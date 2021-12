Öt új videojáték, ami miatt érdemes decemberben kontrollert ragadni

2021 elég visszafogott volt videojátékos megjelenések kapcsán, de azért érkeztek olyan nyalánkságok, mint a szupernehéz Returnal, az It Takes Two című kooperatív családi kaland, új résszel tértek vissza olyan ismert franchise-ok, mint a FIFA, a Resident Evil, a Far Cry, a Life is Strange, a Ratchet & Clank, vagy éppen hosszú kihagyást követően a Metroid. Nagy meglepetést okozott nekünk a Guardians of the Galaxy, ami a vártnál sokkal élvezhetőbb lett. De jó volt elmerülni a kevésbé felkapott újdonságokban is, mint például a ritkán emlegetett, időutazós The Forgotten City.

December is tartogat néhány izgalmas megjelenést, még úgy is, hogy valószínűleg az Xbox-szal rendelkező többség a Halo Infinite-re veti majd rá magát először. Nem csoda, ez 2021 egyik legjobban várt játéka, ami már több mint egy éve csúszik.

Century: Age of Ashes

Úgy tűnik, nem csak George R. R. Martin mániája a sárkánylovaglás. Az író a Trónok harcában Daeneryst ültette először egy tűzköpő bestia hátára, aztán egy teljes könyvet szentelt a Targaryen-családnak, Tűz és vér címmel, melyet a House of the Dragon című tévésorozat dolgoz majd fel 2022-ben az HBO-n. Nyilván a produkció teli lesz olyan férfiakkal és nőkkel, akik sárkányok hátán lovagolnak, de addig is érdemes esélyt adni ennek az ingyenes újdonságnak. A Century: Age of Ashest 2017 óta fejleszti a Playwing Bordeaux, és ránézésre egy adrenalindús játéknak tűnik, melyben online, egymás elleni meccseket vívhatunk, különböző módokban. Van zászlófoglalás, team death match, 6v6 és 3v3 is, kinek mi tetszik.

Mikor és milyen platformon? A játék december 2 óta elérhető Steamen, és jövőre konzolokra is érkezik.

Solar Ash

A Heart Machine csapata nagyot ment a 2016-ban megjelent Hyper Light Drifter című játékukkal. A fejlesztőcég megint egy sci-fivel próbálkozik, ez a Solar Ash, mely ránézésre igencsak hipnotikus élménynek tűnik. A játék leginkább egy 3D-s platformernek nevezhető, melyben egy Rei nevű harcost irányítunk, aki kardjával igyekszik megvédeni neonszínű bolygóját a veszedelemtől. A Solar Ash-ben nem annyira a csihipuhi, inkább az állandó mozgás a lényeg. Ránézésre egy tipikusnak tűnő indie játékról van szó, ami akár nagyot is szólhat.

Mikor és milyen platformon? December 2-án jelent meg a sci-fi újdonság PC-re, PlayStation 4-re és PlayStation 5-re.

Halo Infinite

A Halo-sorozat hatodik része, az Infinite az eredeti tervek szerint az Xbox Series X/S egyik nyitócíme lett volna tavaly novemberben. A sci-fi lövöldét fejlesztő 343 Industries csapata viszont úgy látta, hogy nincs még túl jó állapotban a játék, így elcsúsztatták a megjelenést. A Halo Infinite multiplayer módja már most játszható. November 15 óta megy az open beta. Hamarosan megjön a sztorimód is, melyben visszatér a legendás Master Chief, aki minden eddiginél fontosabb lesz a sztori szempontjából, és természetesen megint elszánt, és nagyon veszélyes űrlényekkel megy birokra.

Mikor és milyen platformon? December 8-án jön a Halo Infinite, PC-re, Xbox One-ra, és Xbox Series X/S-re.

Alfred Hitchcock – Vertigo

A Vertigo című sztoriorientált videojátékot egy spanyol csapat, a Pendulo Studios készítette, saját bevallásuk szerint pedig Alfred Hitchcock filmjei, legfőképpen az 1954-ben vászonra tűzött Szédülés inspirálta őket az alkotói folyamat során. A főszereplő egy Ed Miller nevű író lesz, aki autóbalesetét követően nehezen áll talpra: szédülésre panaszkodik, és feleségét, valamint közös gyermeküket hiányolja, akik elmondása szerint vele voltak a járműben. A játékban három karakter lesz irányítható, és a flashbackek, vagyis a múltba kalauzoló visszatekintések fontos szerephez jutnak benne.

Mikor és milyen platformon? Az Alfred Hitchcock – Vertigo december 16-án jön PC-re, konzolra pedig 2022-ben.

The Gunk

Felfedezős játékra mindig van igény? A The Gunkban egy Rani nevű guberálóval leszünk, aki társával, Beckkel érkezik egy idegen bolygóra. Kanyonokat, dzsungeleket, és barlangokat járhatunk be a SteamWorld fejlesztőinek újdonságában, de észnél kell majd lennünk, mert a környezetet fekete trutyi lepi be. A különös képződményt Rani kesztyűjével számolhatjuk majd fel, helyreállítva a bolygó egyensúlyát. Nem lesz persze annyira egyszerű dolgunk, mert veszélyes lények is leselkednek majd ránk ebben a külsőnézetes sci-fi kalandban.

Mikor és milyen platformon? A The Gunk december 16-án jön PC-re és Xbox Series X/S-re.