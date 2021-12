Álmunkban sem gondoltuk volna, hogy ez lesz az év játéka

December 9-én – a koronavírus-járvány ellenére némiképp meglepő módon – élőben tartották meg az év egyik legfontosabb videójátékos díjátadóját, a Game Awardsot. 2021-ről a legtöbben azt mondták, hogy szinte semmi érdekes nem jelent meg, erre viszont erősen rácáfol a győztesek listája.

Nem sokan gondolták volna, hogy idén az idővisszaforgatós Deathloopot, a brutál nehéz Metroid Dreadet, a rendkívül színes Psychonauts 2-t, az elképesztően mókás Rachet & Clank: Rift Apartot, valamint az ijesztő Resident Evil Village-et is megelőzve

az It Takes Two lesz az év játéka. Márpedig ez lett.

A civakodó házaspárról szóló kooperatív kaland lett a főkategória díjazottja. A svéd Hazelight Studios már a börtönös A Way Outtal letette a névjegyét az asztalra, a legjobb animációs filmek látványvilágát idéző, változatos játékmenettel rendelkező és egyébként a pénztáraknál is sikeres It Takes Two azonban úgy tűnik, mindenki szívét elrabolta. A történet középpontjában Cody és May állnak, akik folyton veszekednek, kislányuk kívánságára pedig babákká válnak. Amennyiben pedig a férj és feleség vissza kívánnak változni, kénytelenek együttműködni és bejárni házuk és kertjük minden zegét és zugát.

A játék az Xbox Game Passon is elérhető november óta. Aki eddig nem próbálta volna ki, a Game Awards-győzelme valószínűleg jó ajánlólevél lesz hozzá.

Számos kategóriában hirdettek nyerteseket az év videójátékos gáláján

A Legjobb rendezés kategóriájában a Deathloop lett az első, míg az ítészek szerint a Legjobb történetet a Marvel's Guardians of the Galaxy tudta felmutatni, amelyet mi is nagyon szerettünk. A Deathloop duplázott, mert a Legjobb látványvilágot is a Bethesda FPS-ének szavazták meg, a Legjobb zene a Nier Replicant ver.1.22474487139-nek, míg a Legjobb hangdizájn a Forza Horizon 5-nek járt. A Legjobb színészi alakítást Maggie Robertson nyújtotta, a Resident Evil Village-ben, Lady Dimitrescu szerepében. A Legnagyobb hatású játék, a Life is Strange : True Colors lett, a Legjobb indie címnek a Kena: Bridge of Spiritset tartották, míg a mobiljátékok közül a Genshin Impact nyert.

Meglepő lett volna, ha a Returnal nem visz el egy díjat sem, mely a Legjobb akciójáték lett a Game Awardson, míg a Legjobb akció-kalandjáték címet a Metroid Dread nyerte el. A Legjobb szerepjáték a Tales of Arise lett, a Legjobb verekedős a Guilty Gear Strive, az It Takes Two pedig természetesen behúzta a Legjobb családi játéknak és a Legjobb többszemélyes játéknak járó díjat is. Az Age of Empires 4 a Legjobb stratégiai játék lett, a sportjátékok között a Forza Horizon 5 futott be elsőként a célegyenesbe. A legjobb e-sport játék a Leauge of Legends lett, az év e-sportolója pedig S1mple.

A jelöltek és a nyertesek teljes listája itt elérhető.

Brutális bejelentésekből sem volt hiány a 2021-es Game Awardson

A pletyka, miszerint a Detroit: Become Human és a Heavy Rain mögött álló Quantic Dream csapata Star Wars-játékon dolgozik, már kering egy ideje. Most hivatalossá vált a dolog, hiszen bejelentették a Star Wars: Eclipse-et, mely a Köztársaság Fénykorába kalauzol, egy olyan időszakba, amikor a jedik erejük teljében voltak. A játék előzetese hatalmasat szólt, kiválóan össze lett rakva, nem is kell Star Wars-rajongónak lenni ahhoz, hogy valakinek a hideg futkosson a hátán tőle. A képsorokon felfedezhető talán Yoda és C-3PO is, szóval a legjobban ismert karaktereket valószínűleg nem kell majd mellőznünk, de egy olyan alkotás lesz ez, ami egy eddig, a játékipar által feltérképezetlen időszakba kalauzol.

Tech-demót kapott a Mátrix: Feltámadások című film, amely alatt az Unreal Engine 5 pörög, az ízelítőben pedig ki lehet próbálni, hogy mégis milyen lesz egy ízig-vérig új generációs videójáték. A nagy hír, hogy PlayStation 5-ön és Xbox Series X/S-en már játszható is, teljesen ingyenesen. Érdemes nekiülni és kipróbálni.

Miután Batman megkapta a neki járó rivaldafényt az Arkham-szériának köszönhetően, sokan számítottak rá, hogy végre egy Superman-játékot is kaphatunk. Erre még várni kell, a Game Awardson azonban bejelentették, hogy jön egy Wonder Woman-videójáték, amelyet a Monolith Productions fejleszt. A teaser felcsigázza az embert, annyi szent, a karaktert pedig nem csoda, hogy előráncigálta a játékipar is, hiszen a Csodanő a Gal Gadot főszereplésével készült filmeknek köszönhetően még sosem volt ennyire népszerű.

A 2022-ben érkező Suicide Squad játék már az első előzetesével felhergelte az embereket, hiszen az antihős-csapatnak nem más lesz a feladata, mint kinyírni a gonoszkodó Igazság Ligáját, köztük Flash-t és Supermant. Sokan reménykedtek benne, hogy a díjátadón végre villantanak valamit a játékmenettel kapcsolatban is. Szerencsére így történt, az Öngyilkos Osztag önálló kalandja pedig olyan kaotikusnak tűnik, mint ahogy azt elvárhatjuk egy olyan játéktól, amiben King Shark és Harley Quinn is ott rosszalkodnak.

Tizenegy év várakozás után végre bejelentették, amiről azt hittük, hogy sosem fogják már. Jön az Alan Wake 2, visszatér a meggyötört, zseblámpával hadonászó író, aki kezdetben a feleségét kereste, majd őrült kalandokba keveredett, és még a Controlban is felbukkant egy cameo erejéig. Az Alan Wake első része nemrég kapott remastered-kiadást, így aki kihagyta volna az eredetit, ugorjon neki nagyon gyorsan, hogy fel tudjon készülni a 2023-as folytatásra. Alan még mindig megviseltnek tűnik, a haját Keanu Reeves is megirigyelné, izgatottan várjuk tehát, merre kanyarítják ezúttal a sztorit a készítők. Az Alan Wake 2 egy túlélőjáték lesz, ami elég erőteljes újítás az első felvonáshoz képest, hiszen az akció-horror volt.

A 2022 elején érkező Halo-tévésorozat is kapott egy új előzetest. A Steven Spielberg neve által fémjelzett, és egyébként részben Magyarországon forgatott játékadaptáció második évadát is berendelte már a Paramount+. Reméljük, jobb lesz, mint az Alapítvány.

Ha már sci-fi, a Telltale Games korábbi szakemberei bejelentették, hogy Star Trek: Resurgence címmel egy interaktív, narratív központú játékot készítenek, mely a The Next Generation-filmek után játszódik majd.

Ha megnézzük a stúdió munkáit, mint például a The Walking Deadet és a Wolf Among Ust, nem kell sokáig magyarázni valószínűleg, hogy miért várjuk a Star Treket is.