahogy a Microsoft (sikerrel) csinálja.