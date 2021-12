A Fortnite Pókemberétől mindenki eldobta az agyát

Az Epic Games híres battle royale játéka ismert arról, hogy egy csomó kollaborációkra igent mondanak a készítői. Így kerülhetett be a Fortnite-ba a Végtelen Kesztyűvel csettintgető Thanos, Űrlord és Fekete Özvegy, vagy éppen John Wick, Batman, Superman, Harley Queen, több Star Wars karakter és sokan mások. Rengeteg gamer húzza a száját emiatt,

és azt mondják, hogy a Fortnite mostanra nem több egyszerű hirdetési felületnél.

A nemrég elindult Chapter 3 komoly változtatásokat hozott a Fortnite-ba, a térkép átalakult és kibővült, új helyszínek kerültek bele, mint például a Daily Bugle nevű újság épülete, ahol egy bizonyos Peter Parker dolgozik fotósként. Az új szezon természetesen új Battle Passt is jelent, ennek részeként pedig Pókember is bekerült a játékba. Még ennél is érdekesebb, hogy az Epic Gamesnél vették a fáradtságot, hogy a Marvel szuperhősére jellemző, hálóhintázós mechanikát is megcsinálják, ami valami elképesztően fest és december 11-től bárki kipróbálhatja.

Érdemes megfigyelni alább, hogy Pókember hálólövedékei milyen pontosan csatlakoznak az épületekhez és fákhoz. Látszik az odafigyelés az Epic részéről, nem is csoda, hogy a gamerek eldobták az agyukat a látottaktól, a külföldi sajtó pedig áradozni kezdett, hogy ha valaki ezekbe a felvételekbe belefut, rögtön kedve támad felrakni a Fortnite-ot.

They even got websurfing from sm3 pic.twitter.com/fRQR1FgG2Z — Yassin (@YassinLNey) December 6, 2021

Nem túloznak, Póki mozgása sokkal fluidabb, és látványosabb, mint a Marvel's Avengersben, ahol nemrég úgyszintén bemutatkozott a karakter. A Square Enix játéka már sokadszorra okozott csalódást az embereknek. Nem elég, hogy PlayStation exkluzívvá tették a szuperhőst, még csak rendes kampányt se csináltak neki. Pókember mozgása pedig ott olyan a levegőben, mintha Peter Parker konkrétan be lenne nyugtatózva.

Összehasonlító videók is születtek a két Pókember kapcsán, sokkoló ezt látni:

A Fortnite grafikája egyébként is nagyon képregényes, így jól illenek bele az olyan figurák, mint Pókember, főleg, ha a külcsínre való odafigyelés mellett az Epic megtartja azt a jó szokását, hogy a játékmenetet is ilyen látványosan kiegészíti az új karakterek képességeivel.

Az, hogy Pókember megérkezett a Fortnite-ba, és ennyi videójátékban bukkan fel mostanában, nem a véletlen műve. Köze lehet ahhoz, hogy december közepén jön a mozikba Tom Holland főszereplésével a Pókember: Nincs hazaút, amelyben elindul a multiverzum-háború, rég látott főgonoszok térnek vissza, és ezúttal Doktor Strange veszi pártfogolásába az ifjú hőst. Ráhangolódásnak pont jó lehet előtte, beugrani kicsit a Fortnite-ban lengedezni.

A Fortnite PC-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re, PlayStation 4-re és 5-re, valamint Nintendo Switch konzolokra is ingyenesen elérhető.