Keanu Reeves leplezte le a Cyberpunk 2077 készítőinek hazugságát

December 23-án mutatkozik be a mozikban a Mátrix – Feltámadások, melyben az eredeti szereplők közül a Neót alakító Keanu Reeves és a Trinityként látott Carrie-Anne Moss is visszatérnek. A két színész a nosztalgiával és a kvázi reboottal kapcsolatban a The Verge-nek adott interjút, amelyet nem csak azért kapott fel a sajtó, mert a két sztár között még mindig elképesztő kémia van.

Hanem azért is, mert amikor Reevest megkérdezték, hogy mit gondol a Cyberpunk 2077 című nyílt világú, sci-fi FPS-ről, a következőt válaszolta a színész:

Láttam a bemutató videóit, de soha nem játszottam vele.

A Mátrix sztárja kulcsfontosságú karaktere volt a Cyberpunk 2077-nek, ugyanis ő játszotta a főszereplőt, V-t kísértő, Johnny Silverhand nevű rocksztár szellemét. Az 57 éves sármőr ráadásul aktívan részt vett a játék marketinghadjáratában, amelyet megváltóként vártak a gamerek, végül azonban PlayStation 4-en és Xbox One-on konkrétan játszhatatlan állapotban jelent a Cyberpunk 2077, és 2021 egyik nagy bukása lett.

A Cyberpunk 2077-et készítő és a The Witcher-trilógia miatt ismert CD Projekt Red elnöke, Adam Kiciński ehhez képest a cég korábbi pénzügyi meetingje során azt találta mondani:

Keanu játszott a Cyberpunkkal. Ha jól tudom, nem ért még a végére, de elkezdte már, és imádja.

A sajtó akkoriban, amikor ez a hír kijött, rendkívül felkapta azt, mindenki imádta azt a gondolatot, hogy Keanu Reeves épp egy olyan videójátékot nyüstöl, amiben ő is benne van. A CD Projekt Redet elég csúnya hazugságon kapta az a Reddit-felhasználó, aki most előásta a cégvezér Kiciński korábbi nyilatkozatát. Így a fejlesztőcég újabb kínos ügybe keveredett, ami után magyarázkodhatnak majd.

Az internet azonban ilyen, nem felejt.

Reeves arra is reagált, hogy bizonyos emberek modolni próbálták a Cyberpunk 2077-et, hogy a színész által játszott vagány rocksztárral is romantikus kapcsolatba tudjanak lépni. Mindezt a Mátrix sztárja hízelgőnek nevezte, és bár a mod már nem elérhető a CD Projekt Red hathatós közreműködésének köszönhetően, még Carrie-Anne Moss is elismerően veregette meg kollégája vállát, amikor ez a The Verge interjújában szóba került.

(via The Verge, Polygon)